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نظام تشغيل آمن جدًّا وقابل للتوسعة لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة
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رسم توضيحي لأشكال هندسية مجردة

يُعَدّ IBM z/OS نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z ومناسبًا للتشغيل المستمر بكميات كبيرة مع مستوى عالٍ من الأمن والاستقرار.

مع نظام التشغيل IBM z/OS، يمكنك استخدام قوة الحوسبة والموارد الخاصة بمنصة IBM Z لدفع تحول الأعمال إلى الأمام وتسريع الابتكار. احصل على البيئة المستقرة والآمنة التي تحتاجها مؤسستك لتحسين أداء أعباء العمل ذات المهام الحساسة ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
ما الجديد؟

ملخص التحديثات للإصدار 3.1

استكشف الإصدارات السابقة لنظام IBM z/OS
المزايا يحتوي في كل أجزائه على الذكاء الاصطناعي

يمكنك توسيع قيمة البيانات وتعزيز التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية.

 تحديث التطبيقات وتبسيطها

أنشئ تطبيقات جديدة أو حدِّث التطبيقات الحالية مع تحسين وتبسيط البنية التحتية للتقنية.

 المرونة السيبرانية

يمكنك حماية أعمالك وتحقيق الازدهار فيها بفضل قدرات الأمن والمرونة التي لا مثيل لها باستخدام التقنيات الآمنة الكمية.
القدرات المميزة الإدارة المبسطة

يمكنك تحسين إنتاجية مبرمجي z/OS من خلال واجهة قائمة على الويب ومهام تلقائية مبسطة.

 استكشف z/OS Management Facility اتصالات الخادم

يمكن تشغيل نُسخ متعددة من z/OS كصورة واحدة، حتى تتمكن من إدارة أنظمة وموارد متعددة من نقطة تحكم واحدة.

 استكشف Parallel Sysplex استرداد أسرع

يمكنك استرداد الخدمات واستعادة أعباء العمل على نحو أسرع بكثير دون زيادة في تكاليف الترخيص. 

 استكشف IBM System Recovery Boost ترقية عمليات سير العمل

تستطيع تمكين وتحفيز التطوير المبتكر لدعم تطبيقات الأعمال الجديدة المعتمدة على السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

 اكتشف عمليات سير عمل ترقية z/OS تكامل Linux

تمكّن من دمج الحِزم مفتوحة المصدر الشهيرة، وتطبيقات Linux، وبرامج IBM، وبرامج الجهات الخارجية.

 استكشف IBM z/OS Container Extensions توفير الخدمات السحابية

ما عليك سوى إنشاء قوالب خدمة البرامج التي توفر برامج IBM الوسيطة للحصول على وظائف إضافية.

 استكشف IBM Cloud Provisioning for z/OS قواعد بيانات JSON

يمكنك إنشاء قواعد بيانات JSON والوصول إليها بسهولة من خلال مجموعة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى لغة C.

 استكشف EzNoSQL for z/OS خدمات الإدارة

يمكن نشر الخدمات التي تعمل على تبسيط مهام الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الداخلية.

 استكشف z/OS Management Services Catalog مرونة تقنية المعلومات

سرعة التكيف والاستجابة للاضطرابات أو التهديدات ومواصلة العمليات دون تأثر كبير.

 استكشف مرونة IBM Z التشفير الشامل

يمكنك تمكين التشفير الشامل للبيانات في أثناء تنقلها وفي أثناء سكونها لحماية بياناتك وتحقيق الامتثال.

 استكشف تشفير IBM Z الشامل أرشفة مبسطة للبيانات

استفد من استخدام تقنيات حركة البيانات بدون خادم والاتصال بوحدات التخزين عبر السحابة لتبسيط أرشفة البيانات في السحابة.

 استكشف التقسيم السحابي الشفاف
القدرات الداعمة أتمتة سير العمل

يمكن تحقيق التناغم والتناسق بين إدارة التكوين ونشر التطبيقات وتوفير مهام تقنية المعلومات على نظام z/OS.

 استكشف z/OSMF Ansible Collection صور حاويات

يمكنك تنزيل صور حاوية مفتوحة المصدر بدون تكلفة حيث يمكن تشغيلها في بيئات Linux وzCX لنظام التشغيل z/OS.

 استكشف IBM Z وLinuxONE Container Registry
أدلة المستخدم
مقدمة إلى z/OS

تغطي هذه الدورة التدريبية أساسيات الوصول إلى نظام التشغيل z/OS والتفاعل معه، ومجموعات البيانات وطرق الوصول إلى البيانات وموضوعات بيئة نظام التشغيل.

البدء باستخدام IBM z/OS Container Extensions (zCX)

تعرف على المزيد حول تثبيت zCX، وتخصيصه، وتكوينه في بيئتك الخاصة.

البدء بالتشفير

يمكن فهم كيفية تفاعل عناصر الأجهزة والبرامج داخل بيئة تشفير مجموعة بيانات z/OS.

ما الجديد في DFSMSrmm

اطّلع على أحدث التحسينات في نظام إدارة الأشرطة المتكامل هذا لوسائط التخزين القابلة للإزالة

بدء استخدام zHyperLink

اكتشف كيف يسهِّل IBM zHyperLink for IBM z/OS عملية معالجة المعاملات على الكمبيوتر المركزي.

بدء استخدام IBM Z Resiliency

اكتشف كيفية تفاعل عناصر الأجهزة وعناصر البرامج في بيئة تشفير مجموعة بيانات z/OS.

الموارد المهارات الأساسية لنظام z/OS

تعرَّف على أساسيات IBM z/OS، بما فيها مفاهيم الكمبيوتر المركزي، وقيمة الكمبيوتر المركزي، والبرامج، وقدرات نظام التشغيل.

 دليل مفاهيم بيئة لغة نظام z/OS

اقرأ هذا الدليل لمعرفة كيفية تشغيل تطبيقات C، و++C، وCOBOL، وPL/I Fortran، وتطبيقات برنامج التجميع.
الخطوات التالية

اكتشف الوظائف الإضافية لنظام IBM z/OS لتحسين قدرات نظام التشغيل الخاص بك.  

 تصفح الوظائف الإضافية لنظام z/OS تواصل مع أحد خبراء نظام z/OS
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