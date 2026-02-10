كُن أول من يعرف

IBM Storage FlashSystem 9600

اكتشاف أسرع للتهديدات، وأداء محسّن، وكفاءة طاقة أعلى.

استكشف التكوينات والأسعار تجربة افتراضية تفاعلية
عرض عن قرب لوحدة خادم IBM Flashsystem 9600
فعالية افتراضية مباشرة: مستقبل التخزين يبدأ في فبراير 2026
تستعد IBM لإطلاق المرحلة التالية من تطوُّر التخزين - والذي يُعيد تعريف دور التخزين داخل مؤسستك: أساس أكثر ذكاءً وقائم على الذكاء الاصطناعي لمستقبل أعمالك. انضم إلينا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
إعادة ابتكار المرونة: بناء استراتيجية مرونة إلكترونية قائمة على الذكاء الاصطناعي وجاهزة للمستقبل
تتسارع الهجمات الإلكترونية. تزداد اللوائح صرامة. هل استراتيجيتك جاهزة؟ شاهِد إعادة التشغيل.

أداء عالي لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الشاقة

يعد IBM Storage FlashSystem 9600 الحل الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة. فهو يوفر سرعة وبساطة فائقة لأعباء العمل المؤسسية الأكثر تطلبا.

 ندوة عبر الإنترنت عند الطلب: تعزيز أمن بياناتك الآن مع IBM Power Cyber Vault، الحل الأمثل لمواجهة تهديدات اليوم.
فائق الأداء والوفرة

ما يصل إلى 24 جهازًا وميضيًا عالي التوفر بتقنية NVMe في درج حاوية تخزين مكون من وحدتين مع تكرار شبكي عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مرونة إلكترونية حتى الصميم

تراقب وحدة FlashCore Module 5 (FCM5) البيانات باستمرار من كل إدخال/إخراج باستخدام نماذج MK للكشف عن الحالات الشاذة مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة واحدة1

تعرَّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره مع  IBM FlashSystem

أدخِل تفاصيل بيئة التخزين الخاصة بك لتقدير التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) والوفورات التقريبية التي يمكن أن يقدِّمها نظام الذاكرة الوميضية.

احسب مدخراتك
التقييمات

المواصفات

المواصفات:
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة:
- 11.8 PBe 		أقصى عرض نطاق ترددي:
- 86 جيجابت/ثانية 
التنسيق:
حاوية 2U  		الحد الأقصى لمنافذ الإدخال / الإخراج: 
- 32
السعة القصوى الفعالة في شبكة FlashSystem grid:
- 377 PBe		الذاكرة
- 1.5 تيرابايت
- 3 تيرابايت

الاتصال: (اختياري)
- FC أو NVMe/FC بسرعة 64 جيجابت/ثانية
- FC أو NVMe/FC بسرعة 32 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 100/40 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية

الحد الأقصى لعمليات الإدخال والإخراج (قراءة بحجم 4 كيلوبايت في الذاكرة المؤقتة)
- 6.3 مليون 

تعرَّف على المزيد حول خيارات FlashSystem.

استكشِف التفاصيل الفنية والميزات وحالات الاستخدام لمنتجات التخزين بالذاكرة الوميضية الشهيرة.

مقارنة الأنظمة

سريع، وذكي، وبسعر مناسب

استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالية لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات.

 استكشف التكوينات والتسعير

حالات الاستخدام

استدامة التخزين
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
مرونة إلكترونية أكبر
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني.
تحليلات بيانات التخزين
تحليلات أسرع للتخزين، وسرعة أكبر في الوصول إلى النتائج، باستخدام أدوات مبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.

الموارد

إصدار تجريبي
آلة تجريبية مجانية متاحة في مقر عملك (انظر قائمة الدول)
ندوة عبر الإنترنت عند الطلب
قوة أكبر، وأداء أسرع، وإدارة أسهل مع IBM FlashSystem.
IBM Redbook
أفضل الممارسات وإرشادات الأداء لنظام IBM Storage نظام الذاكرة الوميضية
تقرير المحللين
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

 استكشف التكوينات والأسعار
الحواشي

أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 مزوَّد بست وحدات FCM وبإصدار البرنامج الثابت 4.1. وكان نظام 5200 يعمل ببرنامج إصدار 8.6.3 بمستوى الإتاحة العامة (GA). وكان الخادم المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام الملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. ويُشترط أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM 4.1 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.