الصفحة الرئيسية التخزين Defender موارد IBM Storage Defender
يمكنك الاستفادة من ميزات المراقبة، والحماية، والكشف، والاسترداد في وحدات التخزين الأساسية والمساعدة.
اقرأ المستند البحثي حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بخصوص Storage Defender
رسم توضيحي يُظهر امرأة تعمل على كمبيوتر محمول
الموارد الأساسية

استكشف الموارد الأساسية لفهم كيفية تمكين IBM Storage Defender لاستراتيجية مرونة بياناتك.

 IBM Storage Defender

استكشف قدرات IBM Storage Defender لحماية بياناتك من تأثير الهجمات والانقطاعات.

 IBM Storage Defender

تعرف على المساعدة التي يمكن أن يقدمها IBM Storage Defender لشركتك للتعامل مع تحديات مرونة البيانات التي قد تواجهها.

 IBM Storage Defender Data Protect

تعرف على كيفية استخدام قدرات IBM Storage Defender Data Protect لإنشاء نُسخ نظيفة من بياناتك ومساعدتك في استعادة البيانات بسرعة في حالة وقوع هجوم.

 الأنظمة IBM Storage Ready Nodes

تعرَّف على كيفية مساعدة الحل IBM Storage Ready Nodes في تبسيط تقنية المعلومات من خلال أجهزة تم التحقق منها وتساعدك في نشر حلول برامج IBM Storage بسرعة.

عرض توضيحي

قم بجولة إرشادية للتعرف على بيئة العرض التوضيحي في Storage Defender.
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ندوات الإنترنت برنامج IBM Storage Defender وStorage Sentinel: حماية أعباء أعمالك على VMware

تعرف على كيفية قيام IBM Storage Defender، جنبًا إلى جنب مع IBM Storage Sentinel، بتوفير قدرات مهمة لحماية أحمال تشغيل VMware الخاصة بك ومساعدتك على الاسترداد بشكل أسرع في حالة حدوث هجوم.

 تعرف على IBM Storage Defender Data Protect

تعرف على كيفية قيام IBM Storage Defender Data Protect بتوفير إمكانيات النسخ الاحتياطي والاسترداد الشاملة التي يمكن أن تساعدك في معالجة أهداف مرونة بياناتك عبر مجموعة واسعة من أحمال التشغيل في السحابة الأصلية، وفي الحافة، ومحليًّا.

 اجمع بين قوة IBM Storage Defender وIBM Storage FlashSystem لمحاربة برامج الفدية الضارة

اكتشف كيف تتكامل IBM Storage Defender وIBM Storage FlashSystem بطريقة منسقة لتحسين القدرة الإجمالية بشكل كبير على اكتشاف التهديدات المبكرة وحماية البيانات واسترداد العمليات بسرعة.

 لم يَعُد النسخ الاحتياطي كافيًا — حان الوقت للانتقال إلى مرونة البيانات

تتناول هذه الندوة عبر الإنترنت مشهد التهديدات الإلكترونية المتوسع والخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لبناء عملية أكثر مرونةً.
مقاطع فيديو

شاهد هذه الفيديوهات للتعرف على المزيد حول بناء مرونة البيانات في مؤسستك.

 تبني مبدأ "الاختبار المبكر" لتعزيز مرونة البيانات

أجرى مجتمع theCube مقابلة مع &quot;Ram Parasuraman&quot;، المدير التنفيذي المسؤول عن IBM Storage Defender، لمناقشة كيفية تحول مرونة البيانات نحو أنظمة مستقلة تمامًا للكشف عن التهديدات، والاستجابة لها، واستعادتها.

 نهج عملي للدفاع الإلكتروني

أجرى مجتمع theCube مقابلة مع &quot;Del Hoobler&quot;، أخصائي التخزين الرئيسي في شركة IBM، حيث ناقش معه الموارد، وأطر العمل، والمتطلبات التي يجب مراعاتها لاستراتيجية الدفاع الإلكتروني.

 تأسيس مرونة إلكترونية شاملة

أجرى مجتمع theCube مقابلة مع كل من &quot;Jeff Crume&quot;، المهندس المتميز ومدير التقنية في شركة IBM، و&quot;Christoper Vollmar&quot;، مهندس مرونة التخزين والبيانات، حول أحدث الأفكار، والتقنيات، والاستراتيجيات الخاصة بالمرونة الإلكترونية.

 مرونة شاملة للبيانات باستخدام IBM Storage Defender

مقابلة حصرية مع &quot;Tan Long Siau&quot;، المتخصص الفني الاستشاري في مجال التخزين في IBM ASEANZK، حيث يشاركنا أفكاره حول التحديات التي تواجهها المؤسسات في ضمان مرونة البيانات الشاملة عبر التخزين وأحمال التشغيل وكيف يمكنها الاستفادة من IBM Storage Defender لتحقيق نفس الهدف.
الوثائق ما هو IBM Storage Defender؟

تعرَّف على المزيد حول مرونة البيانات الشاملة التي تمتد عبر أحمال التشغيل الأساسية والثانوية.

 IBM Storage Defender Data Management Service

يوفر دليل المستخدم هذا نظرة عامة، وتخطيطًا، وإعدادًا، وتعليمات للمستخدم حول IBM Storage Defender Management Service.

 IBM Storage Defender Data Resiliency Service

يوفر دليل المستخدم هذا نظرة عامة، وتخطيطًا، وإعدادًا، وتعليمات للمستخدم حول IBM Storage Defender Data Resiliency Service

 مفاهيم IBM Storage Protect

يوفر هذا المستند نظرة عامة على Defender Data Protect، ويقيّم مفاهيم التخزين، ويتضمن روابط إلى تفاصيل الإعداد والتكوين، ويقدِّم إرشادات حول استراتيجيات حماية البيانات.
التقارير التغلب على برامج الفدية الضارة باستخدام حل BM Storage Defender

اقرأ تقرير مجموعة استراتيجية المشاريع (ESG) عن تأثير برامج الفدية الضارة، والخطوات التي عليك اتخاذها لمواجهة مخاطر هذه النوعية من البرامج الضارة وغيرها من البرامج الضارة، والكيفية التي يمكن أن يساعد بها حل IBM Storage Defender في تلبية أهداف مرونة البيانات في مؤسستك.

 مرونة البيانات وحلول التخزين

تعرَّف على حلول IBM التي تساعد في تقليل آثار برامج الفدية الضارة على أعمالك، وتفادي الهجمات الإلكترونية وأعطال الأجهزة والكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر.

 التحوّل من الأمن الإلكتروني إلى المرونة الإلكترونية

تعرّف على المرونة الإلكترونية التي لا تقتصر على الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية فقط، بل تتضمن الخطوات والأدوات اللازمة للعودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن في حالة حدوث هجمة ما.

 يمكنك الأتمتة، والكشف، والتعافي من التهديدات الإلكترونية باستخدام IBM Storage Defender

تعلّم من مؤسسة IBM Expert Labs عن مخاطر هجمات البرامج الضارة وكيف يساعدك الحل IBM Storage Defender في مواجهة تحديات مرونة البيانات.

الخطوات التالية

اكتشف كيف يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد المعلومات الخاصة بك. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مع أحد ممثلي IBM Storage.

 إجراء تقييم المرونة الإلكترونية
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