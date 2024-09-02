أحد أكبر التحديات التي تواجه الوكالات الحكومية على جميع المستويات هو ضمان سلامة البيانات التي تجمعها وحمايتها من جميع أنواع الهجمات الإلكترونية مع ضمان سهولة الوصول إليها من قِبَل المستخدمين المعتمدين.

تتضمن كل منصة من منصات IBM Storage FlashSystem إمكانية الوصول إلى وحدات FlashCopy والتي تستخدم وصلات METRO و Global Mirror. تتيح هذه الميزات للمسؤولين تكرار البيانات بشكل متزامن على مستوى المدينة وعبر مسافات أوسع، دون حدوث أعطال تلقائية/شفافة، أو فقدان للبيانات أو التضحية بالأداء.

لتعزيز مرونة البيانات بشكل أكبر، توفر تقنية IBM HyperSwap الاختيارية ميزة النسخ المتطابق عن بُعد. وتتيح هذه الميزة إمكانية نسخ البيانات المحملة تلقائيًا في موقع ناءٍ، ما يوفر إمكانية الوصول لها إذا لم يعد أحد المواقع متاحًا.

جميع منصات IBM Storage FlashSystem معتمدة من TDI لإجراء عمليات نشر SAP HANA بطبقة إضافية من الحماية. يتم إنشاء نسخ احتياطية غير قابلة للتغيير للبيانات، وتكتشف تقنية التعلم الآلي التلف المحتمل، وينشئ تقارير الإثباتات الجنائية، التي تساعدك على تشخيص الهجوم والتعرف على مصدره سريعًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم IBM Storage Sentinel للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها الشركات التي نجحت في صد هجوم إلكتروني وتريد الإسراع في العودة إلى العمليات الاعتيادية. يفصل الحل تلقائيًا النسخ الاحتياطية المتضررة عن النسخ الاحتياطية الأخرى، ما يتيح للمؤسسة اكتشاف أحدث النسخ الاحتياطية التي تم التحقق من صحتها وتأكيدها بسهولة.

ومع ذلك، يُعدّ IBM Storage Sentinel جانبًا واحدًا فقط من أي حل تخزين لمركز البيانات. يمكن للوكالات الحكومية أن تقدم خدمات استثنائية لمواطنيها من خلال تبني نهج شامل لمتطلبات تخزين البيانات مع الأداء المتفوق والتوافر العالي ومرونة البيانات التي لا مثيل لها لمجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.