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IBM Storage

تقدم شركة IBM حلولًا لأجهزة وبرامج التخزين لتلبية احتياجات أعمالك

رسم توضيحي للبنية التحتية للتخزين
حقِّق أداءً، وكفاءة، ومرونة إلكترونية رائدة في السوق مع تبسيط التعقيد على مستوى جميع البيئات.

استكشِف IBM Storage FlashSystem
يمكنك تسريع الوقت المناسب للقيمة​من خلال الاستفادة من منصة لخدمات بيانات التطبيقات والبنية التحتية السحابية الأصلية.

استكشِف IBM Fusion
يمكنك تجربة المرونة الحقيقية للبيانات مع إمكانية الرؤية والكشف عن التهديدات والاسترداد الآمن على مستوى أعباء العمل الأساسية والثانوية.

استكشِف IBM Storage Defender

يُعدّ IBM Storage مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرّف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.

يساعدك IBM Storage على إنجاز مهام أكثر من خلال ضمان أمن بياناتك وسهولة الوصول إليها لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً. فهو يعمل على توحيد مصادر البيانات المتباينة بكفاءة حتى تتمكّن من تخصيص الرؤى وأتمتتها والحصول عليها مع تقليل التكاليف الإجمالية في الوقت نفسه. يمكنك ضمان مرونة بياناتك وجاهزيتها لاستخدام التقنية السحابية الهجينة، والبيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، وكل ما هو قادم.
IBM Storage

هو خط دفاعي فعّال ضد الهجمات الإلكترونية.
الحلول IBM Storage للبيانات والذكاء الاصطناعي

حقِّق قيمة البيانات على امتداد سلسلة توريد المعلومات لتحسين نتائج الأعمال.

 IBM Storage للتقنية السحابية الهجينة

يمكنك تحديث التطبيقات والابتكار بشكل أسرع باستخدام خدمات تنسيق البيانات لمنصة Red Hat OpenShift.

 IBM Storage لتحقيق مرونة البيانات

بادِر بحماية البيانات من عمليات الاختراق والتهديدات مع تقليل التكاليف وفترة التعطّل في الوقت نفسه باستخدام التخزين المرن.

المنتجات

IBM Storage FlashSystem

جرّب حلولًا تعمل بكفاءة وظيفية عالية وتتميز بالمرونة الإلكترونية والأداء العالي وتسهّل التخزين للتقنية السحابية الهجينة لكل مؤسسة.

 استكشِف المنتج نظام IBM Storage Fusion HCI

يمكنك تسريع وتيرة عمليات النشر على Red Hat OpenShift وwatsonx عبر خدمات تنسيق البيانات في الأجهزة فائقة الارتباط.

 استكشِف المنتج IBM Storage Scale System

يمكنك بناء منصة بيانات عالمية تضم بنية تحتية متسارعة للذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والحوسبة عالية الأداء.

 استكشِف المنتج IBM Storage DS8000

يمكنك تشغيل أعباء عمل الكمبيوتر المركزي والنظام المفتوح على نظام مرن يتميز بزمن انتقال قصير للغاية وتوافر عالٍ.

 استكشِف المنتج IBM Storage Tape

بادِر بحماية بياناتك والاحتفاظ بها على حل مشفّر، وسريع، وآمن لتلبية احتياجات التخزين طويل الأمد.

 استكشِف المنتج IBM Storage Networking

حوِّل بنية التخزين الخاصة بك وأطلِق العنان لأداء تسليم البيانات الذي تتطلبه تطبيقاتك.

 استكشِف المنتج
IBM Storage Defender

احمِ البيانات من التهديدات واستردّها بشكل أسرع في بيئة آمنة لضمان استمرارية الأعمال.

 اكتشِف المزيد IBM Fusion

حقِّق المرونة من خلال التخزين في الحاويات الأصلية وتنسيق البيانات لمنصة Red Hat OpenShift لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

 اكتشِف المزيد IBM Storage Protect for Cloud

احمِ بيانات أعمالك الحسّاسة على خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، بما في ذلك Microsoft 365 وSalesforce من خلال النسخ الاحتياطي المرن والاستعادة الدقيقة.

 اكتشِف المزيد IBM Storage Scale

عبارة عن تخزين معرّف برمجيًا للملفات والكائنات لبناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتحليلات المتقدمة، وغيرها من أعباء العمل المطلوبة.

 اكتشِف المزيد IBM Storage Ceph

عبارة عن تخزين معرّف بالبرامج لدمج تخزين الكتل، والملفات، والكائنات في البيئة المحلية مع تجربة تقنية السحابة الأصلية.

 اكتشِف المزيد IBM Storage Insights

استعِن بإمكانات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من أجل تحسين التخزين، وزيادة الإنتاجية، وتسريع حل المشكلات.

 

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الموارد قيِّم المخاطر واحمِ أعمالك

يمكنك التفويض بمهمة استرداد الأنظمة الحساسة في غضون ساعات بموجب اللوائح الجديدة، توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).

 ما المقصود بتخزين البيانات؟

تعرَّف على أساسيات تخزين البيانات وحدِّد الحلول والاستراتيجيات المناسبة لك.

 IBM Storage FlashSystem

تعرَّف على المزيد عن مصفوفة تخزين فعّالة من حيث التكلفة ولا تؤثر في الأداء.

 خدمات دورة حياة التقنية لحلول IBM Storage

استكشِف الدعم والخدمات لمساعدتك على تخطيط حلول IBM Storage، ونشرها، وتحسينها.
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