حماية بياناتك من برامج الفدية والتهديدات الأخرى.
مع الارتفاع السريع في هجمات برامج الفدية والتهديدات الإلكترونية الأخرى، يتعيّن على المؤسسات تأمين بياناتها بما يتجاوز مستوى الحماية الذي يوفّره مقدمو الخدمات السحابية ضمن نموذج المسؤولية المشتركة. يضمن IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 حماية آمنة للمستخدمين والمجموعات والإعدادات من خلال توفير نسخ احتياطي مرن وقدرات استعادة دقيقة.
ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Dynamics 365 حتى أربع مرات في اليوم.
تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
تأمين بياناتك في تخزين IBM أو استخدام التخزين الخاص بك.
يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 حماية سحابية آمنة لبيانات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بمؤسستك.
يتم نسخ البيانات احتياطيًا إلى تخزين IBM، أو يمكنك دمج نظام التخزين الخاص بك.
استعادة الملفات المحذوفة بالخطأ خارج فترة الاستعادة الأصلية. ويمكن التعامل معها من خلال المسؤول، أو المسؤول المفوض، أو الخدمة الذاتية، أو دعم مكتب المساعدة.
نظرًا لعدم وجود وظيفة استعادة أصلية في Dynamics 365، يُلبي IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 هذه الحاجة. ما عليك سوى تحديد السجلات أو الكيان ونطاق وقت النسخ الاحتياطي للاستعادة.
استخدام قدرات تنظيف البيانات للامتثال لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تساعد ميزات الاحتفاظ طويل الأجل بالبيانات والاستعادة على ضمان توفُّر البيانات لتلبية الاحتياجات القانونية والامتثال التنظيمي.
شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 أثناء العمل باستخدام بيانات أعباء عمل Dynamics 365 الفعلية.