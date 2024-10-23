الصفحة الرئيسية التخزين DS8000 IBM Storage DS8000
صُمم للاستفادة من القوة الكاملة لبنى الكمبيوتر المركزي، مما يضمن توفر أحمال تشغيل العمل المهمة للغاية
اقرأ صحيفة البيانات
أنماط ذات أسهم رمادية وزرقاء

تعد وحدة تخزين IBM Storage DS8000 (الجيل العاشر) الجديدة من IBM Storage DS8000 (الجيل العاشر) أحدث الابتكارات في التخزين على مستوى المؤسسات لبنية نظام IBM Z وIBM i.

IBM Storage DS8000 يساعد بنجاح عملك في اتخاذ قرارات أقوى تعتمد على البيانات، والوصول إلى معارف أعمق وتحقيق الثقة، إلى جانب تعزيز الأمان وخصوصية البيانات.

IBM Storage DS8000 هو الحل التخزيني لأنظمة البيانات المؤسسية المصممة لضمان توافر أحمال تشغيل العمل المهمة للغاية، كما أن تقليل مخاطر انقطاع الأعمال يساعد في ضمان تمويل المشاريع المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي​.
احمِ بياناتك بتشفير 100٪

تتميز أنظمة التخزين IBM DS8000 بقدرات التقاط ونسخ احتياطي للأجهزة، وحماية البيانات من خلال التشفير.

يعمل IBM Copy Service Manager على تبسيط شبكة إدارة تخزين IBM
المزايا تسريع استجابة التطبيقات

زيادة سرعة الوصول إلى البيانات وتقليل زمن الانتقال من خلال الموثوقية المحسنة والتوافر العالي (حتى 8-9%)، يمكن للمؤسسات ضمان سير عمليات الأعمال الهامة بسلاسة دون انقطاع.

 المرونة الإلكترونية والامتثال

احمِ البيانات الحساسة التي تلبي متطلبات الامتثال التنظيمي باستخدام ميزات الأمان المتقدمة، مثل التشفير المحسن وعناصر التحكم في الوصول وتدابير حماية البيانات.

 قابلية التوسع في المستقبل

تقنية تخزين مبتكرة تضمن التوافق مع التطورات المستقبلية والتقنيات الجديدة مع سعة تخزين واسعة النطاق لتلبية متطلبات البيانات المتزايدة.

 استمرارية الأعمال

التعافي القوي من الكوارث وضمان استمرارية الأعمال في حالة فقدان البيانات أو فشل النظام من خلال التكرار عبر مواقع متعددة وحماية البيانات المتقدمة​.

 الفعالية من حيث التكلفة

إدارة محسنة للسعة وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية، مع تصنيف تلقائي وضغط أفضل للبيانات مما يؤدي إلى استخدام التخزين بفعالية من خلال تقليل الحاجة إلى استثمارات تخزين إضافية.​

 انخفاض النفقات الإدارية العامة

تعمل عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد المحسنة على تقليل فترة التعطل عن العمل وفقدان البيانات، مما يعزز المرونة التشغيلية.​

المزايا

يمكنك منع حذف بياناتك ومنع تغييرها سواء عن غير قصد من المستخدمين أو بسبب تدمير خبيث متعمد أو هجمات برامج ضارة أو برامج الفدية الضارة باستخدام مئات النُسخ الحصينة غير القابلة للتغيير لكل وحدة تخزين، والتي يمكن استخدامها كمصدر موثوق به لعمل استرداد جزئي أو كامل لبيئة الإنتاج.
تبسيط إدارة حلول التكرار وأتمتتها مع توفير إمكانية التعافي من الكوارث والإتاحة العالية في ظل نقطة تحكم واحدة. يدعم IBM Copy Services Manager وظائف FlashCopy وSafeguarded Copy ووظائف متقدمة للتعافي من الكوارث مع عمليات تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي عبر موقعين أو 3 أو 4 بعيدة. استكشف أحدث تنزيلات متاحة لتطبيق IBM Copy Services Manager
يساعدك IBM Storage Insights في فهم التوجهات في سعة التخزين والأداء بشكل أفضل وتسريع إيجاد الحلول عند الحاجة إلى الدعم. كما يساعد استخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتحول إلى مشكلات واقعية. عند الحاجة إلى الدعم، يساعد Storage Insights في تسريع الحل من خلال تبسيط عملية إصدار التذاكر وأتمتة عمليات تحميل السجل. استكشاف IBM Insights
أتمتة وضع البيانات لتحقيق أهداف الأداء بتكلفة معقولة. يقوم تطبيق IBM Easy Tier بتعريف ونقل البيانات التي يجري الوصول إليها بمعدل أقل تكرارًا إلى محركات الأقراص المحمولة ذات السعة العالية. وبشكل مشابه، يتم ترحيل البيانات التي يجري الوصول إليها بشكل متكرر إلى محركات أقراص فلاش عالية الأداء لضمان تحقيق أقل أوقات استجابة لتلك التطبيقات التي تحتاج هذه البيانات. استكشف IBM Easy Tier
لحماية البيانات الحساسة المشتركة في الشبكات المترابطة ذات الاتصال البيني، يقدم نظام IBM DS8000 دعم TLS 1.3، وهو بروتوكول أمان طبقة النقل المفضل للاتصال بين نظام DS8000 والكيانات الخارجية. استكشف التوافق الأمني مع معايير المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST)
تخزينًا مستمرًا للحاويات ذات المهام الحساسة مع دعم واجهة Container Storage Interface (CSI). ويدعم أيضًا حلول IBM Cloud Pak® لتحسين وتوسيع وظائف Red Hat OpenShift. وتوفر هذه الحلول طريقًا مفتوحًا وسريعًا وأكثر أمنًا لنقل تطبيقات الأعمال الأساسية إلى التقنية السحابية وعمليات النشر القائمة على استخدام الحاويات. استكشف حلول التخزين للحاويات
التكامل مع IBM Z + IBM i

