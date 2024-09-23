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يمكنك حماية بياناتك في Azure، وDynamics 365، وGoogle Workspace، وMicrosoft 365، وSalesforce من خلال الحل IBM Storage Protect for Cloud، وهو حل موثوق للتشفير الآمن والامتثال والكشف عن التهديدات المتقدمة.
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رسم توضيحي مسطح يوضح واجهة المستخدم (UI) للحل Storage Protect for Cloud للمساعدة في دعم أعباء العمل المختلفة

في عالمنا الرقمي اليوم، من الضروري حماية بياناتك. يمكن أن يساعدك الحل IBM Storage Protect for Cloud في التعامل مع هذا التحدي من خلال تأمين بياناتك السحابية باستخدام حل مصمَّم لتكوين بياناتك وتحصين أصولك السحابية. ومن خلال وضع خصوصية البيانات والامتثال على رأس الأولويات، تقدم منصتنا على مستوى المؤسسات دفاعًا متعدد الطبقات باستخدام التشفير القوي، وأمن البيانات الصارم، والاحتفاظ بالبيانات، والكشف عن التهديدات السحابية المتقدمة.

بفضل إدارة البيانات المركزية والتحكم في الوصول، يمكنك التعامل مع أمن التقنيات السحابية بثقة. ويساعد توافق التقنيات السحابية المتعددة في الاحتفاظ بمرونة البيانات مع تخفيف المخاطر من خلال التعافي من الكوارث. ونقدم إدارة مفاتيح موثوق بها وذات فعالية مُثبتة ضد التهديدات المتقدمة لتوفير حماية بيانات التقنيات السحابية على مستوى المؤسسات عبر بيئات التقنية السحابية الخاصة بك. كما يوفر الحل IBM Storage Protect for Cloud الأمن وراحة البال، ويمهّد السبيل لمستقبل حماية البيانات؛ لأن سلامة بياناتك هي التزامنا.

ابدأ بتجربة مجانية مدتها 30 يومًا لبرامج Azure، وDynamics 365، وGoogle Workspace، وMicrosoft 365، وSalesforce. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان ولا توجد قيود على البيانات. اختر الحل IBM Storage Protect for Cloud لتحقيق حماية شاملة للبيانات اليوم.
IBM Storage Protect for Cloud

تبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات والاستعادة لتطبيقات السحابة الأصلية

هل حدث اختراق لأمن البيانات؟ من المطمئن أن بياناتك السحابية محمية من خلال الحل IBM Storage Protect for Cloud 
المزايا حماية البيانات من التهديدات الداخلية

احمِ بياناتك من أعطال الأجهزة، والخطأ البشري، والأعمال التخريبية، وغيرها من مصادر الفقدان المحتمل للبيانات.

 حماية البيانات من التهديدات الخارجية

بادِر بتأمين بياناتك وحمايتها من برامج الفدية، والبرامج الضارة، والكوارث الطبيعية، وغيرها من التهديدات الخارجية.

 تحسين استمرارية الأعمال

يمكنك استرداد البيانات التشغيلية الأساسية والتخطيط للتخفيف من المخاطر حتى تتمكن من تشغيل أعمالك في أسرع وقت ممكن.
استكشف

استكشِف الخيارات باستفاضة لحماية البيانات الخاصة بأعباء العمل في التطبيقات السحابية لبرامج Azure، وDynamics 365، وGoogle Workspace، وMicrosoft 365، وSalesforce.
IBM Storage Protect for Cloud Azure

انطلِق في رحلتك السحابية مع خدمة Azure وجرِّب المرونة والسرعة اللتَين لا مثيل لهما واللتَين توفرهما. واكتشِف المزيد حول كيفية مساهمة Azure في إحداث ثورة في أعمالك اليوم.

تعرف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud Dynamics 365

استفِد من قوة الخبرة التي تملكها IBM في أنظمة التخزين وحماية البيانات لضمان سلامة أعباء عمل Dynamics 365 الحساسة للأعمال وإمكانية الوصول إليها.

تعرف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace

يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك في Google Workspace واستعادتها بأمان من خلال IBM Storage Protect for Cloud، وهو ما يضمن توافرها وحمايتها في حال فقدان أي بيانات أو تلفها.

تعرف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365

استمتِع بتجربة حماية البيانات والتكامل السلس الذي سيجعلك متشوقًا للتعرُّف على المزيد حول هذا الحل الذي سيُحدث تغييرًا جذريًا.

