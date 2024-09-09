أصبحت تحليلات بيانات الجيل التالي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وستحظى الشركات التي يمكنها تسخير قوة بياناتها والأتمتة بميزة تنافسية كبيرة على تلك التي لا تستطيع ذلك.
بصرف النظر عن مكان وجود بياناتك، سواء محليًا أو في بيئة سحابية، فإن الوصول السريع ضرورة لتحليلات البيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، مع نمو أعمالك، يجب أن تكون البنية التحتية للتخزين قابلة للتوسع لمعالجة البيانات بسرعة البرق، وأن تظل سهلة النشر والاستخدام، مع الإبقاء على التكاليف منخفضة.
بفضل ميزات مثل الأداء العالي وزمن الانتقال المتسق عبر عمليات القراءة والكتابة وبيئات التنقل السلسة، أينما كانت بياناتك، فإن IBM Storage FlashSystem all-flash arrays مصممة لتلبية جميع احتياجاتك من تحليلات تخزين البيانات.
تساعدك الذاكرة الوميضية على تحقيق أوقات استجابة أسرع، وتوفر حلول IBM Storage FlashSystem مصفوفات تخزين تتسم بالتوافر العالي وزمن الانتقال المنخفض اللازمين لتقليل فترة التعطل وتحسين إدارة البيانات.
تكيف بسرعة مع أحمال التشغيل الجديدة من خلال التحليلات الفورية التي تقدمها وحدات ®IBM FlashCore المتوفرة على جميع منصات IBM Storage FlashSystem. الأداء الثابت والذي يمكن التنبؤ به عبر أجهزة التخزين المتعددة ومصادر البيانات والتنسيقات يدعم أي أداة تحليلية، ويوفر تجربة مرنة وعالية الأداء فيما يخص البيانات من أحد حلول IBM Storage FlashSystem التي تقدم تحليلات حديثة فورية.
تُعَد كيفية تخزين واستخدام مجموعات البيانات أمرًا بالغ الأهمية لعملك، كما يُعَد الأساس المتين الذي يدمج بين الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات التنبؤية أمرًا رئيسًا. يوفر التصميم المبتكر لحلول IBM Storage FlashSystem قابلية للتوسع غير مسبوقة - يمكنك زيادة كثافة التخزين حتى 1 بيتابايت من السعة الفعلية لكل وحدة حامل. إنه حل تخزين بالذاكرة الوميضية فقط عالي الأداء مصمم لمراكز البيانات التي تتعامل مع التطبيقات وأحمال التشغيل الأكثر تطلبًا في الوقت الحالي، ومن ضمنها تحليلات البيانات.
انقل البيانات التي يتم استخدامها بشكل متكرر من الأقراص المدارة من نوع محرك القرص الصلب (HDD) أو الأقراص المدارة MDisks الخاصة بالتخزين الوميضي الأقراص تلقائيًا وبسلاسة باستخدام تقنية ®IBM Easy Tier. تكتشف هذه الميزة محركات الأقراص الصلبة (HDD) في مجموعة التخزين، مما يسهل عملية نقل البيانات المستخدمة بشكل متكرر على وحدات التخزين إلى وحدات تخزين أكثر ملاءمة. ونظرًا لهيكليته ذات الطبقات الديناميكية، فإن نقل البيانات يتم بشكل شفاف إلى التطبيق المضيف، بصرف النظر عن الطبقة التي تنتمي إليها البيانات.
تحسين تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية لديك مع تقليل تكاليف التخزين. أتمتة عملية توزيع البيانات وتخزين المزيد في المساحة نفسها باستخدام الضغط واللقطات الموفرة للمساحة وإزالة البيانات المتكررة.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
هذا تخزين من فئة المؤسسات. صُمِم IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا مع وفرة كبيرة وحلول حاويات ذكية وذاتية التحسين.
استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تهيئة لنظام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجاتك من تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية وحماية البيانات.