اكتشاف أسرع للتهديدات، وأداء محسّن، وكفاءة طاقة أعلى.
يعد IBM Storage FlashSystem 9600 الحل الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة. فهو يوفر سرعة وبساطة فائقة لأعباء العمل المؤسسية الأكثر تطلبا.
ما يصل إلى 24 جهازًا وميضيًا عالي التوفر بتقنية NVMe في درج حاوية تخزين مكون من وحدتين مع تكرار شبكي عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تراقب وحدة FlashCore Module 5 (FCM5) البيانات باستمرار من كل إدخال/إخراج باستخدام نماذج MK للكشف عن الحالات الشاذة مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة واحدة1
|المواصفات:
|السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة:
- 11.8 PBe
|أقصى عرض نطاق ترددي:
- 86 جيجابت/ثانية
|التنسيق:
حاوية 2U
|الحد الأقصى لمنافذ الإدخال / الإخراج:
- 32
|السعة القصوى الفعالة في شبكة FlashSystem grid:
- 377 PBe
|الذاكرة
- 1.5 تيرابايت
- 3 تيرابايت
|الاتصال: (اختياري)
- FC أو NVMe/FC بسرعة 64 جيجابت/ثانية
- FC أو NVMe/FC بسرعة 32 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 100/40 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية
|الحد الأقصى لعمليات الإدخال والإخراج (قراءة بحجم 4 كيلوبايت في الذاكرة المؤقتة)
- 6.3 مليون
استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالية لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات.
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 مزوَّد بست وحدات FCM وبإصدار البرنامج الثابت 4.1. وكان نظام 5200 يعمل ببرنامج إصدار 8.6.3 بمستوى الإتاحة العامة (GA). وكان الخادم المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام الملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. ويُشترط أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM 4.1 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.