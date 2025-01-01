تُعَد Parallel Sysplex ميزة في IBM Z تُتيح ربط ما يصل إلى 32 نظامًا من أنظمة z/OS ضمن منصة حوسبة منطقية عالية الأداء. وتُتيح لك تشغيل وإدارة عدة مثيلات من z/OS كنظام واحد، ما يوفر تحكُّمًا مركزيًا، وتوافرًا محسَّنًا، ومشاركة سلسة لأعباء العمل.