IBM Storage Insights وIBM Spectrum Control هما مكونان قويان من حافظة حلول IBM Storage التي تمكّنك من مراقبة بنية التخزين التحتية لديك.
الجمع بين ريادة IBM المثبتة في إدارة البيانات والتحليلات الخاصة من IBM Research لتحليل الأداء على مستوى التخزين ونسيج البيانات والعناصر المضيفة. باستخدام تقنية مساعدة بالذكاء الاصطناعي، يمكنه العمل مع تخزين FlashSystem لتحديد التهديدات المحتملة في بيئتك والمساعدة في عزلها لحماية بياناتك.
رصد موحد لجميع عناصر التخزين ونسيج البيانات والعناصر المضيفة. عرض تفصيلي لكل جهاز، تتبع بسهولة مصدر مشاكل الأداء وتفادى تعطلات الخدمة المستقبلية.
باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الإدخال والإخراج لنظام FlashSystem في الوقت الفعلي، بإمكان الكشف المُضَمَّن عن التهديدات تحذيرك بشأن موعد بدء الهجوم.
تقسيم التخزين بتكلفة فعالة باستخدام مراقبة التخزين المتكاملة والرؤى المدفوعة بالتحليلات. تأجيل عمليات الشراء المستقبلية وتقليل التكاليف من خلال تحديد واستعادة التخزين المخصص ولكن غير المستخدم.
نصائح مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تستخدم بيانات الاستهلاك التاريخية لاستقراء معدلات نمو البيانات واستهلاك السعة.
يمكن بسهولة إنتاج تقارير مفصلة عن استهلاك التخزين، والنمو المتوقع، والعديد من المقاييس الأخرى لمساعدتك في التركيز على البيانات التي تهمك فقط.
تفاعل مع تجربة قوية ومبسطة للدعم في IBM Support، وتفادى المشكلات المحتملة بالاستعانة بالنصائح المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يتم توليدها من خلال مراقبة أنظمة التخزين لديك.
يوفر IBM Storage Insights مراقبة من خلال لوحة واحدة لبيئة التخزين لديك—مع عرض سريع للتخزين من منظور الخادم، والتطبيق، وشبكة SAN، ونظام الملفات. إنشاء عروض مخصصة لتجميع مواردك معًا، على سبيل المثال حسب الموقع أو التطبيق أو القسم. تتيح لك هذه العروض إعداد تقارير عن الاستخدام المحدد للتخزين عبر عملك، وكذلك توفير فرص لتحسين الأداء وتوفير المال.
يوفر IBM Storage Insights Pro تقنية تقدم توصيات بتصنيف التخزين بناءً على الاستخدام الفعلي للبيانات، بصرف النظر عن التوقعات الأولية. يمكن نقل البيانات من التخزين من الفئة العليا إلى الفئة المتوسطة بثقة، مع ضمان عدم المساس بمستويات الخدمة. يمكن تحقيق وفورات كبيرة لأن التكلفة الإجمالية لتخزين الفئة العليا أعلى بكثير من مجرد الفاتورة الأولية—حيث تكون رسوم البرامج والصيانة أعلى بكثير من تخزين الفئة المتوسطة.
يوفر IBM Storage Insights تفاعلاً مبسطًا مع دعم IBM. من خلال التكامل مع وظيفة "call home" في FlashSystem، فإنه يوفر دعمًا تلقائيًا لتحميل السجلات، بالإضافة إلى سهولة إنشاء التذاكر وإدارتها. يستخدم فريق دعم IBM إمكانية وصول للإطلاع فقط إلى المعلومات التشخيصية المتعلقة بأنظمة التخزين المراقبة للمساعدة في حل المشكلات بشكل استباقي وتقديم التوصيات.
يدعم IBM Storage Insights Pro اختيار أنظمة تخزين غير تابعة لشركة IBM: Dell-EMC VNX، VMAX وUnity، NetApp FAS وAFF، Pure Storage FlashArray//X وM، وأنظمة HDS VSP G Series بالإضافة إلى محولات Cisco وBroadcom ومضيفات VMware.
يدعم IBM Storage Insights نظام IBM Storage Virtualize للسحابة العامة على IBM Cloud وAWS. يمكنك مراقبة وإعداد التقارير حول التخزين المحلي أو على السحابة العامة من خلال لوحة معلومات واحدة توفر لك رؤية شاملة لبيئة التخزين السحابية الهجينة المتعددة.
تم تصميم IBM Storage Insights لتقديم نتائج سريعة. تتولى هذه الحلول إرجاع المعارف والتوصيات بسرعة باستخدام بيانات المقاييس التي قد تستغرق أسابيع لتحليلها في جدول بيانات. بدلًا من الوصول إلى بيانات الأجهزة الفردية في بيئتك وحفظها، يوفر لك Storage Insights الحالة الحية لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى إمكانية عرض البيانات التاريخية في مجموعة متنوعة من الصيغ لمزيد من المعالجة.