تعرف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud Salesforce

تمكّن من رفع مستوى أمن البيانات في Salesforce بشكل لم يسبق له مثيل مع الحل IBM Storage Protect for Cloud. واكتشِف حماية ومرونة للبيانات لا مثيل لهما في النظام البنائي Salesforce، وسيدفعك هذا إلى التساؤل عن سبب عدم استخدامك له من قبل.

تعرف على المزيد
المزايا منصة حقيقية للبرمجيات كخدمة (SaaS)

منصة متوفرة عالميًّا على Microsoft Azure لا تحتاج إلى تثبيتها، ولا توجد تصحيحات لتطبيقها ولا تحديثات لتنفيذها.

 النسخ الاحتياطي والاستعادة بشكل كامل أو تزايدي

يتيح لك الاسترداد الدقيق إدارة تعارضات الإصدارات لضمان استرداد النسخة الأكثر موثوقية.

 قدرات الاستعادة الدقيقة

تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.

 الإدارة وإعداد التقارير بشكل مركزي

يوفر إمكانية تتبّع بيانات النسخ الاحتياطي وعمليات الاستعادة وإدارتها وإعداد تقارير عنها من وحدة تحكم واحدة.

 الأمن المحسّن

بفضل الأدوات المتقدمة لأمن التقنيات السحابية، مثل أحضِر مفاتيح التشفير الخاصة بك (BYOK)، وتخزين البيانات (أحضِر التخزين الخاص بك (BYOS))، والمصادقة (أحضِر المصادقة الخاصة بك (BYOA))، وجميعها قياسية، مع عناصر التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAK)، يتم دمج الموثوقية في المنصة.

 النشر المرن

بادِر بتأمين بياناتك في تخزين Microsoft Azure أو في التقنية السحابية الخاصة بك أو في أي خادم SFTP أو FTP.
الشهادات المُعتمدة في السوق
للمرّة الأولى، تمّ الاعتراف بنا كشركة صاحبة رؤية في مجال حلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات

تعرَّف كيف تمَّ الاعتراف بشركة IBM على أنها صاحبة رؤية في تقرير Gartner Magic Quadrantلعام 2023 لحلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات.

 اطلع على التقرير
جرّبه الآن

استكشِف الخيارات المتاحة لشراء حماية البيانات الخاصة بأعباء العمل في تطبيقات Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace وMicrosoft 365 وSalesforce. 
IBM Storage Protect for Cloud Azure

احمِ Azure Active Directory وAzure Virtual Machines وAzure Blob وFile Storage. يمكنك الحصول على قدرات النسخ الاحتياطي الكامل والتزايدي، والنسخ الاحتياطي من التقنية السحابية إلى التقنية السحابية، وقدرات الاستعادة الدقيقة وفي الوقت المناسب لاسترداد المستخدمين، والمجموعات، والتطبيقات.

ابدأ إصدارًا تجريبيًّا مجانيًّا لمدة 30 يومًا IBM Storage Protect for Cloud Dynamics 365

حسِّن من قدرة مؤسستك على التعافي بسرعة من أي تهديد سواء داخلي أو خارجي وقم بالنسخ الاحتياطي للبيانات بالغة الأهمية عبر منصة Microsoft Dynamics 365.

ابدأ إصدارًا تجريبيًّا مجانيًّا لمدة 30 يومًا IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace

يمكنك حماية بياناتك القيّمة في Google Workspace واستردادها بسهولة باستخدام الحل IBM Storage Protect for Cloud، الأمر الذي يضمن إمكانية الوصول إليها دون انقطاع وحمايتها من الفقدان أو التلف المحتمل.

ابدأ إصدارًا تجريبيًّا مجانيًّا لمدة 30 يومًا IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365

احصل على حماية من فئة المؤسسة وفعّالة من حيث التكلفة من خلال خدمة القدرة على الاستعادة على مستوى العناصر وخدمة النسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 الخاصة بك في SharePoint Online وExchange Online وProject Online وOneDrive والمجموعات والفِرق والمجلدات العامة.

ابدأ إصدارًا تجريبيًّا مجانيًّا لمدة 30 يومًا IBM Storage Protect for Cloud Salesforce

استفِد من قدرات النسخ الاحتياطي والاستعادة الجماعية لأعباء عمل Salesforce السحابية الخاصة بك بدقة عالية جدًا. ويمكنك استخدامها مع Azure Storage الذي تختاره أو تقنية سحابية عامة أو خاصة أخرى أو مركز بيانات تابع لجهة خارجية.

ابدأ إصدارًا تجريبيًّا مجانيًّا لمدة 30 يومًا
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تعرَّف على كيفية تحسين مرونة البيانات على مستوى التطبيقات المستندة إلى التقنية السحابية الخاصة بك باستخدام الحل IBM Storage Protect for Cloud.
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