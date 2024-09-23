يُعدّ IBM Storage Utility نموذجًا للاستهلاك يعتمد على IBM Storage ويمنح العملاء طريقة مختلفة لشراء السعة التخزينية الملائمة لمتطلبات العمل لديهم، وترتبط هذه المتطلبات بمبادراتهم التجارية، ويتم حسابها اعتمادًا على الاستخدام، وتتم فوترتها كل ثلاثة أشهر.
يتيح لك IBM Storage Utility إمكانية شراء سعة تخزين بالطريقة التي تناسب احتياجاتك، وذلك من خلال الدفع مقابل السعة التي تستهلكها فعليًا. نحن نحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وننشر السعة الكاملة المتصورة التي يمكن استهلاكها في اليوم الواحد، ما يمنحك أقصى أداء بدون أي انقطاعات في الخدمة خلال فترات النمو السريعة.
الخيار خيارك، فإذا كنت تريد الدفع مقابل السعة التخزينية التي تستهلكها مشروعات أعمالك فقط، يمكنك ذلك.
تعرّف على كيفية استفادة مستخدمي التخزين الأساسي من خدمات البنية التحتية القائمة على الاستهلاك عند استعمال التطبيقات الهجينة ومتعددة المجالات والتطبيقات ذات المهمات الحساسة.
سيكون نمو البيانات لديك مرتبطًا بتكاليف السعة التخزينية، وهذا بدوره يوفر التخزين بالسعة التي تحتاجها وفقًا لمتطلبات أعمالك.
تمكّن من نقل التكاليف العالية التي تدفعها مقدمًا إلى رسوم ربع سنوية يمكن التنبؤ بها، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا باحتياجات عملك. مع ميزة التسعير القائم على الاستهلاك، يمكنك الدفع فقط مقابل السعة التي تستخدمها.
تتوفر السعة الإضافية بشكل فوري بمجرّد تحديد ما تحتاج إليه. وليست هناك حاجة لوجود مورّد يعطّل مركز بياناتك ليضيف سعة احتياطية.
استفد من IBM Storage Insights للمساعدة على توقع احتياجاتك ونفقاتك المستقبلية ذات الصلة بالسعة التخزينية بدقة والتحكم فيها، دون تعطيل لأعمالك.
تمكّن من تحقيق النمو وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، إلى جانب القدرة على طرح التطبيقات في السوق على الفور، دون الحاجة إلى المرور بعملية شراء طويلة.
تخلص من دورة الشراء المستهلكة للوقت عند إضافة سعة جديدة خلال فترة التعاقد.
نموذج IBM Storage System Utility: توفر شركة IBM المرونة في الاختيار بين الالتزام طويل أو قصير الأجل في الدفع مقابل استخدام خيارات الأجهزة. يوفر "اشتراك التخزين" للعميل خيار التطلع إلى إبرام عقود طويلة الأجل. ويوفر هذا الخيار التزامات تمتد لمدة 12 شهرًا فقط، قابلة للتجديد إلى 48 شهرًا، ويمكن إنهاؤها في أي وقت. وهو يُعد مثاليًا لمقدمي الخدمات المُدارة/مقدمي الخدمات السحابية (MSPs/CSPs) والمؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم التي تتطلع إلى إنشاء مرفق داخلي للخدمات، فهو حل متكامل من IBM. ومن خلال الجمع بين IBM LinuxONE و IBM Storage، يمكن للعملاء الآن استئجار حل متكامل للحوسبة والتخزين في عملية شراء واحدة سهلة النشر مع نموذج التسعير "الدفع حسب النمو".
IBM Software Utility: ترخيص دائم وشهري. يمكنك الاختيار بين الدفع المسبق لتوقّع السعة على المدى الطويل أو على المدى القصير والدفع شهريًا
توفر لك IBM Storage Insights مستوى لا مثيل له من الرؤية على مستوى بيئة التخزين لديك لمساعدتك على إدارة استخدام البيانات وتوقعه. وهي منصة معرفية تابعة لشركة IBM تعتمد على نظام إدراكي مثبتة كفاءته على مستوى المؤسسات وقائم على السحابة، حيث يتيح لك النشر السريع إلى جانب تحسين التخطيط للسعة. وتساعد هذه المنصة على تبسيط إعداد التقارير من خلال تقديم معلومات سهلة وتفصيلية حول استهلاك التخزين والنمو المتوقع.
اشتراك أساسي مرن مع سعة استخدام متغيرة. تُتاح السعة الإضافية على الفور، وما عليك سوى تخصيص السعة التخزينية إما بزيادة الحجم أو تقليله حسب متطلبات عملك، وستتم محاسبتك على السعة التي تستخدمها بالفعل.
عندما تكون نسبة 5 أو 6 تسعات من التوافر غير كافية. يمكنك الاستفادة من IBM Storage Utility لإنشاء حلول عالية التوافر وفعَّالة من حيث التكلفة.
أصبح التوافر العالي أمرًا مهمًا للغاية في عالم الأعمال اليوم الذي يعمل دون توقف على مدار الساعة طوال العام. وقد لا تكون مصفوفات التخزين التي تقدم مستوى عاليًا من التوافر، بنسبة 5 و6 تسعات، كافية بشكل دائم. يضمن التوافر العالي الذي تقدمه FlashWatch من IBM عدم الانقطاع في توافر البيانات، وهذه الميزة مصممة لتلائم أعمالنا اليوم، والتي يكون فيها وقت التشغيل أمرًا مهمًا. إلى جانب IBM Storage Utility، تتيح لك IBM شراء حل عالي التوافر للتخزين باستخدام HyperSwap من IBM مقابل تكلفة إضافية بنسبة 20% عن الإيجار التقليدي.
مصفوفات ذاكرة وميضية فقط، تستخدم تقنية NVMe لتسريع الأداء بشكل شامل، وتدعم التكامل مع البيئات السحابية الهجينة، ومصممة للمؤسسات الكبيرة
مصفوفات ذاكرة وميضية فقط، تستخدم تقنية NVMe لتسريع الأداء بشكل شامل، وتدعم التكامل مع البيئات السحابية الهجينة، ومصممة للمؤسسات متوسطة الحجم
نشر القدرات الشاملة والأداء الوميضي لتقنية NVMe في حل بسيط معقول التكلفة مكون من وحدة واحدة، ويدعم التكامل مع البيئات السحابية الهجينة، ويُعد سهلًا في الاستخدام والتوسيع.
تمكّن من دعم أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوحيد تخزين البيانات الكبيرة الأساسية والفرعية مع نظام تخزين الكائنات الرائد في الصناعة.
وحدات أساسية بسيطة قابلة للتوسع لاستيعاب حلول تخزين IBM Spectrum Scale عالية الأداء التي يمكنها العمل في البيئات السحابية الهجينة.
نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا للمعالج الدقيق IBM z15 وخادم LinuxONE III.
دعم البنية التحتية السحابية المنتمية من الجيل الثاني على خوادم IBM Z، والمدعومة بالتخزين الافتراضي على أشرطة.
حماية موحدة للبيانات في البيئات السحابية الهجينة.