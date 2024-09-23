الصفحة الرئيسية التخزين Insights IBM Storage Insights وIBM Spectrum Control
بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك برؤية لا مثيل لها، وتحليلات، ومراقبة شاملة لبيئات التخزين المعقدة
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IBM Storage Insights وIBM Spectrum Control هما مكونان قويان من حافظة حلول IBM Storage التي تمكّنك من مراقبة بنية التخزين التحتية لديك. 

  • IBM Storage Insights هو خدمة قائمة على التقنية السحابية تتيح لك تحليل البنية التحتية للتخزين لديك وحمايتها وتحسينها.  
  • IBM Spectrum Control هو حل برمجي محلي يجمع بيانات أكثر من أجل أتمتة وتحليلات أعمق، مما يساعد في إدارة بيئات التخزين الأكثر تعقيدًا.

الجمع بين ريادة IBM المثبتة في إدارة البيانات والتحليلات الخاصة من IBM Research لتحليل الأداء على مستوى التخزين ونسيج البيانات والعناصر المضيفة. باستخدام تقنية مساعدة بالذكاء الاصطناعي، يمكنه العمل مع تخزين FlashSystem لتحديد التهديدات المحتملة في بيئتك والمساعدة في عزلها لحماية بياناتك.
يمكنك التسجيل لمستأجر لبدء العمل باستخدام Storage Insights هنا: IBM Storage Insights IBM Storage Insights لـ Spectrum Control
المزايا تجربة مراقبة شاملة

رصد موحد لجميع عناصر التخزين ونسيج البيانات والعناصر المضيفة. عرض تفصيلي لكل جهاز، تتبع بسهولة مصدر مشاكل الأداء وتفادى تعطلات الخدمة المستقبلية.

احصل على تحذير مبكر من هجمات برامج الفدية

باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الإدخال والإخراج لنظام FlashSystem في الوقت الفعلي، بإمكان الكشف المُضَمَّن عن التهديدات تحذيرك بشأن موعد بدء الهجوم. 

زيادة استخدام التخزين وتقليل التكاليف

تقسيم التخزين بتكلفة فعالة باستخدام مراقبة التخزين المتكاملة والرؤى المدفوعة بالتحليلات. تأجيل عمليات الشراء المستقبلية وتقليل التكاليف من خلال تحديد واستعادة التخزين المخصص ولكن غير المستخدم.

 تحسين تخطيط السعة

نصائح مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تستخدم بيانات الاستهلاك التاريخية لاستقراء معدلات نمو البيانات واستهلاك السعة.

 

 تبسيط إعداد التقارير

يمكن بسهولة إنتاج تقارير مفصلة عن استهلاك التخزين، والنمو المتوقع، والعديد من المقاييس الأخرى لمساعدتك في التركيز على البيانات التي تهمك فقط.

 تجربة دعم IBM المحسّنة

تفاعل مع تجربة قوية ومبسطة للدعم في IBM Support، وتفادى المشكلات المحتملة بالاستعانة بالنصائح المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يتم توليدها من خلال مراقبة أنظمة التخزين لديك.
المزايا
عرض موحد عبر بيئة التخزين الخاصة بك

يوفر IBM Storage Insights مراقبة من خلال لوحة واحدة لبيئة التخزين لديك—مع عرض سريع للتخزين من منظور الخادم، والتطبيق، وشبكة SAN، ونظام الملفات. إنشاء عروض مخصصة لتجميع مواردك معًا، على سبيل المثال حسب الموقع أو التطبيق أو القسم.  تتيح لك هذه العروض إعداد تقارير عن الاستخدام المحدد للتخزين عبر عملك، وكذلك توفير فرص لتحسين الأداء وتوفير المال.
معارف قيّمة من التحليلات التنبؤية

يوفر IBM Storage Insights Pro تقنية تقدم توصيات بتصنيف التخزين بناءً على الاستخدام الفعلي للبيانات، بصرف النظر عن التوقعات الأولية. يمكن نقل البيانات من التخزين من الفئة العليا إلى الفئة المتوسطة بثقة، مع ضمان عدم المساس بمستويات الخدمة. يمكن تحقيق وفورات كبيرة لأن التكلفة الإجمالية لتخزين الفئة العليا أعلى بكثير من مجرد الفاتورة الأولية—حيث تكون رسوم البرامج والصيانة أعلى بكثير من تخزين الفئة المتوسطة.

