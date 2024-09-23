الصفحة الرئيسية التخزين Utility IBM Storage Utility
مجموعة من العروض التي توفر خيارًا للشراء مع فوترة قائمة على الاستخدام، بحيث يتوافق استهلاكك من التخزين مع احتياجاتك في العمل
رسم توضيحي بالخطوط للميزات المتوفرة في IBM Storage Utility

يُعدّ IBM Storage Utility نموذجًا للاستهلاك يعتمد على IBM Storage ويمنح العملاء طريقة مختلفة لشراء السعة التخزينية الملائمة لمتطلبات العمل لديهم، وترتبط هذه المتطلبات بمبادراتهم التجارية، ويتم حسابها اعتمادًا على الاستخدام، وتتم فوترتها كل ثلاثة أشهر.

يتيح لك IBM Storage Utility إمكانية شراء سعة تخزين بالطريقة التي تناسب احتياجاتك، وذلك من خلال الدفع مقابل السعة التي تستهلكها فعليًا. نحن نحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وننشر السعة الكاملة المتصورة التي يمكن استهلاكها في اليوم الواحد، ما يمنحك أقصى أداء بدون أي انقطاعات في الخدمة خلال فترات النمو السريعة.

الخيار خيارك، فإذا كنت تريد الدفع مقابل السعة التخزينية التي تستهلكها مشروعات أعمالك فقط، يمكنك ذلك.
ميزة Magic Quadrant لإمكانية التخزين الأساسي

تعرّف على كيفية استفادة مستخدمي التخزين الأساسي من خدمات البنية التحتية القائمة على الاستهلاك عند استعمال التطبيقات الهجينة ومتعددة المجالات والتطبيقات ذات المهمات الحساسة.
المزايا استكشف المزايا الست الفورية لعرض IBM Storage Utility اقرأ المدونة مواءمة السعة التخزينية لديك مع مبادرات أعمالك

سيكون نمو البيانات لديك مرتبطًا بتكاليف السعة التخزينية، وهذا بدوره يوفر التخزين بالسعة التي تحتاجها وفقًا لمتطلبات أعمالك.

 تخفيض التكاليف

تمكّن من نقل التكاليف العالية التي تدفعها مقدمًا إلى رسوم ربع سنوية يمكن التنبؤ بها، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا باحتياجات عملك. مع ميزة التسعير القائم على الاستهلاك، يمكنك الدفع فقط مقابل السعة التي تستخدمها.

 إمكانية زيادة السعة بسرعة

تتوفر السعة الإضافية بشكل فوري بمجرّد تحديد ما تحتاج إليه. وليست هناك حاجة لوجود مورّد يعطّل مركز بياناتك ليضيف سعة احتياطية.

 توقُّع احتياجات أعمالك

استفد من IBM Storage Insights للمساعدة على توقع احتياجاتك ونفقاتك المستقبلية ذات الصلة بالسعة التخزينية بدقة والتحكم فيها، دون تعطيل لأعمالك.

 زيادة مرونة أعمالك

تمكّن من تحقيق النمو وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، إلى جانب القدرة على طرح التطبيقات في السوق على الفور، دون الحاجة إلى المرور بعملية شراء طويلة.

 توفير الوقت

تخلص من دورة الشراء المستهلكة للوقت عند إضافة سعة جديدة خلال فترة التعاقد.
المزايا
خيارات الاستحواذ

نموذج IBM Storage System Utility: توفر شركة IBM المرونة في الاختيار بين الالتزام طويل أو قصير الأجل في الدفع مقابل استخدام خيارات الأجهزة. يوفر "اشتراك التخزين" للعميل خيار التطلع إلى إبرام عقود طويلة الأجل. ويوفر هذا الخيار التزامات تمتد لمدة 12 شهرًا فقط، قابلة للتجديد إلى 48 شهرًا، ويمكن إنهاؤها في أي وقت. وهو يُعد مثاليًا لمقدمي الخدمات المُدارة/مقدمي الخدمات السحابية (MSPs/CSPs) والمؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم التي تتطلع إلى إنشاء مرفق داخلي للخدمات، فهو حل متكامل من IBM. ومن خلال الجمع بين IBM LinuxONE و IBM Storage، يمكن للعملاء الآن استئجار حل متكامل للحوسبة والتخزين في عملية شراء واحدة سهلة النشر مع نموذج التسعير "الدفع حسب النمو".


