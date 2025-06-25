تُعدّ ®IBM® GDPS مجموعة من حلول التعافي من الكوارث والمرونة التشغيلية مبنية على تقنية IBM Parallel Sysplex توفّر GDPS إمكانات أتمتة شاملة تشمل إدارة التخزين، وتهيئة النسخ الاحتياطي عن بُعد، والتحويل التلقائي بين المواقع المتعددة. من خلال التجميع، والأتمتة، وتكرار التخزين، تضمن GDPS توفّراً دائماً للخدمات، وتقليل فترات التعطل، وتمكين الاستعادة السريعة من الأعطال أو التهديدات السيبرانية.
تضمن التشغيل السلس من خلال التحويل التلقائي لأحمال التشغيل إلى مواقع بديلة، ما يقلل من فتترات التعطل.
تدعم التكرار المتزامن وغير المتزامن لضمان سلامة البيانات، واستعادة سريعة، واستمرارية الأعمال.
عزل البيانات واستعادتها من الهجمات السيبرانية أو التلف عبر نُسخ احتياطية آمنة وغير قابلة للتعديل.
تقلل التدخل اليدوي من خلال التنسيق المؤتمت، والمراقبة في الوقت الفعلي، ودعم المتطلبات التنظيمية.
اطّلع على نتائج اختبارات الاعتماد:
اطّلع على نتائج اختبارات الاعتماد:
تاريخ التوفّر العام: مارس 2023
نهاية الخدمة: مارس 2026
تاريخ التوفّر العام: مارس 2024
نهاية الخدمة: مارس 2027
تاريخ التوفّر العام: مارس 2025
نهاية الخدمة: مارس 2028
اكتشف كيف تساعدك GDPS في أتمتة مهام الكمبيوتر المركزي والتعافي من الكوارث لتحقيق أهداف المرونة التشغيلية