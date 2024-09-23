الصفحة الرئيسية التخزين Fusion IBM Fusion
أسهل طريقة لنشر تطبيقات OpenShift وWatsonx.
عرض توضيحي تفاعلي افتراضي
رسم توضيحي بسيط النمط لواجهة مستخدم IBM Storage Fusion يعرض قدرات التخزين وإدارة البيانات لمنصة Red Hat OpenShift

يتوفر Fusion في خيارين مرنين لدعم احتياجاتك على السحابة الهجينة.

يوفر نظام Fusion HCI نظامًا أساسيًا متكاملًا وجاهزًا لتشغيل وصيانة جميع تطبيقات المحلية لديك Red Hat OpenShift.

يعمل برنامج Fusion في أي مكان يتم فيه تشغيل Red Hat OpenShift سواء كان على السحابة العامة، أو في البيئة المحلية، أو على جهاز خادم واحد مستقل غير مشترك مع أحد أو على خادم افتراضي مشترك.

 حل IBM watsonx.data وIBM Storage Fusion HCI System معًا (5:04)
استمتع بتجربة سلسة خلال إجراء المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات باستخدام IBM Fusion + Red Hat OpenShift.

استمتع بسلاسة تجربة المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات
المزايا
تسريع الوقت للحصول على القيمة​

يدمج بين الأجهزة وRed Hat OpenShift وخدمات البيانات، ما يعني التخلص من مشكلات التوافق ويقلل وقت الإعداد، فيتيح لك إعداد تطبيقاتك الموجودة في حاويات وتشغيلها في وقت قياسي، لتحقق ابتكارًا أسرع وتقلل الوقت المستغرق لطرح المنتج في السوق.
تقليل التكلفة الإجمالية للملكية​

يعمل على تبسيط خدمات البنية التحتية والبيانات لتطبيقات OpenShift من خلال تمكين مهندسي المنصة من إدارة OpenShift مركزيًا وتبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل التعقيدات والتكاليف التشغيلية.
تحسين الإنتاجية

يؤدي إلى تحسين الإنتاجية من خلال تبسيط إدارة البنية التحتية لمهندسي المنصة، وتمكين المطورين من التركيز على البرمجة والابتكار وتحسين التعاون بين المجموعتين من خلال بيئة موحَّدة ومبسطة.
تخفيف آثار المخاطر

يحسِّن من مدى توفر التطبيقات ويقلل مخاطر المشكلات المتعلقة بالشبكة والتخزين. حيث تضمن الشبكة الداخلية المخصصة عالية السرعة المقترنة بتخزين NVMe تحقيق أهداف الأداء. كما أن التكرار القوي للبيانات المقترنة باستراتيجيات تجاوز الفشل يضمن استمرار توفر التطبيقات ذات المهام الحساسة.

يعمل كلٌ من IBM watsonx.data ونظام IBM Fusion HCI، بما يتميز به من قدرات تخزين مؤقت محلي، على تسريع استعلامات S3 عن بُعد بمقدار 90 ضعفًا

*في مقابل عدم استخدام قدرات التخزين المؤقت لنظام IBM Fusion System مع watsonx.data.

اقرأ كتب IBM Redbook
المميزات​ تُعدّ القيمة الأساسية لبرنامج Fusion مستمدة من "Fusion 5" - وهي خمس خدمات بيانات تطبيقات أساسية توفر تجربة متسقة عبر السحابة العامة والمنصات المحلية التي تعمل بدون نظام تشغيل أو المنصات الافتراضية. استمرارية البيانات​

تعمل فِرق هندسة المنصات وتطوير التطبيقات على زيادة الإنتاجية من خلال أتمتة Fusion لتوفير وحدات تخزين البيانات.

 مرونة البيانات

تضمن أن البيانات متاحة دائمًا، حتى أثناء ​الأحداث التخريبية أو فشل النظام.​

 أمن البيانات

من خلال تشفير البيانات والاحتفاظ بها واستعادتها للحماية من فقدان البيانات المتعمد أو غير المقصود.

 قدرة البيانات على التنقل​

تحتاج التطبيقات إلى ​التشغيل من الحافة إلى المركز وإلى السحابة، ما يستدعي أن تتسم بياناتك بالقدرة على التنقل.​

 فهرسة البيانات في كتالوجات​

يبحث علماء البيانات عن طرق بسيطة وسريعة لإنشاء رؤى بيانات قابلة للتنفيذ على نطاق واسع. ​
حالات الاستخدام​
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اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيف يمكنك الاستفادة من خدمات تخزين البيانات وحمايتها على مستوى المؤسسة باستخدام IBM Fusion.
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