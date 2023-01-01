الصفحة الرئيسية Z المرونة حلول الخوادم المرنة باستخدام IBM Z
يُمكنك تحقيق ما يصل إلى 99.999999% من التوفر، واستعادة الأنظمة دون فقدان البيانات، والتغلب على برامج الفدية الضارة
المرونة الإلكترونية باستخدام IBM z16 (03:24)
رسم من IBM لتصميم رسومي مجرد

صُمِّم  ®IBM Z  للتوفر المستمر والاسترداد السريع من الكوارث، حيث يوفر مرونة رائدة في عالم الصناعة لحماية أعمالك من فترات التعطل. وتعمل حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات لدينا معًا لتحسين عملية التوافر، والحفاظ على تشغيل أنظمتك، واكتشاف المشكلات مسبقًا، واستعادة بياناتك الحساسة.

لتكن المرونة عنوان عملك. وتعرّف كيف سجّل IBM Z و LinuxONE  3.15 ثانية فقط من فترة التعطل غير المخطط لها لكل خادم سنويًا.¹

 اقرأ تقرير موثوقية ITIC لعام 2023
المزايا 8 تسعات التوفر العالي

صُمِّمت حلول1IBM Z لتقدم التوفر بنسبة تصل إلى 99.999999% لدعم أعباء العمل الأكثر حساسية لديك.²

 ضِعف سرعة الاسترداد المضاعفة

يُمكنك استعادة مستويات الخدمة بطريقة أسرع مرتين من الأنظمة السابقة.

 عام واحد تجاوز الفشل والاستمرارية

يُمكنك نقل سعة ™IBM z16 بين المواقع المختلفة لمدة تصل إلى عام لاستمرارية الأعمال دون انقطاع على المدى الطويل.

 500 الحماية من الهجمات

يُمكنك تخزين ما يصل إلى 500 نسخة غير قابلة للتغيير من البيانات لأغراض التحليل الجنائي واستعادة أنظمة الإنتاج.
الحلول IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency

تجنب الأعطال بطريقة استباقية واختبر الاسترداد من الكوارث عند الطلب، ما يسمح بإدارة القدرات عبر المواقع ونقل أعباء العمل عند الطلب.

 استكشف قدرة IBM Z المرنة تحسين استرداد نظام IBM

ضاعف سرعة الاسترداد بتحسين استرداد النظام الذي يتوفر الآن مع دعم جمع البيانات التشخيصية والبرامج الوسيطة وسياسات GDPS.

 استكشف System Recovery Boost IBM Cyber Vault

يُمكنك تقليل تأثير الهجمات الإلكترونية عبر حفظ البيانات غير القابلة للتغيير في موقع آمن ومعزول مصمم لاستعادة بيانات الإنتاج بدقة وثقة. 

 استكشف IBM Z Cyber Vault حماية البيانات من التلف (02:15) ®IBM GDPS لاستمرارية الأعمال

يُمكنك تحقيق أقصى قدر من التوفر والاسترداد تلقائيًا من حالات الأعطال مع انعدام فقدان البيانات تقريبًا في غضون ثوانٍ. 

 استكشف تقنيات GDPS استخدام التحليلات لصالح المرونة المجمَّعة

يُمكنك اكتساب المعرفة المطلوبة عن ترابط البيانات والثغرات الأمنية. كما يُمكنك إدارة استرداد تطبيقات الأعمال الأساسية باستخدام التحليلات والأتمتة؛ ما يقلل من الاعتماد على خبراء المجال.

 استكشف IBM Batch Resiliency التخزين المرن

صُمِّم IBM Storage لأعباء العمل كثيفة البيانات ذات المهام الحساسة، ما يوسّع نطاق المرونة عبر السحابة الهجينة لديك.

 استكشف تخزين الكمبيوتر المركزي

دراسة حالة

بنك براديسكو

يتعامل البنك البرازيلي مع 1.5 مليار معاملة تجارية شهرية في منصة IBM Z، ويكتسب مرونة مستمرة وأمنًا وسرعةً في الأداء. (1:53)

الموارد البدء باستخدام IBM Z Resiliency

تعرّف على طريقة عمل المرونة في منصة IBM Z، وكيف أنها فريدة من نوعها.

 البدء باستخدام IBM Z Cyber Vault

تعرَّف على IBM Z Cyber Vault وقدرات المرونة الإلكترونية في مختلف الأجهزة والبرامج والمستويات التشغيلية.

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اتخِذ الخطوة التالية

استكشف الموارد الفنية وحالات الاستخدام للخوادم المرنة لنظام IBM Z للتعرّف على كيفية استعادة الأنظمة دون فقدان البيانات والتغلّب على برامج الفدية الضارة.

 انظر الموارد الفنية
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الحواشي

¹ أجهزة الخادم العالمية ITIC 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخادم 

² بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون z/OS v2.5 ومجموعة برامج IBM الشائعة في IBM z15 والإصدارات الأحدث، يستطيع المستخدمون توقع مستوى من التوفر يصل إلى 99.999999% عندما يتضمن التكوين Parallel Sysplex مفَعَّلًا، وإمكانية تعزيز استرداد النظام (SRB) وGDPS وDS8K مع HyperSwap وأفضل الممارسات. 

إخلاء مسؤولية: استنادًا إلى بيانات IBM الداخلية. تتضمن العناصر الضرورية: IBM z15 أو IBM z16، وأنظمة IBM الفرعية للبرامج الوسيطة (CICS v5.4 أو IMS v15.2 أو MQ v9.2 أو Db2 v12 أو Websphere أو الأنظمة الأحدث)، مدعومة بأنظمة z/OS Parallel Sysplex وتخزين DS8000 Series وGDPS HyperSwap Manager (HM) وGDPS Continuous Availability (CA). يلزم وجود ما لا يقل عن ثلاثة أنظمة أعضاء تتمتع بمستوى توفر على مستوى عبء العمل وعناصر إضافية احتياطية، مع وجود مركز بيانات ثالث يعمل موقعًا للاسترداد من الكوارث متاح باستمرار. ويجب نشر أنظمة IBM الفرعية للبرامج الوسيطة مع المناطق المتكررة بما يتوافق مع أفضل ممارسات التوفر العالي: https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248446.html . وقد توفر تكوينات أخرى خصائص توافر مختلفة.