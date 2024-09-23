يوفر IBM Spectrum® Control المراقبة والتحليلات المحلية لبيئات التخزين متعددة الموردين. ويتيح لك الحل الشامل إدارة أنظمة التخزين والتخزين المعرف بالبرمجيات وأنسجة بيانات شبكات مناطق التخزين (SAN) والأجهزة وحتى التخزين السحابي. يمكنك عرض التخزين من وجهات نظر متعددة من ضمنها حسب القسم والتطبيق والخادم. كما يتيح للعملاء الوصول إلى توافر بيانات تاريخية محسّنة وواجهة برمجة تطبيقات (REST API) لتحقيق تكامل أفضل في سير العمل الخاص بهم. يأتي IBM Spectrum Control مع IBM Storage Insights Pro المستندة إلى السحابة، ومع هذا الاستحقاق المزدوج، يمكن للعملاء اختيار الاستفادة من سهولة استخدام IBM Storage Insights بالإضافة إلى استخدام القدرات المتزايدة لـ IBM Spectrum Control عندما يحتاجون إلى ذلك.