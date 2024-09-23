يوفر نظام Fusion HCI نظامًا أساسيًا متكاملًا وجاهزًا لتشغيل وصيانة جميع تطبيقات المحلية لديك Red Hat OpenShift.



يعمل برنامج Fusion في أي مكان يتم فيه تشغيل Red Hat OpenShift سواء كان على السحابة العامة، أو في البيئة المحلية، أو على جهاز خادم واحد مستقل غير مشترك مع أحد أو على خادم افتراضي مشترك.