شاهد هذه الفيديوهات للتعرف على المزيد حول بناء مرونة البيانات في مؤسستك.

تبني مبدأ "الاختبار المبكر" لتعزيز مرونة البيانات أجرى مجتمع theCube مقابلة مع "Ram Parasuraman"، المدير التنفيذي المسؤول عن IBM Storage Defender، لمناقشة كيفية تحول مرونة البيانات نحو أنظمة مستقلة تمامًا للكشف عن التهديدات، والاستجابة لها، واستعادتها.

نهج عملي للدفاع الإلكتروني أجرى مجتمع theCube مقابلة مع "Del Hoobler"، أخصائي التخزين الرئيسي في شركة IBM، حيث ناقش معه الموارد، وأطر العمل، والمتطلبات التي يجب مراعاتها لاستراتيجية الدفاع الإلكتروني.

تأسيس مرونة إلكترونية شاملة أجرى مجتمع theCube مقابلة مع كل من "Jeff Crume"، المهندس المتميز ومدير التقنية في شركة IBM، و"Christoper Vollmar"، مهندس مرونة التخزين والبيانات، حول أحدث الأفكار، والتقنيات، والاستراتيجيات الخاصة بالمرونة الإلكترونية.