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IBM Storage Sentinel

رصد برامج الفدية والتعافي منها على Oracle وSAP HANA وEPIC وVMware

اقرأ صحيفة البيانات

يُعَد IBM Storage Sentinel برنامجًا مخصصًا لأعباء العمل، حيث يعمل على اكتشاف هجمات برامج الفدية، وتشخيصها، وتحديد مصادرها، ويوفِّر تنسيقًا تلقائيًا لعمليات التعافي في أنظمة Oracle وSAP HANA وVMware وEpic للرعاية الصحية.وهو جزء من مجموعة منتجات IBM Storage.

الكشف عن برامج الفدية المتقدمة باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الحماية من تلف البيانات باستخدام لقطات ثابتة تتفهم طبيعة التطبيقات.

التعافي السريع باستخدام لقطات معتمدة وموثوق بها.
تقييم المخاطر

تمكَّن من تقييم استراتيجية حماية البيانات الخاصة بك دون أي تكلفة باستخدام أداة تقييم المرونة الإلكترونية (CRAT).

الفوائد

الكشف المتقدم عن برامج الفدية الحماية من تلف البيانات الاسترداد السريع
المزايا
الاستمرار في التحسن

إصدار نماذج التعلم الآلي القوية تنبيهات عند اكتشاف حالات تلف، وتقديم تقارير ما بعد الهجوم اللازمة للتعافي السريع.
الكشف الموثوق به عن حالات الخلل

تم تحسين نموذج IBM Storage Sentinel التنبؤي لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة.
التعافي بشكل أسرع بعد التعرض لهجوم

في حال التعرض لهجوم برامج الفدية، سينشئ برنامج IBM Storage Sentinel تلقائيًا تقريرًا يحدِّد الملفات المتأثرة.
الذكاء الاصطناعي

يستخدم IBM Storage Sentinel التعلم الآلي للكشف عن هجمات الفدية والتعافي منها.
إجراء التقييمات الدقيقة

توفِّر التقارير التفصيلية رؤية أوضح لكيفية انتشار البرامج الضارة، وأفضل طرق التعافي منها، ووضع استراتيجيات الأمن الإلكتروني المستقبلية.
التعافي التلقائي

استفِد من قاعدتنا المعرفية وغيرها من القدرات الأخرى لأتمتة استعادة جميع الخوادم، بغض النظر عن وقت ظهور برمجيات الفدية، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه في تخفيف آثارها.
الموارد ملخص حل IBM Storage Sentinel

استعِد بيانات مؤسستك بسرعة وكفاءة.

تعرَّف على كيفية دعم IBM Storage Sentinel المخصص لأعباء العمل في تمكين مؤسستك من تحقيق أهداف مرونة البيانات.

 اكتشف 5 مفاتيح للتخزين المرن

تُعَد مرونة البيانات أمرًا بالغ الأهمية. تعرَّف على الأدوات والخبرات اللازمة للحفاظ على أعمالك على المسار الصحيح.
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اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يساعدك IBM Storage Sentinel على تعزيز جاهزية مؤسستك، وحماية بياناتك، وتمكينك من استعادة عمليات سير العمل بسرعة بعد فقدان البيانات من خلال الاسترداد التلقائي.
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