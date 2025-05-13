حلول مركز البيانات المؤتمتة بالكامل مع IBM Storage FlashSystem

عرض توضيحي تفاعلي شاهده أثناء العمل (2:04)
رسم توضيحي لإدارة البيانات وتحليلها
إدارة جميع البيانات في مكان واحد باستخدام IBM Storage FlashSystem

لا تتوقف البنية التحتية لتقنية المعلومات أبدًا، سواء من خلال الوصول عن بُعد أو في الموقع. تتغير التقنية وتزداد متطلبات التشغيل باستمرار. الأمر الذي لا يتغير أبدًا هو أن البيانات يجب أن تتوفر—بسرعة. من أجل تلبية احتياجاتهم في التخزين، تعتمد العديد من المنظمات والمزودين على بيئات متغايرة، مع حلول محلية وسحابية هجينة. عادةً ما يستفيدون من التوصيل الشبكي بالاستعانة بالعديد من الموردين لتقليل فترة التعطل مع الحصول على أفضل سعر ممكن للتخزين الجديد. 
شاهد الفيديو الثاني في سلسلة IBM FlashSystem - Virtualization with VMware (01:46) شاهد الفيديو الثالث في سلسلة IBM FlashSystem - Virtualization with VMware (02:25) المحاكاة الافتراضية لأنظمة التخزين التابعة لجهات خارجية

من المؤسف أن لكل مورّد مجموعة خاصة به من موارد تقنية المعلومات وواجهة برمجة التطبيقات والقواعد. والنتيجة هي إدارة تخزين غير فعالة، وتحديات في ترحيل البيانات، وبنية تحتية لمراكز البيانات ترهق بلا داعي مديري تقنية المعلومات والموظفين في الموقع. يمكن أن تصبح الفروقات بين أنظمة إدارة التخزين معقدة ومكلفة.

صُمِمَت مجموعة IBM Storage FlashSystem مراعية البساطة كهدف رئيسي. بُنيَّت حلول FlashSystem باستخدام برنامج IBM Storage Virtualize، وتوفر الأتمتة والتناسق على مستوى جميع النماذج. يوفر برنامج IBM Storage Virtualize القدرة الفريدة المحاكاة الافتراضية لأنظمة التخزين التابعة لجهات خارجية. صُمِم من الألف إلى الياء لدعم إدارة مراكز البيانات وحركة البيانات بين الأنظمة المتغايرة، مما يمكّن المنظمات من ترحيل البيانات من أي نظام قائم تقريبًا.

 عرض وإدارة جميع البيانات من واجهة قياسية واحدة. 

لا يقتصر تشغيل برنامج IBM Storage Virtualize على أجهزة FlashSystem فحسب، بل يعمل أيضًا على العديد من البيئات السحابية العامة، ومن ضمنها Amazon Web Services، وMicrosoft Azure، وIBM Cloud®. يتيح ذلك إنشاء بيئة ديناميكية لمركز البيانات يمكن إدارتها باستخدام نفس الواجهة القياسية لكل من التخزين المحلي والسحابي. تتيح هذه الواجهة القياسية إدارة جميع أنظمة تقنية المعلومات عبر شاشة واحدة يمكن للعملاء تعلمها مرة واحدة واستخدامها في كل مكان.

 بث حياة جديدة في الأنظمة القديمة

تُعَد إدارة البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة. تتيح المحاكاة الافتراضية للتخزين التابعة لجهة خارجية، بالاقتران مع برامج الإدارة، لأجهزة FlashSystem أن تبث حياة جديدة في الأنظمة القديمة. توفيرها لغالبية قدراتها لأكثر من 500 نظام تخزين مختلف يمنح مشغلي مراكز البيانات مستوى جديدًا من الاتصال للإدارة المحلية أو عن بُعد. يتضمن ذلك ميزات لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، مثل IBM® Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault التي تساعد على زيادة وقت التشغيل مع تقليل مخاطر الانقطاع ومدى انتشاره.

باستخدام أجهزة FlashSystem، يمكن للمؤسسات تحقيق التحول الرقمي وتبسيط إدارة البيانات عبر جميع أنواع النشر باستخدام مجموعة برمجيات واحدة. تساعد إدارة مركز البيانات المؤتمتة بالكامل القائمة على FlashSystem أيضًا في تحسين حركة البيانات وتحديث الميزات وترقية الأداء—دون أيَّة انقطاع.
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع حوسبة الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوينات والتسعير وIBM Storage FlashSystem كخدمة IBM Storage FlashSystem 5300

 

لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.

  • ما يصل إلى 1.8 بيتابايت من السعة الفعالة في وحدة واحدة (مع تقليل البيانات بمعدل 5:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 7300

 

هذا تخزين من فئة المؤسسات. صُمِم IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا مع وفرة كبيرة وحلول الحاويات الذكية وذاتية التحسين.

  • سعة فعالة تصل إلى 3.8 بيتابايت في وحدتين (مع تقليل البيانات بمعدل 5:1)
  • lntel Cascade Lake, Gen 3 PCIe
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 9500

 

استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.

  • ما يصل إلى 4.5 بيتابايت من السعة الفعالة في 4 وحدات (مع تقليل البيانات بمعدل 3:1)
  • lntel Ice Lake, Gen 4 PCIe
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات
حالات الاستخدام الأخرى
Illustration of storage consolidation and scaling
استدامة التخزين
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
Illustration of storage/server security and data protection and recovery
مرونة إلكترونية أكبر
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
Illustration of real-time analytics of storage performance
تحليلات بيانات التخزين
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تهيئة لنظام IBM Storage FlashSystem لمساعدتك في بناء مركز البيانات المؤتمتة بالكامل الخاص بك.

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