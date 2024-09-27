مع نظام التشغيل IBM z/OS، يمكنك استخدام قوة الحوسبة والموارد الخاصة بمنصة IBM Z لدفع تحول الأعمال إلى الأمام وتسريع الابتكار. احصل على البيئة المستقرة والآمنة التي تحتاجها مؤسستك لتحسين أداء أعباء العمل ذات المهام الحساسة ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.