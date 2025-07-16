IBM Storage Protect for Cloud Azure

حماية بياناتك من خلال التحكم الدقيق في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.

سجِّل بياناتك للحصول على إصدار تجريبي مجاني
لقطات شاشة من واجهة Storage Protect for Cloud على Azure

حماية بياناتك

يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Azure حماية بيانات سحابية آمنة لخدمات مؤسستك مثل Microsoft Entra ID، وAzure Virtual Machines، وAzure Blob، وAzure DevOps، وAzure SQL، وAzure AD B2C. توفِّر المنصة نسخًا احتياطيًا واستعادة موثوقًا بهما عبر السحابة لبيانات التطبيقات والخدمات التابعة لأطراف خارجية.

 احجز عرضًا توضيحيًا
تمكين الحماية الشاملة

ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Azure حتى أربع مرات في اليوم.
توسيع نطاق فريق تكنولوجيا المعلومات لديك

تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
تحسين استمرارية الأعمال

المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
تبسيط الامتثال

إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
منصة حقيقية للبرمجيات كخدمة (SaaS)

يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
قدرات الاستعادة الدقيقة

تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الأمن المحسّن

الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
خيارات تخزين البيانات المرنة

تأمين بياناتك في تخزين IBM أو استخدام التخزين الخاص بك.
حماية بياناتك

حماية بياناتك الحيوية للأعمال من خلال إنشاء نسخ احتياطية مشفّرة بشكل متكرر. استعادة الكائنات المحددة أو أعباء العمل بالكامل بسرعة وكفاءة في حال فقدان البيانات أو فشل النظام أو التعرُّض لهجمات إلكترونية.

تتبُّع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة وإدارتها والإبلاغ عنها، ومراقبة التفاصيل حول أحدث المهام والنسخ الاحتياطية وتكرارها، وكل ذلك مستضاف داخل IBM® Storage Protect for Cloud Azure.

 بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا
حالات الاستخدام
مجموعة من الموظفين حول مكتب
حماية الموارد باستخدام النسخ الاحتياطي المرن

حماية موارد Azure الأساسية مثل الأجهزة الافتراضية وEntra ID وحسابات التخزين من خلال جدولة نسخ احتياطية كاملة وتزايدية بانتظام، مع سياسات احتفاظ مرنة لضمان أمن البيانات والامتثال.
رجل يعمل على جهاز كمبيوتر محمول
استعادة مجموعات Microsoft Entra المحذوفة

إذا تم حذف مجموعة في Microsoft Entra ولم تكن الاستعادة الأصلية متاحة، يمكن للمسؤولين استرجاع المجموعة وأعضائها من نقاط النسخ الاحتياطي - حتى بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القياسية.
لقطة علوية تُظهر ثلاثة زملاء في نقاش حيوي داخل مكتب عصري.
تمكين الاستعادة الدقيقة لبيانات Blob

عند حذف كائنات Blob دون معرفة وقت الحذف، يمكن للمستخدمين استعادة كائنات أو مجلدات محددة من نقاط النسخ الاحتياطي، مع خيارات للدمج أو الاستبدال لتحقيق استعادة سريعة ودقيقة.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Azure أثناء العمل باستخدام بيانات أعباء عمل Azure الفعلية. 

 اشترِك للحصول على إصدار تجريبي مجاني احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم المجتمع IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التعليم والتدريب الشركاء