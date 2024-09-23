IBM Storage Defender

Storage Defender هو حل برمجيات تخزين يساعد على حماية بياناتك وتسريع عملية الاسترداد في حال وقوع هجوم إلكتروني أو أي أحداث كارثية أخرى. ويتضمن النُسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، والكشف المبكّر للتهديدات، وإدارة نسخ البيانات، وقدرات الاسترداد الآلي.



تمكَّن من حماية بياناتك من حالات الهجوم الإلكتروني والأحداث غير المتوقعة، بغض النظر عن مكان تخزينها.

من حالات الهجوم الإلكتروني والأحداث غير المتوقعة، بغض النظر عن مكان تخزينها. نسِّق استجاباتك للتهديدات على مستوى فرق عمليات التخزين وفرق الأمن.

للتهديدات على مستوى فرق عمليات التخزين وفرق الأمن. تمكَّن بسرعة وأمان من استرداد عمليات الأعمال الأساسية باستخدام نسخة معروفة ونظيفة وغير قابلة للتغيير من بياناتك.