 تعرف على كيفية اكتساب المعارف
دعم المنتجات المبسط والاستباقي

يوفر IBM Storage Insights تفاعلاً مبسطًا مع دعم IBM. من خلال التكامل مع وظيفة "call home" في FlashSystem، فإنه يوفر دعمًا تلقائيًا لتحميل السجلات، بالإضافة إلى سهولة إنشاء التذاكر وإدارتها. يستخدم فريق دعم IBM إمكانية وصول للإطلاع فقط إلى المعلومات التشخيصية المتعلقة بأنظمة التخزين المراقبة للمساعدة في حل المشكلات بشكل استباقي وتقديم التوصيات.

مراقبة من لوحة معلومات واحدة للأجهزة غير التابعة لـ IBM

يدعم IBM Storage Insights Pro اختيار أنظمة تخزين غير تابعة لشركة IBM: Dell-EMC VNX، VMAX وUnity، NetApp FAS وAFF، Pure Storage FlashArray//X وM، وأنظمة HDS VSP G Series بالإضافة إلى محولات Cisco وBroadcom ومضيفات VMware.
قدرات شاملة للسحابة الهجينة

يدعم IBM Storage Insights نظام IBM Storage Virtualize للسحابة العامة على IBM Cloud وAWS. يمكنك مراقبة وإعداد التقارير حول التخزين المحلي أو على السحابة العامة من خلال لوحة معلومات واحدة توفر لك رؤية شاملة لبيئة التخزين السحابية الهجينة المتعددة.
نتائج سريعة عند الحاجة إليها

تم تصميم IBM Storage Insights لتقديم نتائج سريعة. تتولى هذه الحلول إرجاع المعارف والتوصيات بسرعة باستخدام بيانات المقاييس التي قد تستغرق أسابيع لتحليلها في جدول بيانات.  بدلًا من الوصول إلى بيانات الأجهزة الفردية في بيئتك وحفظها، يوفر لك Storage Insights الحالة الحية لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى إمكانية عرض البيانات التاريخية في مجموعة متنوعة من الصيغ لمزيد من المعالجة.
الأمن والخصوصية

ندرك أن الأمن والخصوصية عنصرين مهمين بالنسبة لك، وهذان المفهومان متأصلان في صميم IBM Storage Insights.  في المقام الأول، نجمع البيانات الوصفية اللازمة فقط لمساعدتك في فهم ما يحدث في بيئتك.  تجري مشاركة هذه البيانات بشكل آمن مع خدمات IBM Storage Insights، والتي نخضعها بانتظام لتقييمات الخصوصية والتهديدات الإلكترونية. يمكنك قراءة المزيد حول نهجنا تجاه الأمن والخصوصية هنا.
منتجاتنا
إصداران يلبيان احتياجاتك
  • IBM Storage Insights يوفر لوحة معلومات لمراقبة الحالة الصحية العامة، والسعة، والأداء لـ IBM block storage، وأجهزة SAN Volume Controller، والشبكات التخزينية، والتخزين السحابي الذي تديره IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud.  كما يتيح لك الحصول على تجربة محسّنة لدعم IBM.
  • يضيف IBM Storage Insights Pro معلومات أكثر تفصيلًا عن كل جهاز مع ما يصل إلى عامين من البيانات التاريخية حول التهيئة والأداء.  تساعدك التنبيهات على إدارة بيئتك بشكل استباقي عن طريق تلقي تحذيرات عندما يعمل شيء ما خارج نطاق المعتاد.  كما أن الكشف عن التهديدات المضمنة يتيح لك الحصول على إنذار مبكر للهجمات المحتملة ببرامج الفدية.  وبفضل الأدوات التي تساعدك على فهم التخزين واستعادته، يتيح لك Pro فهمًا أفضل لبيئتك. 

IBM Storage Insights Pro متاح أيضًا كجزء من عقود صيانة Expert Care Premium وهو متوفر أيضًا مع Spectrum Control كجزء من الحزمة.
إدارة فعالة للبيئات التخزينية المعقدة

يوفر IBM Spectrum® Control المراقبة والتحليلات المحلية لبيئات التخزين متعددة الموردين. ويتيح لك الحل الشامل إدارة أنظمة التخزين والتخزين المعرف بالبرمجيات وأنسجة بيانات شبكات مناطق التخزين (SAN) والأجهزة وحتى التخزين السحابي. يمكنك عرض التخزين من وجهات نظر متعددة من ضمنها حسب القسم والتطبيق والخادم. كما يتيح للعملاء الوصول إلى توافر بيانات تاريخية محسّنة وواجهة برمجة تطبيقات (REST API) لتحقيق تكامل أفضل في سير العمل الخاص بهم.  يأتي IBM Spectrum Control مع IBM Storage Insights Pro المستندة إلى السحابة، ومع هذا الاستحقاق المزدوج، يمكن للعملاء اختيار الاستفادة من سهولة استخدام IBM Storage Insights بالإضافة إلى استخدام القدرات المتزايدة لـ IBM Spectrum Control عندما يحتاجون إلى ذلك.

