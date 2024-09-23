يُعدّ IBM Storage Protect أحد برامج النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها. ويندرج Storage Protect ضمن منتجات التخزين المعرّف بالبرامج في مجموعة IBM Storage. ولإمكانية النسخ الاحتياطي والاسترداد لتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، راجِع الحل Storage Protect for Cloud.
يوفر IBM Storage Protect (المعروف سابقًا باسم IBM Spectrum Protect) مرونة شاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات. ويمكن للمؤسسات التوسُّع رأسيًّا لإدارة مليارات الكائنات لكل خادم للنسخ الاحتياطي. ويمكن للعملاء تقليل تكاليف البنية التحتية للنسخ الاحتياطي من خلال قدرات كفاءة البيانات المضمّنة، والقدرة على ترحيل البيانات أو نسخها إلى الشريط، وخدمات التقنية السحابية العامة وتخزين الكائنات محليًّا. ويمكن لبرنامج IBM Storage Protect أيضًا تخزين بيانات IBM Storage Protect Plus، وهو ما يتيح للشركات الاستفادة من استثمارها الحالي للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث.
يمكنك خفض التكلفة التشغيلية من خلال توحيد وتبسيط حماية البيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.
ادعم النمو الهائل للبيانات باستخدام خادم واحد لإدارة بيانات العميل بحجم يصل 4 بيتابايت واستيعاب بيانات العميل الجديدة والمتغيرة بحجم يصل إلى 100 تيرابايت يوميًّا.
حقِّق كفاءة تخزين استثنائية من خلال عمليات النسخ الاحتياطي التزايدية الدائمة، والضغط، وإلغاء البيانات المكررة.
احمِ بيئة التخزين الخاصة بك باستخدام التفويض ثنائي المفتاح لأوامر المسؤول، والتشفير، وإشعارات الأمن الاستباقية، والدعم الأصلي لتخزين الكائنات غير القابل للتعديل والتخزين على الشرائط.
حقِّق أهدافك المتعلقة بالسعر والأداء من خلال خيارات التخزين السحابي والمحلي، بما في ذلك دعم خدمة IBM Cloud Object Storage وفئة التخزين AWS S3 Intelligent-Tiering للبيانات غير النشطة.
حقق الاستفادة من استثمارك الحالي. يمكن لعملاء برنامج IBM Storage Protect Plus الاستفادة من برنامج IBM Storage Protect في الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث.
اتبِع مخططات IBM Storage Protect للحد من التخمينات. صُممت هذه المخططات لتقديم أفضل الممارسات التي تم اختبارها والتي أثبتت جدواها والإرشادات التي من شأنها مساعدة العملاء على الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتحقيق أداء رائع.
انسخ كلًّا من البيانات التي تمّ إلغاء تكرارها والمشفّرة على مستوى تزايدي ودقيق من خادم إلى آخر، أو إلى خادمَين مستهدفَين لتحسين الكفاءة والأمن باستخدام سياسات احتفاظ مختلفة للتكرار في الموقع وخارجه.
استخدِم مجموعات تخزين الحاويات الفعّالة من حيث التكلفة والغنية بالأمن دون الحاجة إلى أجهزة أو بوابات إضافية على IBM Cloud و IBM Cloud Object Storage وAmazon S3 وGoogle Cloud و Microsoft Azure والخدمات المعتمدة الأخرة لتخزين الكائنات S3.
يمكنك حماية البيانات المتقدمة للبيئات السحابية والافتراضية والمعرّفة بالبرامج، والتطبيقات الأساسية؛ والمواقع النائية. كما يمكنك استرداد العناصر الفردية، والأنظمة المعقدة، ومركز البيانات بالكامل من مواقع الاسترداد الأساسية والبعيدة.
استخدِم برنامج IBM Storage Protect Plus كهدف لنسخ البيانات لاستغلال استثمارك الحالي من أجل النسخ الاحتياطي والاسترداد على المدى الطويل. فهو يوفر إمكانية الاسترداد شبه الفوري، والتكرار، وإعادة الاستخدام، والخدمة الذاتية للأجهزة الافتراضية، وقواعد البيانات والتطبيقات في التقنية السحابية الهجينة.
استخدِم قواعد أتمتة دورة حياة البيانات المرنة للاستفادة من بيانات النسخ الاحتياطي الحالية لتلبية احتياجات الاحتفاظ على المدى الطويل، دون استيعاب نُسخ إضافية. ويمكنك نقل البيانات بشكل مؤتمت من التخزين الأعلى تكلفةً إلى التخزين الأقل تكلفةً مع مرور الوقت.
احصل على إشعارات أمنية بخصوص الهجمات المُحتمَلة لبرامج الفدية. يعمل التفويض ثنائي المفتاح لأوامر المسؤول؛ وتشفير البيانات والدعم الأصلي لتخزين الكائنات غير القابلة للتغيير والتخزين على الشرائط على تعزيز الحماية وضمان المرونة الإلكترونية.
يمكنك تعزيز المرونة باستخدام IBM Storage Protect Suite وIBM Storage Suite. احصل على ترخيص سهل الإدارة مع وكلاء النسخ الاحتياطي واللقطات للبيئات الافتراضية، والحاويات، وقواعد البيانات، والبريد الإلكتروني، وتخطيط موارد المؤسسات.
تعاوَن مع شركاء أعمال IBM للاستفادة من التقنية، والخدمات، وأفضل الممارسات. واحصل على حل قابل للتوسّع للحفاظ على الأداء، والكفاءة، وسهولة الإدارة مع نمو البيانات. تفضل بزيارة PartnerWorld للعثور على شريك أعمال قريب منك.
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