تحسين أعباء العمل من خلال ميزات وقدرات مصممة خصيصًا لتعزيز الأمان والكفاءة والأداء والتوافر العالي والتعافي من الكوارث (HA/DR) والمرونة الإلكترونية.

 الإتاحة العالية والتعافي من الكوارث

إتاحة عالية بفضل استخدام تقنية HyperSwap، التي توفر قدرات منع فقد البيانات داخل نطاق المناطق الحضرية. ويتيح IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex أوقات استرداد أسرع لنظام IBM Z وPower HA لـ IBM i، مع أهداف RPO وRTO الفائقة عبر المسافات الطويلة.

 أوقات منخفضة جدًا لاستجابة التطبيقات

يمكنك معالجة كميات كبيرة من المعاملات بسرعة أكبر مع توفير قيمة أكبر لأعباء العمل ذات المهام الحساسة في زمن انتقال منخفض جدًا للتخزين.

 تقنيات مبتكرة

توقع القدرات وتحسين الأداء والموثوقية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

 ميزة Transparent Cloud Tiering

تمكين التقنية السحابية الهجين الخاصة بك بوصفها طبقة تخزين جديدة لعمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة والتعافي من الكوارث في بيئات أنظمة IBM Z. ويحمي TCT بياناتك بتشفير AES-256 ويوفر تكاملاً ذكيًا من البداية إلى النهاية بين IBM Z و التخزين الخاص به والذي يحقق وفورات كبيرة في استخدام وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي في عمليات ترحيل البيانات الكبيرة.

 Fibre Channel Endpoint Security

تأكد من أن جميع البيانات المتدفقة على روابط FICON وبروتوكول القنوات الليفية (FCP) من أنظمة IBM Z إلى نظم DS8000 مشفرة ومحمية. يوفر الحل IBM Fiber Channel Endpoint Security حماية لكل البيانات في أثناء تنقلها، بشكل مستقل عن نظام التشغيل أو عن نظام الملفات أو طريقة الوصول التي قيد الاستخدام.

 الدعم والخدمات

مع جميع مستويات دعم Expert Care، يمكن لدعم IBM الوصول إلى عرض مشترك للبنية التحتية المباشرة من خلال Storage Insights للمساعدة في تسهيل حل المشكلات بشكل تعاوني

IBM DS8000 + IBM Z

IBM DS8000+ IBM Z هو مزيج لا مثيل له يوفر التكامل الشامل مع التخزين.

IBM Storage DS8000 هو الحل التخزيني لأنظمة البيانات المؤسسية المصممة لتخفيض التكاليف التشغيلية وتهيئة الأعمال لقابلية التوسع والتكامل التقني في المستقبل، ​مما يضمن توافر أحمال التشغيل الأعمال المهمة.



تجنب الانقطاعات في العمل مع التكرار المصمم لتحقيق التوافر بنسبة 99.999999٪ (ثماني نقاط). ويمكنك منع المهاجمين الإلكترونيين ذوي البنية التحتية الآمنة من بدء التشغيل الأولي وحتى المسار الكامل لكل عملية إدخال/إخراج. كما يمكنك أتمتة المرونة الإلكترونية لمواصلة العمليات والتعافي بسرعة على الرغم من الحادث الإلكتروني.
الوصول إلى بيانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع تقليل وقت الوصول إلى التخزين الأسرع في الصناعة وقت الدورة للتطبيقات الهامة.
تحسين كفاءة مركز البيانات الخاص بك وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخزين ضعف كمية البيانات في نفس المساحة الفعلية. استغل وحدة IBM FlashCore Module الفريدة من نوعها في المجال لضغط محركات الأقراص الوميضية.
تأكد من سلامة جميع البيانات المتدفقة وسريتها ​باستخدام أمن نقطة النهاية للقنوات الليفية الذي تتطلبه ZNext+1، والمتوفر في DS8000 اليوم.
مقارنة الطُرز

