استكشف الموارد الأساسية لفهم كيفية تمكين IBM Storage Defender لاستراتيجية مرونة بياناتك.
استكشف قدرات IBM Storage Defender لحماية بياناتك من تأثير الهجمات والانقطاعات.
تعرف على المساعدة التي يمكن أن يقدمها IBM Storage Defender لشركتك للتعامل مع تحديات مرونة البيانات التي قد تواجهها.
تعرف على كيفية استخدام قدرات IBM Storage Defender Data Protect لإنشاء نُسخ نظيفة من بياناتك ومساعدتك في استعادة البيانات بسرعة في حالة وقوع هجوم.
تعرَّف على كيفية مساعدة الحل IBM Storage Ready Nodes في تبسيط تقنية المعلومات من خلال أجهزة تم التحقق منها وتساعدك في نشر حلول برامج IBM Storage بسرعة.
تعرف على كيفية قيام IBM Storage Defender، جنبًا إلى جنب مع IBM Storage Sentinel، بتوفير قدرات مهمة لحماية أحمال تشغيل VMware الخاصة بك ومساعدتك على الاسترداد بشكل أسرع في حالة حدوث هجوم.
تعرف على كيفية قيام IBM Storage Defender Data Protect بتوفير إمكانيات النسخ الاحتياطي والاسترداد الشاملة التي يمكن أن تساعدك في معالجة أهداف مرونة بياناتك عبر مجموعة واسعة من أحمال التشغيل في السحابة الأصلية، وفي الحافة، ومحليًّا.
اكتشف كيف تتكامل IBM Storage Defender وIBM Storage FlashSystem بطريقة منسقة لتحسين القدرة الإجمالية بشكل كبير على اكتشاف التهديدات المبكرة وحماية البيانات واسترداد العمليات بسرعة.
تتناول هذه الندوة عبر الإنترنت مشهد التهديدات الإلكترونية المتوسع والخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لبناء عملية أكثر مرونةً.
شاهد هذه الفيديوهات للتعرف على المزيد حول بناء مرونة البيانات في مؤسستك.
أجرى مجتمع theCube مقابلة مع "Ram Parasuraman"، المدير التنفيذي المسؤول عن IBM Storage Defender، لمناقشة كيفية تحول مرونة البيانات نحو أنظمة مستقلة تمامًا للكشف عن التهديدات، والاستجابة لها، واستعادتها.
أجرى مجتمع theCube مقابلة مع "Del Hoobler"، أخصائي التخزين الرئيسي في شركة IBM، حيث ناقش معه الموارد، وأطر العمل، والمتطلبات التي يجب مراعاتها لاستراتيجية الدفاع الإلكتروني.
أجرى مجتمع theCube مقابلة مع كل من "Jeff Crume"، المهندس المتميز ومدير التقنية في شركة IBM، و"Christoper Vollmar"، مهندس مرونة التخزين والبيانات، حول أحدث الأفكار، والتقنيات، والاستراتيجيات الخاصة بالمرونة الإلكترونية.
مقابلة حصرية مع "Tan Long Siau"، المتخصص الفني الاستشاري في مجال التخزين في IBM ASEANZK، حيث يشاركنا أفكاره حول التحديات التي تواجهها المؤسسات في ضمان مرونة البيانات الشاملة عبر التخزين وأحمال التشغيل وكيف يمكنها الاستفادة من IBM Storage Defender لتحقيق نفس الهدف.
تعرَّف على المزيد حول مرونة البيانات الشاملة التي تمتد عبر أحمال التشغيل الأساسية والثانوية.
يوفر دليل المستخدم هذا نظرة عامة، وتخطيطًا، وإعدادًا، وتعليمات للمستخدم حول IBM Storage Defender Management Service.
يوفر دليل المستخدم هذا نظرة عامة، وتخطيطًا، وإعدادًا، وتعليمات للمستخدم حول IBM Storage Defender Data Resiliency Service
يوفر هذا المستند نظرة عامة على Defender Data Protect، ويقيّم مفاهيم التخزين، ويتضمن روابط إلى تفاصيل الإعداد والتكوين، ويقدِّم إرشادات حول استراتيجيات حماية البيانات.
اقرأ تقرير مجموعة استراتيجية المشاريع (ESG) عن تأثير برامج الفدية الضارة، والخطوات التي عليك اتخاذها لمواجهة مخاطر هذه النوعية من البرامج الضارة وغيرها من البرامج الضارة، والكيفية التي يمكن أن يساعد بها حل IBM Storage Defender في تلبية أهداف مرونة البيانات في مؤسستك.
تعرَّف على حلول IBM التي تساعد في تقليل آثار برامج الفدية الضارة على أعمالك، وتفادي الهجمات الإلكترونية وأعطال الأجهزة والكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر.
تعرّف على المرونة الإلكترونية التي لا تقتصر على الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية فقط، بل تتضمن الخطوات والأدوات اللازمة للعودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن في حالة حدوث هجمة ما.
تعلّم من مؤسسة IBM Expert Labs عن مخاطر هجمات البرامج الضارة وكيف يساعدك الحل IBM Storage Defender في مواجهة تحديات مرونة البيانات.