 صحيفة بيانات IBM Spectrum Control
المواصفات الفنية
IBM Storage Insights (الخدمة السحابية) IBM Spectrum Control (الخدمة السحابية) Spectrum Control (تطبيق محلي) Insights Pro مضمن

إدارة المخزون

IBM Storage

IBM Storage، التخزين غير التابع لـ IBM، الشبكات والمضيفين

 

IBM Storage، التخزين غير التابع لـ IBM، الشبكات والمضيفين

الصحة

جمع البيانات الوصفية

كل 5 دقائق

كل 5 دقائق

يحدده المستخدم حتى دقيقة واحدة

السعة

مستوى نظام التخزين

حتى مستوى الوحدة التخزينية

حتى مستوى الوحدة التخزينية

الأداء

مستوى نظام التخزين

مستوى العنصر

مستوى العنصر

توافر البيانات

24 ساعة

حتى عامين

يحدده المستخدم، يُخَزَّن محليًا

(بإمكان شركة IBM تقديم الدعم لما يصل إلى عامين)

بيانات الأداء حتى عام واحد

لوحات المعلومات الخاصة بالإشعارات والاستشارات

جمع السجلات

إنشاء التذاكر، عرض تاريخ التذاكر

التنبيه

المعرّف مسبقًا والتخصيص

المعرّف مسبقًا والتخصيص، القدرة على تفعيل استجابة مخصصة

إعداد التقارير

قوالب محددة مسبقًا

قوالب محددة مسبقًا ومخصصة، الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات REST

قوالب محددة مسبقًا مخصصة، والوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات REST، والتكامل مع Cognos Analytics

نصيحة بشأن أفضل الممارسات

الكشف عن تهديدات برامج الفدية

استرداد السعة
الموارد دليل البدء

اكتشف مدى سهولة البدء باستخدام IBM Storage Insights.

 ترقية ضمان وصيانة IBM Storage

حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.

 صنَّفَت IDC MarketScape شركة IBM® كشركة رائدة في خدمات الدعم

اكتشف لماذا ذكرت 85% من المؤسسات أن خدمات الدعم تعتبر عاملًا مميزًا رئيسًا عند اختيار مورّد لشراء أنظمة مراكز البيانات..

 قم بتحسين نموذج الدعم الخاص بك من خلال خيارات خدمة متدرجة

تعرف على كيفية تبسيط IBM Premium Support Services لعملية الدعم بأكملها من خلال استخدام أدوات التحليل القوية وخبرة أخصائيي الدعم المخصصين.

 التحسين باستخدام IBM Spectrum Control

مراقبة التخزين، والتحليلات المتقدمة، والنشر المرن.

 التحسين باستخدام IBM Spectrum Control

تعرف على المزيد حول IBM Storage Insights وStorage Insights Pro.

 تعرف على المزيد حول IBM Spectrum Control

الوصول إلى الوثائق المفيدة والاستعداد لتحقيق الاستفادة القصوى من IBM Spectrum Control.

 الدروس التعليمية الخاصة بـ IBM Spectrum Control

استعن بالدروس التعليمية لمعرفة كيفية تنفيذ مهام محددة والتعرف على IBM Spectrum Control.
منتجات ذات صلة

بينما تعزز IBM Storage Insights تجربة ملكية IBM Storage الخاصة بك، يتم تضمينها أيضًا في حزم صيانة Expert Care التي تأتي مع أنظمة IBM Storage FlashSystems أو IBM Storage DS8900F.

 IBM Storage DS8900F

IBM Storage DS8900F مصمم لتوفير مستوى المرونة المطلوب في كل من الأداء والبيانات لزيادة رضا العملاء وتحويل البيانات إلى فرص عمل حقيقية.

 IBM Storage FlashSystem

توفر IBM Storage Flash Systems تطبيقات أعمال ذات أداء مكثف تتسم بالمرونة الإلكترونية، والقابلية للتوسع، والأداء العالي، مما يضمن التمايز في كفاءة الإمداد بالطاقة.

 IBM Spectrum Storage Suite

تساعدك IBM Spectrum Storage Suite في تحسين طريقة إدارة البيانات من خلال مجموعة متكاملة من منتجات التخزين المعرفة بالبرمجيات بسعر فعال من حيث التكلفة.
الخطوات التالية

شاهد IBM Storage Insights قيد العمل من خلال حجز عرض توضيحي إرشادي مجاني، أو جربه بنفسك.  حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.

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