IBM Software Utility: ترخيص دائم وشهري. يمكنك الاختيار بين الدفع المسبق لتوقّع السعة على المدى الطويل أو على المدى القصير والدفع شهريًا
المراقبة المستندة إلى السحابة

توفر لك IBM Storage Insights مستوى لا مثيل له من الرؤية على مستوى بيئة التخزين لديك لمساعدتك على إدارة استخدام البيانات وتوقعه. وهي منصة معرفية تابعة لشركة IBM تعتمد على نظام إدراكي مثبتة كفاءته على مستوى المؤسسات وقائم على السحابة، حيث يتيح لك النشر السريع إلى جانب تحسين التخطيط للسعة. وتساعد هذه المنصة على تبسيط إعداد التقارير من خلال تقديم معلومات سهلة وتفصيلية حول استهلاك التخزين والنمو المتوقع.

 استكشف IBM Storage Insights جرّب العرض التوضيحي التفاعلي لمنصة IBM Storage Insights
الدفع مقابل ما تستخدمه فقط

اشتراك أساسي مرن مع سعة استخدام متغيرة. تُتاح السعة الإضافية على الفور، وما عليك سوى تخصيص السعة التخزينية إما بزيادة الحجم أو تقليله حسب متطلبات عملك، وستتم محاسبتك على السعة التي تستخدمها بالفعل.
مرفق خدمات التخزين عالية التوافر

عندما تكون نسبة 5 أو 6 تسعات من التوافر غير كافية. يمكنك الاستفادة من IBM Storage Utility لإنشاء حلول عالية التوافر وفعَّالة من حيث التكلفة.
IBM FlashWatch

أصبح التوافر العالي أمرًا مهمًا للغاية في عالم الأعمال اليوم الذي يعمل دون توقف على مدار الساعة طوال العام. وقد لا تكون مصفوفات التخزين التي تقدم مستوى عاليًا من التوافر، بنسبة 5 و6 تسعات، كافية بشكل دائم. يضمن التوافر العالي الذي تقدمه FlashWatch من IBM عدم الانقطاع في توافر البيانات، وهذه الميزة مصممة لتلائم أعمالنا اليوم، والتي يكون فيها وقت التشغيل أمرًا مهمًا. إلى جانب IBM Storage Utility، تتيح لك IBM شراء حل عالي التوافر للتخزين باستخدام HyperSwap من IBM مقابل تكلفة إضافية بنسبة 20% عن الإيجار التقليدي.

 تعرّف على IBM FlashWatch
يُتاح IBM Storage Utility مع هذه المنتجات IBM FlashSystem 9500

مصفوفات ذاكرة وميضية فقط، تستخدم تقنية NVMe لتسريع الأداء بشكل شامل، وتدعم التكامل مع البيئات السحابية الهجينة، ومصممة للمؤسسات الكبيرة

 IBM FlashSystem 7300

مصفوفات ذاكرة وميضية فقط، تستخدم تقنية NVMe لتسريع الأداء بشكل شامل، وتدعم التكامل مع البيئات السحابية الهجينة، ومصممة للمؤسسات متوسطة الحجم

 IBM FlashSystem 5300

نشر القدرات الشاملة والأداء الوميضي لتقنية NVMe في حل بسيط معقول التكلفة مكون من وحدة واحدة، ويدعم التكامل مع البيئات السحابية الهجينة، ويُعد سهلًا في الاستخدام والتوسيع.

 IBM Cloud Object Storage

تمكّن من دعم أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوحيد تخزين البيانات الكبيرة الأساسية والفرعية مع نظام تخزين الكائنات الرائد في الصناعة.

 IBM Elastic Storage System

وحدات أساسية بسيطة قابلة للتوسع لاستيعاب حلول تخزين IBM Spectrum Scale عالية الأداء التي يمكنها العمل في البيئات السحابية الهجينة.

 IBM DS8900F

نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا للمعالج الدقيق IBM z15 وخادم LinuxONE III.

 IBM TS7700

دعم البنية التحتية السحابية المنتمية من الجيل الثاني على خوادم IBM Z، والمدعومة بالتخزين الافتراضي على أشرطة.

 IBM Spectrum Protect Plus

حماية موحدة للبيانات في البيئات السحابية الهجينة.
الخطوات التالية

ابدأ في شراء وحدات تخزين تناسب احتياجاتك باستخدام IBM Storage Utility، حيث ستدفع مقابل السعة التخزينية التي تستهلكها فقط. 
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