دمج تخزين الكتل والملفات والكائنات في البيئة المحلية مع تجربة مشابهة للسحابية الأصلية
تُعدّ منصة IBM Storage Ceph منصة تخزين مُدار بالبرامج؛ تدمج تخزين الكتل والملفات والكائنات لمساعدة المؤسسات على التخلص من طريقة التخزين في وحدات تخزين تقليدية منعزلة، ولتقديم تجربة تشبه تجربة التقنية السحابية مع الاحتفاظ بمزايا التكلفة ومزايا سيادة البيانات فيما يتعلق بتقنية المعلومات المحلية.
يجري تشغيل Storage Ceph على أجهزة x86 المتوافقة مع معايير الصناعة، ما يوفر طريقة سهلة وفعالة لبناء مستودع بيانات لمنصة IBM watsonx.data وأعباء عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. كما أنه قابل للتطوير على نطاق واسع، فقد تم تصميمه كي لا تحدث به أي نقطة فشل، ويمكنه دعم مليارات العناصر وكميات ضخمة من البيانات تقاس بالبيتابايت.
لتحقيق مزايا استراتيجية السحابة الهجينة المحلية، تعمل المؤسسات على سد الفجوة البنيوية بين عمليات تقنية المعلومات وعمليات التطوير. في السابق، اعتمدت التطبيقات التقليدية في المؤسسات على أنظمة تخزين الكتل التي كانت تعمل في مراكز بيانات محلية. أما اليوم، تحتاج المؤسسات إلى العمل بسلاسة مع تطبيقات كبيرة تعمل على نطاق عالمي عبر الإنترنت في بيئات تعمل دون نظام تشغيل وبيئات تعمل داخل حاويات، تتصل بالتقنية السحابية عن طريق المنصة كخدمة. تم تصميم منصة Storage Ceph للربط بين مختلف هذه البنى التحتية وبنى التطبيقات وتجارب العمل المتنوعة من ناحية إدارة البيانات واستهلاكها.
يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في Storage Ceph من قِبل بروتوكولات الكتلة (للبيانات المنظَّمة) ومن قِبل واجهات REST المتوافقة مع AWS S3 (للبيانات غير المنظَّمة). وهذا يجعل Storage Ceph حلًا مثاليًا لمستودعات البيانات من ناحية كلٍ من تخزين التطبيقات والتخزين عبر الواجهة الخلفية. كما أن Storage Ceph يدعم NVMe/TCP، ما يجعله بديلًا تنافسيًا في العديد من البيئات الافتراضية.
منصة تخزين معرفة بالبرمجيات قابلة للتوسع بشكل كبير لتخزين بيانات الكتل، والملفات، والكائنات.
العُقد الجاهزة في IBM Storage: يمكنك تحسين وتبسيط مرونة تخزين البرامج من خلال دعم البنية التحتية لتوسيع التقنية السحابية ومن خلال التكامل
يمكنك التوسع من 3 عُقد صغيرة إلى آلاف العُقد دون انقطاع لمعالجة مليارات المعلومات.
يمكنك استخدام وحدة تخزين معرفة بالبرمجيات تم تصميمها باستخدام معايير مفتوحة تحافظ على توافق تكاليف النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية مع أسعار الأجهزة الأساسية شائعة الاستخدام في السوق.
استخدم منصة واحدة تدعم تخزين الكتل والكائنات والملفات معًا لإدارة جميع بياناتك، ولخفض التكاليف بدرجة كبيرة ولمساعدة عملائك على التعامل الصحيح مع النمو الضخم في أحجام البيانات الهائلة.
يمكنك استخدام قدرات تقليل البيانات لتحسين استخدام الأقراص، والقراءة والكتابة الجزئية أو الكاملة باستخدام معاملات متناهية الصغر، والتكرار والترميز بالتقسيم لحماية البيانات، والتحسين القائم على السياسة، وغير ذلك الكثير.
تم تصميم منصة Storage Ceph لتكون ذاتية الإصلاح والإدارة، وهي تساعد على إعادة توازن توزيع البيانات عبر المجموعة وتتعامل مع الأعطال دون انقطاع، وتستعيد تلقائيًا مستوى مرونة البيانات المحدد مسبقًا.
يمكنك مراقبة استخدام السعة والنمو باستخدام تحليلات التخزين التي تمكِّن العملاء من تخطيط المتطلبات المستقبلية وتحديد احتياجات السعة على المدى القريب.
يمكنك الوصول إلى عدد من ميزات الأمن مثل قفل الكائنات لإدارة وحماية بيانات الكتابة مرّة واحدة والقراءة المتعددة (WORM)؛ وتشفير FIPS 140-2 وتكامل إدارة المفاتيح والتشفير من جانب الخادم.
يمكنك تحسين أداء المؤسسة من خلال تزويدها بمرونة عملية تحديث البيانات السحابية الأصلية وتسريعها.
شاهد الفيديو لترى مدى سهولة تثبيت وتكوين مجموعة IBM Storage Ceph على خوادم أجهزة x86 شائعة الاستخدام في السوق.
انظر كيف يتم تشغيل IBM watsonx.data في البيئة المحلية، باستخدام IBM Storage Fusion HCI الذي يوفر منصة استضافة قائمة على الأجهزة وباستخدام IBM Storage Ceph الذي يوفر تخزين الكائنات على نطاق سحابي قابل لزيادة الموارد أو تقليلها.
تم تصميم IBM Storage Ceph بحيث يتم إصلاحه وإدارته ذاتيًا دون حدوث أي نقطة فشل واحدة، كما يتضمن تحليلات التخزين للحصول على رؤى مهمة حول كميات البيانات المتزايدة.
تم تصميم منصة IBM Storage Ceph بحيث تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ومرونة المؤسسة وصمودها أمام التحديات، ولدمج البيانات من خلال بساطة البرامج، وللتشغيل على منصات أجهزة متعددة لتوفير المرونة اللازمة وخفض التكاليف.
يمكن أن يكون الجمع بين IBM watsonx.data وIBM Storage Ceph حلًا فعالًا لبناء بحيرة بيانات عالية التوسع وفعالة من حيث التكلفة.
وحدة تخزين الكائنات المحلية الرائدة في الصناعة لتخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان، مع قابلية التوسع والمرونة والأمن.
منصة بيانات عالمية مُحسّنة للذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.
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مخزن بيانات يؤدي الغرض، وقائم على بنية مخزن بيانات مفتوحة لتوسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لجميع بياناتك في أي مكان.
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