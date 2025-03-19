تم تصميم نظام IBM Storage FlashSystem لتوفير تخزين بيانات قوي وفعال وآمن للشركات من جميع الأحجام.
استكشف دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على التنفيذات قيد العمل في جميع الصناعات، واكتشف ما يقوله عملاؤنا عن مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
ابتكرت الشركة خدمة DataVault، وهي خدمة أمان مُدارة من خلال مجموعة IBM Storage لمساعدة العملاء على تحديد الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بسرعة.
أجرت محاكاة افتراضية للأجهزة باستخدام VMware و IBM Storage FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء.
اكتشف كيف تمكّنت الصناعات المختلفة من تبسيط العمليات والتوجه نحو التحول الرقمي باستخدام مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
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