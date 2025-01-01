IBM z/OS System Recovery Boost

System Recovery Boost هي ميزة من مزايا ®IBM Z صدرت في ®IBM z15 وتعمل على تسريع التعافي من أحداث إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل (IPL) وغيرها من الأحداث المعطلة عن طريق زيادة السعة مؤقتًا. وهي تقلل الوقت اللازم للتعافي بنسبة تصل إلى 50%2، وتضاعف سرعة معالجة المعاملات المتراكمة3 وتحسن إنتاجية الدفعات بمقدار 2.5x4، من دون زيادة في تكاليف ترخيص برامج IBM.