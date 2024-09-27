يُعَدّ IBM z/OS نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z ومناسبًا للتشغيل المستمر بكميات كبيرة مع مستوى عالٍ من الأمن والاستقرار.
مع نظام التشغيل IBM z/OS، يمكنك استخدام قوة الحوسبة والموارد الخاصة بمنصة IBM Z لدفع تحول الأعمال إلى الأمام وتسريع الابتكار. احصل على البيئة المستقرة والآمنة التي تحتاجها مؤسستك لتحسين أداء أعباء العمل ذات المهام الحساسة ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
ملخص التحديثات للإصدار 3.1
استكشف الإصدارات السابقة لنظام IBM z/OS
يمكنك توسيع قيمة البيانات وتعزيز التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية.
أنشئ تطبيقات جديدة أو حدِّث التطبيقات الحالية مع تحسين وتبسيط البنية التحتية للتقنية.
يمكنك حماية أعمالك وتحقيق الازدهار فيها بفضل قدرات الأمن والمرونة التي لا مثيل لها باستخدام التقنيات الآمنة الكمية.
يمكنك تحسين إنتاجية مبرمجي z/OS من خلال واجهة قائمة على الويب ومهام تلقائية مبسطة.
يمكن تشغيل نُسخ متعددة من z/OS كصورة واحدة، حتى تتمكن من إدارة أنظمة وموارد متعددة من نقطة تحكم واحدة.
يمكنك استرداد الخدمات واستعادة أعباء العمل على نحو أسرع بكثير دون زيادة في تكاليف الترخيص.
تستطيع تمكين وتحفيز التطوير المبتكر لدعم تطبيقات الأعمال الجديدة المعتمدة على السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
تمكّن من دمج الحِزم مفتوحة المصدر الشهيرة، وتطبيقات Linux، وبرامج IBM، وبرامج الجهات الخارجية.
ما عليك سوى إنشاء قوالب خدمة البرامج التي توفر برامج IBM الوسيطة للحصول على وظائف إضافية.
يمكنك إنشاء قواعد بيانات JSON والوصول إليها بسهولة من خلال مجموعة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى لغة C.
يمكن نشر الخدمات التي تعمل على تبسيط مهام الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الداخلية.
سرعة التكيف والاستجابة للاضطرابات أو التهديدات ومواصلة العمليات دون تأثر كبير.
يمكنك تمكين التشفير الشامل للبيانات في أثناء تنقلها وفي أثناء سكونها لحماية بياناتك وتحقيق الامتثال.
استفد من استخدام تقنيات حركة البيانات بدون خادم والاتصال بوحدات التخزين عبر السحابة لتبسيط أرشفة البيانات في السحابة.
يمكن تحقيق التناغم والتناسق بين إدارة التكوين ونشر التطبيقات وتوفير مهام تقنية المعلومات على نظام z/OS.
يمكنك تنزيل صور حاوية مفتوحة المصدر بدون تكلفة حيث يمكن تشغيلها في بيئات Linux وzCX لنظام التشغيل z/OS.
تغطي هذه الدورة التدريبية أساسيات الوصول إلى نظام التشغيل z/OS والتفاعل معه، ومجموعات البيانات وطرق الوصول إلى البيانات وموضوعات بيئة نظام التشغيل.
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يمكن فهم كيفية تفاعل عناصر الأجهزة والبرامج داخل بيئة تشفير مجموعة بيانات z/OS.
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