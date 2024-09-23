IBM Storage Defender

حماية البيانات من التهديدات المتطورة بغض النظر عن مكان تخزينها من خلال النسخ الاحتياطي، والكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاسترداد السريع.
المحافظة على أمن بياناتك وتوفّر أحمال التشغيل من خلال الكشف المبكّر عن التهديدات وطبقات الحماية والاسترداد السريع.
Storage Defender هو حل برمجيات تخزين يساعد على حماية بياناتك وتسريع عملية الاسترداد في حال وقوع هجوم إلكتروني أو أي أحداث كارثية أخرى. ويتضمن النُسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، والكشف المبكّر للتهديدات، وإدارة نسخ البيانات، وقدرات الاسترداد الآلي.
جرِّب أسرع طريقة لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال
Storage Defender و Storage Sentinel: توفير الحماية لأحمال تشغيل VMware
إنشاء نُسخ احتياطية ثابتة غير قابلة للتغيير ولقطات للأجهزة ونسخ من بياناتك مدعومة بحماية شاملة للبيانات وخيارات تخزين عالية الأداء والمرونة.
التصدي بثقة لبرامج الفدية الضارة، والثغرات الأمنية الفورية، وغيرها من الهجمات المعقدة باستخدام الكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحديد التهديدات بسرعة بغض النظر عن مصدرها.
المحافظة على بياناتك سليمة وسرية ومرنة باستخدام التشفير المتقدم، واللقطات غير القابلة للتغيير، وعزل الغرفة النظيفة، والتي تتكامل كلها بسلاسة مع عروض التخزين التي توفرها IBM وغيرها من الشركات.
يمكنك استعادة الحد الأدنى من قدرة شركتك على الاستمرار من خلال بنية تتيح التشغيل المتوازي عبر العُقد لتسريع الاسترداد.
حماية أحمال التشغيل على مستوى المؤسسة واستردادها بسرعة، بما في ذلك SAP و ®Oracle و ®IBM Db2 و Cassandra و MongoDB وبيانات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الافتراضية والحاويات عبر البيئات المحلية والسحابية.
دمج قدرات IBM أو قدرات تابعة لجهات خارجية بما في ذلك النسخ الاحتياطي، وإدارة النسخ، وكشف التهديدات، وتنسيق الاسترداد، وتنبيهات SIEM، وفحص الغرف النظيفة، والأرشفة، وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات.
على الرغم من أن متوسط الوقت اللازم للتعافي من الهجمات الإلكترونية في الصناعات هو 23 يومًا، فإن اللوائح الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) وغيرها، تُلزِم باستعادة الأنظمة الحساسة في غضون ساعات!
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يمكنك أن تحافظ على أمن بياناتك وتقليل التكاليف باستخدام تقنية تخزين البيانات المتقدمة لدينا.
استكشف الحماية الشاملة لبيانات أعباء العمل لتطبيقات البرنامج كخدمة (SaaS) الحساسة لأعمالك.
يمكنك تسريع الوقت لتحقيق القيمة المطلوبة من خلال البنية التحتية السحابية الأصلية ومنصة خدمات بيانات التطبيقات المصممة لبرنامج ®Red Hat® OpenShift.