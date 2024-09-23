يجري تشغيل Storage Ceph على أجهزة x86 المتوافقة مع معايير الصناعة، ما يوفر طريقة سهلة وفعالة لبناء مستودع بيانات لمنصة IBM watsonx.data وأعباء عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. كما أنه قابل للتطوير على نطاق واسع، فقد تم تصميمه كي لا تحدث به أي نقطة فشل، ويمكنه دعم مليارات العناصر وكميات ضخمة من البيانات تقاس بالبيتابايت.



لتحقيق مزايا استراتيجية السحابة الهجينة المحلية، تعمل المؤسسات على سد الفجوة البنيوية بين عمليات تقنية المعلومات وعمليات التطوير. في السابق، اعتمدت التطبيقات التقليدية في المؤسسات على أنظمة تخزين الكتل التي كانت تعمل في مراكز بيانات محلية. أما اليوم، تحتاج المؤسسات إلى العمل بسلاسة مع تطبيقات كبيرة تعمل على نطاق عالمي عبر الإنترنت في بيئات تعمل دون نظام تشغيل وبيئات تعمل داخل حاويات، تتصل بالتقنية السحابية عن طريق المنصة كخدمة. تم تصميم منصة Storage Ceph للربط بين مختلف هذه البنى التحتية وبنى التطبيقات وتجارب العمل المتنوعة من ناحية إدارة البيانات واستهلاكها.

يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في Storage Ceph من قِبل بروتوكولات الكتلة (للبيانات المنظَّمة) ومن قِبل واجهات REST المتوافقة مع AWS S3 (للبيانات غير المنظَّمة). وهذا يجعل Storage Ceph حلًا مثاليًا لمستودعات البيانات من ناحية كلٍ من تخزين التطبيقات والتخزين عبر الواجهة الخلفية. كما أن Storage Ceph يدعم NVMe/TCP، ما يجعله بديلًا تنافسيًا في العديد من البيئات الافتراضية.