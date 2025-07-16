IBM Storage Protect for Cloud Dynamics 365

حماية بياناتك من برامج الفدية والتهديدات الأخرى.

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لقطات شاشة من واجهة Storage Protect for Cloud Dynamics 365

حماية بياناتك

مع الارتفاع السريع في هجمات برامج الفدية والتهديدات الإلكترونية الأخرى، يتعيّن على المؤسسات تأمين بياناتها بما يتجاوز مستوى الحماية الذي يوفّره مقدمو الخدمات السحابية ضمن نموذج المسؤولية المشتركة. يضمن IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 حماية آمنة للمستخدمين والمجموعات والإعدادات من خلال توفير نسخ احتياطي مرن وقدرات استعادة دقيقة.

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تمكين الحماية الشاملة

ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Dynamics 365 حتى أربع مرات في اليوم.
توسيع نطاق فريق تكنولوجيا المعلومات لديك

تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
تحسين استمرارية الأعمال

المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
تبسيط الامتثال

إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
منصة حقيقية للبرمجيات كخدمة (SaaS)

يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.

 
قدرات الاستعادة الدقيقة

تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الأمن المحسّن

الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
خيارات تخزين البيانات المرنة

تأمين بياناتك في تخزين IBM أو استخدام التخزين الخاص بك.
حماية بياناتك

يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 حماية سحابية آمنة لبيانات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بمؤسستك.

يتم نسخ البيانات احتياطيًا إلى تخزين IBM، أو يمكنك دمج نظام التخزين الخاص بك.

 بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا
حالات الاستخدام
رجل يعمل على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به
استعادة المستندات المحذوفة للمستخدمين النشطين

استعادة الملفات المحذوفة بالخطأ خارج فترة الاستعادة الأصلية. ويمكن التعامل معها من خلال المسؤول، أو المسؤول المفوض، أو الخدمة الذاتية، أو دعم مكتب المساعدة.

 
مجموعة من الزملاء ينظرون إلى شاشة سطح المكتب
استعادة بيانات الكيانات وبيانات حقول السجلات

نظرًا لعدم وجود وظيفة استعادة أصلية في Dynamics 365، يُلبي IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 هذه الحاجة. ما عليك سوى تحديد السجلات أو الكيان ونطاق وقت النسخ الاحتياطي للاستعادة.
رجل وامرأة يعملان معًا
الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية

استخدام قدرات تنظيف البيانات للامتثال لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تساعد ميزات الاحتفاظ طويل الأجل بالبيانات والاستعادة على ضمان توفُّر البيانات لتلبية الاحتياجات القانونية والامتثال التنظيمي.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 أثناء العمل باستخدام بيانات أعباء عمل Dynamics 365 الفعلية. 

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