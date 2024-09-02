كل دقيقة مهمة في الرعاية الصحية. توفر حلول IBM Storage FlashSystem للرعاية الصحية وصولاً سريعًا وسهلاً إلى السجلات الطبية وبيانات المرضى. يساهم توفر المعلومات المناسبة حول الحالات الطبية بسهولة وفي متناول مقدمي الرعاية الصحية في تحسين كفاءة العمليات الصحية، ويساعد في تقليل تكرار الفحوصات والحد من العمليات غير الضرورية. وتؤدي هذه التحسينات إلى اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق برعاية المرضى، وتحسين جودة العلاج وتسريع سير العمل والعمليات، ما يساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع، وكل ذلك إلى جانب تقليل التكاليف بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، يتوافق نظام IBM Storage FlashSystem لأنظمة الرعاية الصحية مع معايير الصناعة بما في ذلك المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA). ويُعد هذا التوافق أمرًا بالغ الأهمية لضمان أمن معلومات المرضى وسريتها.
يُعد تجنب انقطاع البيانات عنصرًا أساسيًا في توفير الرعاية الصحية ذات جودة عالية. تقدم ميزة IBM Storage FlashSystem Cyber Vault وميزة IBM Safeguarded Copy أطر عمل لأمن البيانات تُعدّ مخططًا تفصيليًا لتصميم ونشر مجموعة قوية من إمكانيات حماية البيانات واستردادها.
تتكامل الحلول مع بعضها. تنشئ Safeguarded Copy لقطات معزولة وغير قابلة للتغيير من البيانات للمساعدة في الحماية من جميع أنواع تلف البيانات، بينما تفحص Cyber Vault هذه النسخ تلقائيًا وبانتظام بحثًا عن أي علامات تشير إلى تلف البيانات.
تساعد عمليات الفحص هذه على تحديد الهجمات الإلكترونية بسرعة عند بدايتها، بالإضافة إلى تحديد نسخ البيانات غير المتضررة. ويساعد وجود هذه الرؤية الشاملة في مكان وتوقيت حدوث الهجوم العملاء على استعادة نسخة نظيفة من بياناتهم، ما يقلل من آثار أي انتهاك.
لدى المرضى ومنظمات الرعاية الصحية توقعات عالية عندما يتعلق الأمر بسلامة السجلات الصحية الإلكترونية وغيرها من البيانات الشخصية وسريتها. وبمجرد أن يساعد Cyber Vault في تحديد الهجمات الإلكترونية وصدها، ستريد الشركات ومؤسسات الرعاية الصحية العودة إلى العمليات الطبيعية في أقرب وقت ممكن. تم تصميم IBM Storage Sentinel مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، ليكون خط الدفاع الأخير ضد تلف البيانات من أي هجوم.
تلتقط Safeguarded Copy لقطات تنشئ نسخًا منفصلة ومشفرة، بينما تستخدم Sentinel تقنية "المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)" لمراقبة هذه النسخ بانتظام بحثًا عن مؤشرات التدهور الناجمة عن البرامج الضارة أو برامج الفدية. حتى إذا حصل برنامج الفدية على حق الوصول الإداري، فلن يتمكن من حذف لقطات البيانات هذه أو العبث بها أو تشفيرها، وذلك بفضل نقاط الاستعادة التي تم التحقق منها والتي تساعد في الاستعادة السريعة.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. يُعد الإصدار IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
هذا النظام هو نظام تخزين من فئة المؤسسة. صُمِم الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا من خلال التكرار وحلول الحاويات الذكية وذاتية التحسين.
استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين التي تنتمي إلى الإصدار IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي والتقنية القائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
استثمر في تخزين البيانات الذي يتسم بالكثافة والكفاءة من حيث الطاقة، والذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة نظام الذاكرة الوميضية على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحسابي، ما يوفر توحيد عمليات التخزين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. مع تزايد حجم بياناتك، تأكد من تقليل استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل نظام FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا، في حين يتم تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
يمكنك استرداد البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم نظام IBM Storage FlashSystem كلًّا من IBM Safeguarded Copy و IBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تهيئة لنظام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجاتك من حلول تخزين الرعاية الصحية وحماية البيانات.