في عالمنا الرقمي اليوم، من الضروري حماية بياناتك. يمكن أن يساعدك الحل IBM Storage Protect for Cloud في التعامل مع هذا التحدي من خلال تأمين بياناتك السحابية باستخدام حل مصمَّم لتكوين بياناتك وتحصين أصولك السحابية. ومن خلال وضع خصوصية البيانات والامتثال على رأس الأولويات، تقدم منصتنا على مستوى المؤسسات دفاعًا متعدد الطبقات باستخدام التشفير القوي، وأمن البيانات الصارم، والاحتفاظ بالبيانات، والكشف عن التهديدات السحابية المتقدمة.
بفضل إدارة البيانات المركزية والتحكم في الوصول، يمكنك التعامل مع أمن التقنيات السحابية بثقة. ويساعد توافق التقنيات السحابية المتعددة في الاحتفاظ بمرونة البيانات مع تخفيف المخاطر من خلال التعافي من الكوارث. ونقدم إدارة مفاتيح موثوق بها وذات فعالية مُثبتة ضد التهديدات المتقدمة لتوفير حماية بيانات التقنيات السحابية على مستوى المؤسسات عبر بيئات التقنية السحابية الخاصة بك. كما يوفر الحل IBM Storage Protect for Cloud الأمن وراحة البال، ويمهّد السبيل لمستقبل حماية البيانات؛ لأن سلامة بياناتك هي التزامنا.
ابدأ بتجربة مجانية مدتها 30 يومًا لبرامج Azure، وDynamics 365، وGoogle Workspace، وMicrosoft 365، وSalesforce. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان ولا توجد قيود على البيانات. اختر الحل IBM Storage Protect for Cloud لتحقيق حماية شاملة للبيانات اليوم.
تبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات والاستعادة لتطبيقات السحابة الأصلية
هل حدث اختراق لأمن البيانات؟ من المطمئن أن بياناتك السحابية محمية من خلال الحل IBM Storage Protect for Cloud
احمِ بياناتك من أعطال الأجهزة، والخطأ البشري، والأعمال التخريبية، وغيرها من مصادر الفقدان المحتمل للبيانات.
بادِر بتأمين بياناتك وحمايتها من برامج الفدية، والبرامج الضارة، والكوارث الطبيعية، وغيرها من التهديدات الخارجية.
يمكنك استرداد البيانات التشغيلية الأساسية والتخطيط للتخفيف من المخاطر حتى تتمكن من تشغيل أعمالك في أسرع وقت ممكن.
استكشِف الخيارات باستفاضة لحماية البيانات الخاصة بأعباء العمل في التطبيقات السحابية لبرامج Azure، وDynamics 365، وGoogle Workspace، وMicrosoft 365، وSalesforce.
انطلِق في رحلتك السحابية مع خدمة Azure وجرِّب المرونة والسرعة اللتَين لا مثيل لهما واللتَين توفرهما. واكتشِف المزيد حول كيفية مساهمة Azure في إحداث ثورة في أعمالك اليوم.
استفِد من قوة الخبرة التي تملكها IBM في أنظمة التخزين وحماية البيانات لضمان سلامة أعباء عمل Dynamics 365 الحساسة للأعمال وإمكانية الوصول إليها.
يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك في Google Workspace واستعادتها بأمان من خلال IBM Storage Protect for Cloud، وهو ما يضمن توافرها وحمايتها في حال فقدان أي بيانات أو تلفها.
استمتِع بتجربة حماية البيانات والتكامل السلس الذي سيجعلك متشوقًا للتعرُّف على المزيد حول هذا الحل الذي سيُحدث تغييرًا جذريًا.
تمكّن من رفع مستوى أمن البيانات في Salesforce بشكل لم يسبق له مثيل مع الحل IBM Storage Protect for Cloud. واكتشِف حماية ومرونة للبيانات لا مثيل لهما في النظام البنائي Salesforce، وسيدفعك هذا إلى التساؤل عن سبب عدم استخدامك له من قبل.
منصة متوفرة عالميًّا على Microsoft Azure لا تحتاج إلى تثبيتها، ولا توجد تصحيحات لتطبيقها ولا تحديثات لتنفيذها.
يتيح لك الاسترداد الدقيق إدارة تعارضات الإصدارات لضمان استرداد النسخة الأكثر موثوقية.
تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
يوفر إمكانية تتبّع بيانات النسخ الاحتياطي وعمليات الاستعادة وإدارتها وإعداد تقارير عنها من وحدة تحكم واحدة.
بفضل الأدوات المتقدمة لأمن التقنيات السحابية، مثل أحضِر مفاتيح التشفير الخاصة بك (BYOK)، وتخزين البيانات (أحضِر التخزين الخاص بك (BYOS))، والمصادقة (أحضِر المصادقة الخاصة بك (BYOA))، وجميعها قياسية، مع عناصر التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAK)، يتم دمج الموثوقية في المنصة.
بادِر بتأمين بياناتك في تخزين Microsoft Azure أو في التقنية السحابية الخاصة بك أو في أي خادم SFTP أو FTP.
تعرَّف كيف تمَّ الاعتراف بشركة IBM على أنها صاحبة رؤية في تقرير Gartner Magic Quadrantلعام 2023 لحلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات.
استكشِف الخيارات المتاحة لشراء حماية البيانات الخاصة بأعباء العمل في تطبيقات Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace وMicrosoft 365 وSalesforce.
احمِ Azure Active Directory وAzure Virtual Machines وAzure Blob وFile Storage. يمكنك الحصول على قدرات النسخ الاحتياطي الكامل والتزايدي، والنسخ الاحتياطي من التقنية السحابية إلى التقنية السحابية، وقدرات الاستعادة الدقيقة وفي الوقت المناسب لاسترداد المستخدمين، والمجموعات، والتطبيقات.
حسِّن من قدرة مؤسستك على التعافي بسرعة من أي تهديد سواء داخلي أو خارجي وقم بالنسخ الاحتياطي للبيانات بالغة الأهمية عبر منصة Microsoft Dynamics 365.
يمكنك حماية بياناتك القيّمة في Google Workspace واستردادها بسهولة باستخدام الحل IBM Storage Protect for Cloud، الأمر الذي يضمن إمكانية الوصول إليها دون انقطاع وحمايتها من الفقدان أو التلف المحتمل.
احصل على حماية من فئة المؤسسة وفعّالة من حيث التكلفة من خلال خدمة القدرة على الاستعادة على مستوى العناصر وخدمة النسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 الخاصة بك في SharePoint Online وExchange Online وProject Online وOneDrive والمجموعات والفِرق والمجلدات العامة.
استفِد من قدرات النسخ الاحتياطي والاستعادة الجماعية لأعباء عمل Salesforce السحابية الخاصة بك بدقة عالية جدًا. ويمكنك استخدامها مع Azure Storage الذي تختاره أو تقنية سحابية عامة أو خاصة أخرى أو مركز بيانات تابع لجهة خارجية.