IBM z/OS Management Facility ‏(z/OSMF)

الحصول على وظائف إدارة النظام بمساعدة المستخدم

تحسين إنتاجية المبرمجين

يُعَد IBM® z/OS® Management Facility (z/OSMF) ميزة في IBM z/OS تُتيح التواصل مع جوانب مختلفة من النظام وإدارتها عبر واجهة متصفح الويب. يعمل إطار عمل z/OSMF على تحسين إنتاجية مبرمجي نظام z/OS من خلال استخدام مهام مبسطة وموحَّدة وآلية أسهل في الاستخدام ويقلِّل من وقت تدريب المبرمجين ومنحنى التعلم.

 المزايا الجديدة في z/OS 3.2
تبسيط إدارة z/OS

الواجهات الحديثة المعتمدة على المتصفح تجعل إدارة نظام z/OS أبسط وأكثر سهولة في الوصول.
الوصول إلى z/OS باستخدام واجهات برمجة التطبيقات REST

تُتيح واجهات برمجة التطبيقات REST المستقلة عن المنصة واللغة بناء أدوات خاصة لإدارة موارد z/OS.
أتمتة مهام سير عمل z/OS

يعمل إطار عمل مهام سير العمل في z/OSMF على أتمتة مهام z/OS بتنفيذ موجَّه خطوة بخطوة.
مركزية الوصول إلى النظام

توفِّر الأدوات والخدمات الموحَّدة نقطة وصول واحدة لإدارة مهام التكوين والبرمجيات والأمن.
خدمات z/OSMF الأساسية

توفِّر القدرات الأساسية لتبسيط وتحديث عملياتك اليومية مع نظام z/OS.

 إضافات z/OSMF

توفِّر حلولًا إضافية لمجالات مختلفة في إدارة z/OS يمكن تفعيلها بشكل منفصل حسب احتياجاتك.

 تكوينات z/OSMF

توفِّر دليلًا لإعداد وتهيئة z/OSMF على أنظمة z/OS الخاصة بك.

 جرِّب تكوينات z/OSMF

الميزات

يوفر IBM z/OSMF وظائف إدارة النظام عبر واجهة مستخدم مبنية على متصفح الويب وموجَّهة بالمهام، مع مساعدة مدمجة للمستخدم لتسهيل إدارة العمليات اليومية وإدارة أنظمة z/OS الخاصة بك.

 القائمة الكاملة لخدمات z/OSMF الأساسية والاختيارية
التحكم المركزي في النظام
يوفر نقطة تحكُّم واحدة لإدارة z/OS، بما في ذلك تكوينات sysplex مثل سياسة WLM والبرامج.
واجهة قائمة على المتصفح دون عميل
يعمل بالكامل من z/OS ويتم تحميله عبر متصفح الويب دون الحاجة إلى تثبيت أو صيانة برنامج عميل على كل محطة عمل.
الوصول الآمن باستخدام HTTPS وSAF
يدعم المصادقة والتفويض القائمة على HTTPS وSAF، ما يضمن وصولًا آمنًا ومتوافقًا مع السياسة إلى وظائف النظام.
عمليات سير العمل الموجَّهة للأتمتة
تعمل مهام سير العمل خطوة بخطوة على تبسيط المهام المعقدة مثل تكوين البرامج والتثبيت وإعداد النظام.
واجهات برمجة التطبيقات REST للتكامل
تُتيح واجهات برمجة التطبيقات REST المستقلة عن اللغة والمنصة وصولًا برمجيًا حديثًا إلى موارد z/OS مثل مجموعات البيانات والمهام ووحدات التحكم.
الإدارة المرئية لنظام sysplex
يقدِّم عروضًا رسومية وجداول توضح طوبولوجيا sysplex، والاتصالات، ومرافق الربط، لتوفير فهم بديهي للنظام.
إدارة البرامج وأعباء العمل
يساعد على تبسيط جرد البرمجيات، ونشرها، وتخصيص موارد عبء العمل من خلال واجهات تعتمد على المتصفح.
أدوات التشخيص المتكاملة
تعمل سجلات الحوادث ومراقبة الموارد على أتمتة جمع البيانات وتتبُّع الأداء عبر أنظمة z/OS والأنظمة الموزعة.
الموارد

ما z/OSMF؟

استكشِف إطار العمل الذي يُدير جوانب مختلفة من نظام z/OS.

 مكتبة الأدلة

تصفَّح مكتبة الأدلة الخاصة بإطار العمل IBM z/OSMF لفهم كيفية التهيئة، والبرمجة، والحصول على المساعدة عبر الإنترنت.

 البدء

الخطوات التي تساعدك على فهم ما عليك فعله للبدء
اتخِذ الخطوة التالية

طوّر إمكانات نظام التشغيل لديك باستخدام مزايا IBM z/OS الإضافية الاختيارية.

 استكشف مزايا z/OS الإضافية
