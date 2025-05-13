من المؤسف أن لكل مورّد مجموعة خاصة به من موارد تقنية المعلومات وواجهة برمجة التطبيقات والقواعد. والنتيجة هي إدارة تخزين غير فعالة، وتحديات في ترحيل البيانات، وبنية تحتية لمراكز البيانات ترهق بلا داعي مديري تقنية المعلومات والموظفين في الموقع. يمكن أن تصبح الفروقات بين أنظمة إدارة التخزين معقدة ومكلفة.

صُمِمَت مجموعة IBM Storage FlashSystem مراعية البساطة كهدف رئيسي. بُنيَّت حلول FlashSystem باستخدام برنامج IBM Storage Virtualize، وتوفر الأتمتة والتناسق على مستوى جميع النماذج. يوفر برنامج IBM Storage Virtualize القدرة الفريدة المحاكاة الافتراضية لأنظمة التخزين التابعة لجهات خارجية. صُمِم من الألف إلى الياء لدعم إدارة مراكز البيانات وحركة البيانات بين الأنظمة المتغايرة، مما يمكّن المنظمات من ترحيل البيانات من أي نظام قائم تقريبًا.