لا تتوقف البنية التحتية لتقنية المعلومات أبدًا، سواء من خلال الوصول عن بُعد أو في الموقع. تتغير التقنية وتزداد متطلبات التشغيل باستمرار. الأمر الذي لا يتغير أبدًا هو أن البيانات يجب أن تتوفر—بسرعة. من أجل تلبية احتياجاتهم في التخزين، تعتمد العديد من المنظمات والمزودين على بيئات متغايرة، مع حلول محلية وسحابية هجينة. عادةً ما يستفيدون من التوصيل الشبكي بالاستعانة بالعديد من الموردين لتقليل فترة التعطل مع الحصول على أفضل سعر ممكن للتخزين الجديد.
من المؤسف أن لكل مورّد مجموعة خاصة به من موارد تقنية المعلومات وواجهة برمجة التطبيقات والقواعد. والنتيجة هي إدارة تخزين غير فعالة، وتحديات في ترحيل البيانات، وبنية تحتية لمراكز البيانات ترهق بلا داعي مديري تقنية المعلومات والموظفين في الموقع. يمكن أن تصبح الفروقات بين أنظمة إدارة التخزين معقدة ومكلفة.
صُمِمَت مجموعة IBM Storage FlashSystem مراعية البساطة كهدف رئيسي. بُنيَّت حلول FlashSystem باستخدام برنامج IBM Storage Virtualize، وتوفر الأتمتة والتناسق على مستوى جميع النماذج. يوفر برنامج IBM Storage Virtualize القدرة الفريدة المحاكاة الافتراضية لأنظمة التخزين التابعة لجهات خارجية. صُمِم من الألف إلى الياء لدعم إدارة مراكز البيانات وحركة البيانات بين الأنظمة المتغايرة، مما يمكّن المنظمات من ترحيل البيانات من أي نظام قائم تقريبًا.
لا يقتصر تشغيل برنامج IBM Storage Virtualize على أجهزة FlashSystem فحسب، بل يعمل أيضًا على العديد من البيئات السحابية العامة، ومن ضمنها Amazon Web Services، وMicrosoft Azure، وIBM Cloud®. يتيح ذلك إنشاء بيئة ديناميكية لمركز البيانات يمكن إدارتها باستخدام نفس الواجهة القياسية لكل من التخزين المحلي والسحابي. تتيح هذه الواجهة القياسية إدارة جميع أنظمة تقنية المعلومات عبر شاشة واحدة يمكن للعملاء تعلمها مرة واحدة واستخدامها في كل مكان.
تُعَد إدارة البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة. تتيح المحاكاة الافتراضية للتخزين التابعة لجهة خارجية، بالاقتران مع برامج الإدارة، لأجهزة FlashSystem أن تبث حياة جديدة في الأنظمة القديمة. توفيرها لغالبية قدراتها لأكثر من 500 نظام تخزين مختلف يمنح مشغلي مراكز البيانات مستوى جديدًا من الاتصال للإدارة المحلية أو عن بُعد. يتضمن ذلك ميزات لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، مثل IBM® Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault التي تساعد على زيادة وقت التشغيل مع تقليل مخاطر الانقطاع ومدى انتشاره.
باستخدام أجهزة FlashSystem، يمكن للمؤسسات تحقيق التحول الرقمي وتبسيط إدارة البيانات عبر جميع أنواع النشر باستخدام مجموعة برمجيات واحدة. تساعد إدارة مركز البيانات المؤتمتة بالكامل القائمة على FlashSystem أيضًا في تحسين حركة البيانات وتحديث الميزات وترقية الأداء—دون أيَّة انقطاع.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
هذا تخزين من فئة المؤسسات. صُمِم IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا مع وفرة كبيرة وحلول الحاويات الذكية وذاتية التحسين.
استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
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