يتيح لك IBM Storage Utility إمكانية شراء سعة تخزين بالطريقة التي تناسب احتياجاتك، وذلك من خلال الدفع مقابل السعة التي تستهلكها فعليًا. نحن نحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وننشر السعة الكاملة المتصورة التي يمكن استهلاكها في اليوم الواحد، ما يمنحك أقصى أداء بدون أي انقطاعات في الخدمة خلال فترات النمو السريعة.

الخيار خيارك، فإذا كنت تريد الدفع مقابل السعة التخزينية التي تستهلكها مشروعات أعمالك فقط، يمكنك ذلك.