في عالمنا الرقمي اليوم، من الضروري حماية بياناتك. يمكن أن يساعدك الحل IBM Storage Protect for Cloud في التعامل مع هذا التحدي من خلال تأمين بياناتك السحابية باستخدام حل مصمَّم لتكوين بياناتك وتحصين أصولك السحابية. ومن خلال وضع خصوصية البيانات والامتثال على رأس الأولويات، تقدم منصتنا على مستوى المؤسسات دفاعًا متعدد الطبقات باستخدام التشفير القوي، وأمن البيانات الصارم، والاحتفاظ بالبيانات، والكشف عن التهديدات السحابية المتقدمة.

بفضل إدارة البيانات المركزية والتحكم في الوصول، يمكنك التعامل مع أمن التقنيات السحابية بثقة. ويساعد توافق التقنيات السحابية المتعددة في الاحتفاظ بمرونة البيانات مع تخفيف المخاطر من خلال التعافي من الكوارث. ونقدم إدارة مفاتيح موثوق بها وذات فعالية مُثبتة ضد التهديدات المتقدمة لتوفير حماية بيانات التقنيات السحابية على مستوى المؤسسات عبر بيئات التقنية السحابية الخاصة بك. كما يوفر الحل IBM Storage Protect for Cloud الأمن وراحة البال، ويمهّد السبيل لمستقبل حماية البيانات؛ لأن سلامة بياناتك هي التزامنا.



ابدأ بتجربة مجانية مدتها 30 يومًا لبرامج Azure، وDynamics 365، وGoogle Workspace، وMicrosoft 365، وSalesforce. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان ولا توجد قيود على البيانات. اختر الحل IBM Storage Protect for Cloud لتحقيق حماية شاملة للبيانات اليوم.