ندرك أن الأمن والخصوصية عنصرين مهمين بالنسبة لك، وهذان المفهومان متأصلان في صميم IBM Storage Insights. في المقام الأول، نجمع البيانات الوصفية اللازمة فقط لمساعدتك في فهم ما يحدث في بيئتك. تجري مشاركة هذه البيانات بشكل آمن مع خدمات IBM Storage Insights، والتي نخضعها بانتظام لتقييمات الخصوصية والتهديدات الإلكترونية. يمكنك قراءة المزيد حول نهجنا تجاه الأمن والخصوصية هنا.
IBM Storage Insights Pro متاح أيضًا كجزء من عقود صيانة Expert Care Premium وهو متوفر أيضًا مع Spectrum Control كجزء من الحزمة.
يوفر IBM Spectrum® Control المراقبة والتحليلات المحلية لبيئات التخزين متعددة الموردين. ويتيح لك الحل الشامل إدارة أنظمة التخزين والتخزين المعرف بالبرمجيات وأنسجة بيانات شبكات مناطق التخزين (SAN) والأجهزة وحتى التخزين السحابي. يمكنك عرض التخزين من وجهات نظر متعددة من ضمنها حسب القسم والتطبيق والخادم. كما يتيح للعملاء الوصول إلى توافر بيانات تاريخية محسّنة وواجهة برمجة تطبيقات (REST API) لتحقيق تكامل أفضل في سير العمل الخاص بهم. يأتي IBM Spectrum Control مع IBM Storage Insights Pro المستندة إلى السحابة، ومع هذا الاستحقاق المزدوج، يمكن للعملاء اختيار الاستفادة من سهولة استخدام IBM Storage Insights بالإضافة إلى استخدام القدرات المتزايدة لـ IBM Spectrum Control عندما يحتاجون إلى ذلك.
إدارة المخزون
IBM Storage
IBM Storage، التخزين غير التابع لـ IBM، الشبكات والمضيفين
IBM Storage، التخزين غير التابع لـ IBM، الشبكات والمضيفين
الصحة
جمع البيانات الوصفية
كل 5 دقائق
كل 5 دقائق
يحدده المستخدم حتى دقيقة واحدة
السعة
مستوى نظام التخزين
حتى مستوى الوحدة التخزينية
حتى مستوى الوحدة التخزينية
الأداء
مستوى نظام التخزين
مستوى العنصر
مستوى العنصر
توافر البيانات
24 ساعة
حتى عامين
يحدده المستخدم، يُخَزَّن محليًا
(بإمكان شركة IBM تقديم الدعم لما يصل إلى عامين)
بيانات الأداء حتى عام واحد
لوحات المعلومات الخاصة بالإشعارات والاستشارات
جمع السجلات
إنشاء التذاكر، عرض تاريخ التذاكر
التنبيه
المعرّف مسبقًا والتخصيص
المعرّف مسبقًا والتخصيص، القدرة على تفعيل استجابة مخصصة
إعداد التقارير
قوالب محددة مسبقًا
قوالب محددة مسبقًا ومخصصة، الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات REST
قوالب محددة مسبقًا مخصصة، والوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات REST، والتكامل مع Cognos Analytics
نصيحة بشأن أفضل الممارسات
الكشف عن تهديدات برامج الفدية
استرداد السعة
اكتشف مدى سهولة البدء باستخدام IBM Storage Insights.
حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.
اكتشف لماذا ذكرت 85% من المؤسسات أن خدمات الدعم تعتبر عاملًا مميزًا رئيسًا عند اختيار مورّد لشراء أنظمة مراكز البيانات..
تعرف على كيفية تبسيط IBM Premium Support Services لعملية الدعم بأكملها من خلال استخدام أدوات التحليل القوية وخبرة أخصائيي الدعم المخصصين.
مراقبة التخزين، والتحليلات المتقدمة، والنشر المرن.
تعرف على المزيد حول IBM Storage Insights وStorage Insights Pro.
الوصول إلى الوثائق المفيدة والاستعداد لتحقيق الاستفادة القصوى من IBM Spectrum Control.
استعن بالدروس التعليمية لمعرفة كيفية تنفيذ مهام محددة والتعرف على IBM Spectrum Control.
بينما تعزز IBM Storage Insights تجربة ملكية IBM Storage الخاصة بك، يتم تضمينها أيضًا في حزم صيانة Expert Care التي تأتي مع أنظمة IBM Storage FlashSystems أو IBM Storage DS8900F.
IBM Storage DS8900F مصمم لتوفير مستوى المرونة المطلوب في كل من الأداء والبيانات لزيادة رضا العملاء وتحويل البيانات إلى فرص عمل حقيقية.
توفر IBM Storage Flash Systems تطبيقات أعمال ذات أداء مكثف تتسم بالمرونة الإلكترونية، والقابلية للتوسع، والأداء العالي، مما يضمن التمايز في كفاءة الإمداد بالطاقة.
تساعدك IBM Spectrum Storage Suite في تحسين طريقة إدارة البيانات من خلال مجموعة متكاملة من منتجات التخزين المعرفة بالبرمجيات بسعر فعال من حيث التكلفة.
شاهد IBM Storage Insights قيد العمل من خلال حجز عرض توضيحي إرشادي مجاني، أو جربه بنفسك. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.