صُمِّم ®IBM Z للتوفر المستمر والاسترداد السريع من الكوارث، حيث يوفر مرونة رائدة في عالم الصناعة لحماية أعمالك من فترات التعطل. وتعمل حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات لدينا معًا لتحسين عملية التوافر، والحفاظ على تشغيل أنظمتك، واكتشاف المشكلات مسبقًا، واستعادة بياناتك الحساسة.

لتكن المرونة عنوان عملك. وتعرّف كيف سجّل IBM Z و LinuxONE 3.15 ثانية فقط من فترة التعطل غير المخطط لها لكل خادم سنويًا.¹