استكشِف IBM Storage FlashSystem
استكشِف IBM Fusion
استكشِف IBM Storage Defender
يُعدّ IBM Storage مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرّف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.
يساعدك IBM Storage على إنجاز مهام أكثر من خلال ضمان أمن بياناتك وسهولة الوصول إليها لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً. فهو يعمل على توحيد مصادر البيانات المتباينة بكفاءة حتى تتمكّن من تخصيص الرؤى وأتمتتها والحصول عليها مع تقليل التكاليف الإجمالية في الوقت نفسه. يمكنك ضمان مرونة بياناتك وجاهزيتها لاستخدام التقنية السحابية الهجينة، والبيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، وكل ما هو قادم.
هو خط دفاعي فعّال ضد الهجمات الإلكترونية.
حقِّق قيمة البيانات على امتداد سلسلة توريد المعلومات لتحسين نتائج الأعمال.
يمكنك تحديث التطبيقات والابتكار بشكل أسرع باستخدام خدمات تنسيق البيانات لمنصة Red Hat OpenShift.
بادِر بحماية البيانات من عمليات الاختراق والتهديدات مع تقليل التكاليف وفترة التعطّل في الوقت نفسه باستخدام التخزين المرن.
جرّب حلولًا تعمل بكفاءة وظيفية عالية وتتميز بالمرونة الإلكترونية والأداء العالي وتسهّل التخزين للتقنية السحابية الهجينة لكل مؤسسة.
يمكنك تسريع وتيرة عمليات النشر على Red Hat OpenShift وwatsonx عبر خدمات تنسيق البيانات في الأجهزة فائقة الارتباط.
يمكنك بناء منصة بيانات عالمية تضم بنية تحتية متسارعة للذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والحوسبة عالية الأداء.
يمكنك تشغيل أعباء عمل الكمبيوتر المركزي والنظام المفتوح على نظام مرن يتميز بزمن انتقال قصير للغاية وتوافر عالٍ.
بادِر بحماية بياناتك والاحتفاظ بها على حل مشفّر، وسريع، وآمن لتلبية احتياجات التخزين طويل الأمد.
حوِّل بنية التخزين الخاصة بك وأطلِق العنان لأداء تسليم البيانات الذي تتطلبه تطبيقاتك.
احمِ البيانات من التهديدات واستردّها بشكل أسرع في بيئة آمنة لضمان استمرارية الأعمال.
حقِّق المرونة من خلال التخزين في الحاويات الأصلية وتنسيق البيانات لمنصة Red Hat OpenShift لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
احمِ بيانات أعمالك الحسّاسة على خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، بما في ذلك Microsoft 365 وSalesforce من خلال النسخ الاحتياطي المرن والاستعادة الدقيقة.
عبارة عن تخزين معرّف برمجيًا للملفات والكائنات لبناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتحليلات المتقدمة، وغيرها من أعباء العمل المطلوبة.
عبارة عن تخزين معرّف بالبرامج لدمج تخزين الكتل، والملفات، والكائنات في البيئة المحلية مع تجربة تقنية السحابة الأصلية.
استعِن بإمكانات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من أجل تحسين التخزين، وزيادة الإنتاجية، وتسريع حل المشكلات.
يمكنك التفويض بمهمة استرداد الأنظمة الحساسة في غضون ساعات بموجب اللوائح الجديدة، توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
تعرَّف على أساسيات تخزين البيانات وحدِّد الحلول والاستراتيجيات المناسبة لك.
تعرَّف على المزيد عن مصفوفة تخزين فعّالة من حيث التكلفة ولا تؤثر في الأداء.
استكشِف الدعم والخدمات لمساعدتك على تخطيط حلول IBM Storage، ونشرها، وتحسينها.