يوفر IBM Storage Protect (المعروف سابقًا باسم IBM Spectrum Protect) مرونة شاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات. ويمكن للمؤسسات التوسُّع رأسيًّا لإدارة مليارات الكائنات لكل خادم للنسخ الاحتياطي. ويمكن للعملاء تقليل تكاليف البنية التحتية للنسخ الاحتياطي من خلال قدرات كفاءة البيانات المضمّنة، والقدرة على ترحيل البيانات أو نسخها إلى الشريط، وخدمات التقنية السحابية العامة وتخزين الكائنات محليًّا. ويمكن لبرنامج IBM Storage Protect أيضًا تخزين بيانات IBM Storage Protect Plus، وهو ما يتيح للشركات الاستفادة من استثمارها الحالي للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث.