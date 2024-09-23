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IBM Storage Defender

حماية البيانات من التهديدات المتطورة بغض النظر عن مكان تخزينها من خلال النسخ الاحتياطي، والكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاسترداد السريع.

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المحافظة على أمن بياناتك وتوفّر أحمال التشغيل من خلال الكشف المبكّر عن التهديدات وطبقات الحماية والاسترداد السريع.

Storage Defender هو حل برمجيات تخزين يساعد على حماية بياناتك وتسريع عملية الاسترداد في حال وقوع هجوم إلكتروني أو أي أحداث كارثية أخرى. ويتضمن النُسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، والكشف المبكّر للتهديدات، وإدارة نسخ البيانات، وقدرات الاسترداد الآلي.

  • تمكَّن من حماية بياناتك من حالات الهجوم الإلكتروني والأحداث غير المتوقعة، بغض النظر عن مكان تخزينها.
  • نسِّق استجاباتك للتهديدات على مستوى فرق عمليات التخزين وفرق الأمن.
  • تمكَّن بسرعة وأمان من استرداد عمليات الأعمال الأساسية باستخدام نسخة معروفة ونظيفة وغير قابلة للتغيير من بياناتك. 
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Storage Defender و Storage Sentinel: توفير الحماية لأحمال تشغيل VMware
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استكشف حالات استخدام IBM Storage Defender

تعرَّف على المساعدة التي يقدمها برنامج IBM Storage Defender لحماية البيانات الحساسة واستعادة العمليات الأساسية بسرعة، مما يقلل من تأثير الأعطال

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المزايا يمكنك توسيع قدرات Defender بعناصر اختيارية عمليات النسخ الاحتياطي والنُسَخ

إنشاء نُسخ احتياطية ثابتة غير قابلة للتغيير ولقطات للأجهزة ونسخ من بياناتك مدعومة بحماية شاملة للبيانات وخيارات تخزين عالية الأداء والمرونة.

 الكشف المبكر عن المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التصدي بثقة لبرامج الفدية الضارة، والثغرات الأمنية الفورية، وغيرها من الهجمات المعقدة باستخدام الكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحديد التهديدات بسرعة بغض النظر عن مصدرها.

 طبقات حماية متعددة

المحافظة على بياناتك سليمة وسرية ومرنة باستخدام التشفير المتقدم، واللقطات غير القابلة للتغيير، وعزل الغرفة النظيفة، والتي تتكامل كلها بسلاسة مع عروض التخزين التي توفرها IBM وغيرها من الشركات.

 تخزين شامل فوري

يمكنك استعادة الحد الأدنى من قدرة شركتك على الاستمرار من خلال بنية تتيح التشغيل المتوازي عبر العُقد لتسريع الاسترداد.

 دعم أحمال التشغيل الشاملة

حماية أحمال التشغيل على مستوى المؤسسة واستردادها بسرعة، بما في ذلك SAP و ®Oracle و ®IBM Db2 و Cassandra و MongoDB وبيانات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الافتراضية والحاويات عبر البيئات المحلية والسحابية.
قدرات قابلة للتوسع

دمج قدرات IBM أو قدرات تابعة لجهات خارجية بما في ذلك النسخ الاحتياطي، وإدارة النسخ، وكشف التهديدات، وتنسيق الاسترداد، وتنبيهات SIEM، وفحص الغرف النظيفة، والأرشفة، وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات.
مجموعة Defender Essentials
اكتشف الطريقة الأسرع لحماية البيانات الحساسة واستعادة العمليات الحساسة بسرعة باستخدام طبقة أساسيات البرمجيات كخدمة من IBM Storage Defender. كشف برامج الفدية الضارة بشكل أسرع عبر التخزين الأساسي والثانوي، وتنسيق فرق الاستجابة للتهديدات بفضل تكامل SIEM، وضمان الاسترداد الآمن من خلال دعم الغرفة النظيفة.
تقييم المرونة الإلكترونية

على الرغم من أن متوسط الوقت اللازم للتعافي من الهجمات الإلكترونية في الصناعات هو 23 يومًا، فإن اللوائح الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) وغيرها، تُلزِم باستعادة الأنظمة الحساسة في غضون ساعات!

اكتشِف مدى استعداد أعمالك - واستِعد للامتثال للوائح القادمة لقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU DORA).

هل تريد تخطّي التقييم؟ انتقِل مباشرةً إلى ورشة العمل بالتسجيل هنا.

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الخطوات التالية

استكشف كيف يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد معلوماتك. حدد موعدًا لعقد اجتماع مع ممثل IBM Storage.

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