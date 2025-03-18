IBM Storage Sentinel

إنشاء لقطات ثابتة تتفهم طبيعة التطبيقات.

اكتشاف التلف في البيانات دون الحاجة إلى استرجاعها أو إعادة تحميلها بالكامل.

ضمان سلامة البيانات التي يتم فحصها.