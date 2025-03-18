رصد برامج الفدية والتعافي منها على Oracle وSAP HANA وEPIC وVMware
يُعَد IBM Storage Sentinel برنامجًا مخصصًا لأعباء العمل، حيث يعمل على اكتشاف هجمات برامج الفدية، وتشخيصها، وتحديد مصادرها، ويوفِّر تنسيقًا تلقائيًا لعمليات التعافي في أنظمة Oracle وSAP HANA وVMware وEpic للرعاية الصحية.وهو جزء من مجموعة منتجات IBM Storage.
الكشف عن برامج الفدية المتقدمة باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الحماية من تلف البيانات باستخدام لقطات ثابتة تتفهم طبيعة التطبيقات.
التعافي السريع باستخدام لقطات معتمدة وموثوق بها.
تمكَّن من تقييم استراتيجية حماية البيانات الخاصة بك دون أي تكلفة باستخدام أداة تقييم المرونة الإلكترونية (CRAT).
فهرسة البيانات من اللقطات التي تحتوي على قواعد البيانات والمستندات وبيانات البنية التحتية.
تحليل بيانات اللقطات باستخدام أكثر من 200 تقنية تحليل مستندة إلى المحتوى وتقنيات التعلم الآلي.
الكشف السريع عن حالات الخلل، بما في ذلك الثغرات الأمنية الفورية وغيرها من الهجمات المتقدمة.
إنشاء لقطات ثابتة تتفهم طبيعة التطبيقات.
اكتشاف التلف في البيانات دون الحاجة إلى استرجاعها أو إعادة تحميلها بالكامل.
ضمان سلامة البيانات التي يتم فحصها.
المساعدة على احتواء الأضرار ومعالجتها بعد الهجوم.
استعادة بيانات تطبيقاتك الحيوية من لقطة ثابتة.
استخدام لقطات معتمدة، وثابتة، وخالية من برامج الفدية.
إصدار نماذج التعلم الآلي القوية تنبيهات عند اكتشاف حالات تلف، وتقديم تقارير ما بعد الهجوم اللازمة للتعافي السريع.
تم تحسين نموذج IBM Storage Sentinel التنبؤي لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة.
في حال التعرض لهجوم برامج الفدية، سينشئ برنامج IBM Storage Sentinel تلقائيًا تقريرًا يحدِّد الملفات المتأثرة.
يستخدم IBM Storage Sentinel التعلم الآلي للكشف عن هجمات الفدية والتعافي منها.
توفِّر التقارير التفصيلية رؤية أوضح لكيفية انتشار البرامج الضارة، وأفضل طرق التعافي منها، ووضع استراتيجيات الأمن الإلكتروني المستقبلية.
استفِد من قاعدتنا المعرفية وغيرها من القدرات الأخرى لأتمتة استعادة جميع الخوادم، بغض النظر عن وقت ظهور برمجيات الفدية، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه في تخفيف آثارها.
استعِد بيانات مؤسستك بسرعة وكفاءة.
تعرَّف على كيفية دعم IBM Storage Sentinel المخصص لأعباء العمل في تمكين مؤسستك من تحقيق أهداف مرونة البيانات.
تُعَد مرونة البيانات أمرًا بالغ الأهمية. تعرَّف على الأدوات والخبرات اللازمة للحفاظ على أعمالك على المسار الصحيح.
حافِظ على أمان بياناتك باستخدام تقنية تخزين متقدمة، مع تقليل التكلفة الإجمالية.
تمكن من حماية بياناتك من التهديدات واسترجعها بسرعة ضمن بيئة آمنة، لتعزيز مرونة العمليات.
حافِظ على ملفات بياناتك المتزايدة بأمان على المدى الطويل.
احصل على مرونة شاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة واسعة من التطبيقات.
اكتشف كيف يساعدك IBM Storage Sentinel على تعزيز جاهزية مؤسستك، وحماية بياناتك، وتمكينك من استعادة عمليات سير العمل بسرعة بعد فقدان البيانات من خلال الاسترداد التلقائي.