صُمِّم ®IBM Z للتوفر المستمر والاسترداد السريع من الكوارث، حيث يوفر مرونة رائدة في عالم الصناعة لحماية أعمالك من فترات التعطل. وتعمل حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات لدينا معًا لتحسين عملية التوافر، والحفاظ على تشغيل أنظمتك، واكتشاف المشكلات مسبقًا، واستعادة بياناتك الحساسة.
لتكن المرونة عنوان عملك. وتعرّف كيف سجّل IBM Z و LinuxONE 3.15 ثانية فقط من فترة التعطل غير المخطط لها لكل خادم سنويًا.¹
صُمِّمت حلول1IBM Z لتقدم التوفر بنسبة تصل إلى 99.999999% لدعم أعباء العمل الأكثر حساسية لديك.²
يُمكنك استعادة مستويات الخدمة بطريقة أسرع مرتين من الأنظمة السابقة.
يُمكنك نقل سعة ™IBM z16 بين المواقع المختلفة لمدة تصل إلى عام لاستمرارية الأعمال دون انقطاع على المدى الطويل.
يُمكنك تخزين ما يصل إلى 500 نسخة غير قابلة للتغيير من البيانات لأغراض التحليل الجنائي واستعادة أنظمة الإنتاج.
تجنب الأعطال بطريقة استباقية واختبر الاسترداد من الكوارث عند الطلب، ما يسمح بإدارة القدرات عبر المواقع ونقل أعباء العمل عند الطلب.
ضاعف سرعة الاسترداد بتحسين استرداد النظام الذي يتوفر الآن مع دعم جمع البيانات التشخيصية والبرامج الوسيطة وسياسات GDPS.
يُمكنك تقليل تأثير الهجمات الإلكترونية عبر حفظ البيانات غير القابلة للتغيير في موقع آمن ومعزول مصمم لاستعادة بيانات الإنتاج بدقة وثقة.
يُمكنك تحقيق أقصى قدر من التوفر والاسترداد تلقائيًا من حالات الأعطال مع انعدام فقدان البيانات تقريبًا في غضون ثوانٍ.
يُمكنك اكتساب المعرفة المطلوبة عن ترابط البيانات والثغرات الأمنية. كما يُمكنك إدارة استرداد تطبيقات الأعمال الأساسية باستخدام التحليلات والأتمتة؛ ما يقلل من الاعتماد على خبراء المجال.
صُمِّم IBM Storage لأعباء العمل كثيفة البيانات ذات المهام الحساسة، ما يوسّع نطاق المرونة عبر السحابة الهجينة لديك.
تعرّف على طريقة عمل المرونة في منصة IBM Z، وكيف أنها فريدة من نوعها.
تعرَّف على IBM Z Cyber Vault وقدرات المرونة الإلكترونية في مختلف الأجهزة والبرامج والمستويات التشغيلية.
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استكشف الموارد الفنية وحالات الاستخدام للخوادم المرنة لنظام IBM Z للتعرّف على كيفية استعادة الأنظمة دون فقدان البيانات والتغلّب على برامج الفدية الضارة.
¹ أجهزة الخادم العالمية ITIC 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخادم
² بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون z/OS v2.5 ومجموعة برامج IBM الشائعة في IBM z15 والإصدارات الأحدث، يستطيع المستخدمون توقع مستوى من التوفر يصل إلى 99.999999% عندما يتضمن التكوين Parallel Sysplex مفَعَّلًا، وإمكانية تعزيز استرداد النظام (SRB) وGDPS وDS8K مع HyperSwap وأفضل الممارسات.
إخلاء مسؤولية: استنادًا إلى بيانات IBM الداخلية. تتضمن العناصر الضرورية: IBM z15 أو IBM z16، وأنظمة IBM الفرعية للبرامج الوسيطة (CICS v5.4 أو IMS v15.2 أو MQ v9.2 أو Db2 v12 أو Websphere أو الأنظمة الأحدث)، مدعومة بأنظمة z/OS Parallel Sysplex وتخزين DS8000 Series وGDPS HyperSwap Manager (HM) وGDPS Continuous Availability (CA). يلزم وجود ما لا يقل عن ثلاثة أنظمة أعضاء تتمتع بمستوى توفر على مستوى عبء العمل وعناصر إضافية احتياطية، مع وجود مركز بيانات ثالث يعمل موقعًا للاسترداد من الكوارث متاح باستمرار. ويجب نشر أنظمة IBM الفرعية للبرامج الوسيطة مع المناطق المتكررة بما يتوافق مع أفضل ممارسات التوفر العالي: https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248446.html . وقد توفر تكوينات أخرى خصائص توافر مختلفة.