تعلم كل شيء عن جميع الخيارات التي تقدمها عائلة IBM Storage DS8000

DS8A10 موديل A01

الجديدة

مصمم للمنظمات متوسطة المدى التي تبحث عن التوازن بين الأداء والسعة والتكلفة، ومواجهة تحديات التخزين بوظائف متقدمة

DS8A50 موديل A05

الجديدة

توفر أحدث الابتكارات في وحدات التخزين متعددة الإطارات من فئة المؤسسات مزيجًا مثاليًا من الأداء العالي والسعة والتكلفة

نظام DS8980F طراز 998

 

يقدم أفضل أداء للمنظمات التي ترغب في توسيع قدرات أحمال التشغيل لديها لتشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وذكاء الأعمال.

نظام DS8950F طراز 996

 

مصمم للمنظمات الكبيرة التي تتطلع إلى دمج جميع أحمال التشغيل ذات المهام الحرجة ضمن حل تخزين مؤسسي واحد

نظام DS8910F طراز 994

 

مصمم للمنظمات متوسطة النطاق التي تتطلع إلى مواجهة تحديات التخزين باستخدام وظائف متقدمة يتم تقديمها في حل ذي حامل واحد مسبق التجميع.

    نظام DS8910F طراز 993

     

    يمكن دمج الحل المرن الذي لا يحتوي على حوامل في نظام IBM z15 T02 أو نظام IBM LinuxONE III LT2 أو الحوامل القياسية الصناعية مقاس 19 بوصة والتي يقدمها العميل.

         إطار واحد

    الجيل العاشر

     إطار متعدد

    الجيل العاشر

     إطار متعدد

    الجيل التاسع

     إطار متعدد

    الجيل التاسع

     إطار واحد

    الجيل التاسع

     التثبيت على حامل

    الجيل التاسع
    جولات تفاعلية للمنتج

    اطلع على IBM Storage DS8980F بتقنية ثلاثية الأبعاد، واستكشف الجولة التفاعلية.

    اطلع على IBM Storage DS8910F بتقنية ثلاثية الأبعاد، واستكشف الجولة التفاعلية.

     
    الموارد IBM Storage Expert Care لنظام IBM DS8000

    يقدم IBM نهجًا مبسطًا وموحَّدًا للخدمة والدعم لنظم IBM DS8000، ما يساعد في تحسين توفر النظام وتقليل التكاليف.

     خدمات دورة حياة التقنية لحلول IBM Storage

    توفر IBM الدعم والخدمات لمساعدة عملائها في تخطيط حلول IBM Storage ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.

     ورقة بيانات IBM DS8900F

    التوصل الى جميع التفاصيل الفنية لأحدث طراز لدينا من IBM DS8900F وكيف يمكن الاستفادة منه في عملك.

     ملخص حل مرونة البيانات

    قلِّل الآثار السلبية التي تتعرض لها أعمالك بسبب برامج الفدية، والهجمات الإلكترونية، وتعطل الأجهزة، والكوارث الطبيعية، وغير ذلك من التهديدات.

     تشفير IBM DS8000، وميزة Transparent Cloud Tiering وأمن نقطة النهاية

    تعرف على استخدام تقنية التشفير للحفاظ على أمان البيانات المشفرة وإمكانية الوصول إليها.

    منتجات ذات صلة أنظمة IBM Z

    يُعَدّ IBM z16 أحدث إصدار لأجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z﻿ مع إمكانية استدلال الذكاء الاصطناعي على الشريحة، علاوةً على تقنيات كمّية آمنة تُعَدّ الأولى في هذه الصناعة.

     أنظمة IBM Power

    استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة.

    IBM TS7700 Virtual Tape

    حلول تخزين عالية الأداء بتكوينات عالية السعة وبالذاكرة الوميضية فقط لتوفير حماية للبيانات والتعافي من الكوارث للتقنية السحابية الهجينة الخاصة بك باستخدام تكوينات التخزين الشريطي أو تخزين الكائنات.

     IBM Storage Insights

    بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك بمميزات لا تُضاهى من إمكانية الرؤية، والتحليلات، والمراقبة الشاملة لبيئات التخزين المعقدة.

    IBM Storage كخدمة

    حل تخزين البيانات المحلي، حيث توفر شركة IBM أجهزة IBM DS8000 وتديرها بأسعار تشبه السحابة المرنة القائمة على الاستهلاك.

    الخطوات التالية

    ألقِ نظرة فاحصة على حلول التخزين عالية الأداء لبيئات المهام الحساسة لديك. حدد موعدًا لحضور اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع ممثل IBM Storage.
    المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات المجتمع مجتمع المطورين التمويل العالمي برامج مساعدة مرنة الشركاء