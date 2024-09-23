يتوفر Fusion في خيارين مرنين لدعم احتياجاتك على السحابة الهجينة.
يوفر نظام Fusion HCI نظامًا أساسيًا متكاملًا وجاهزًا لتشغيل وصيانة جميع تطبيقات المحلية لديك Red Hat OpenShift.
يعمل برنامج Fusion في أي مكان يتم فيه تشغيل Red Hat OpenShift سواء كان على السحابة العامة، أو في البيئة المحلية، أو على جهاز خادم واحد مستقل غير مشترك مع أحد أو على خادم افتراضي مشترك.
استمتع بسلاسة تجربة المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات
يدمج بين الأجهزة وRed Hat OpenShift وخدمات البيانات، ما يعني التخلص من مشكلات التوافق ويقلل وقت الإعداد، فيتيح لك إعداد تطبيقاتك الموجودة في حاويات وتشغيلها في وقت قياسي، لتحقق ابتكارًا أسرع وتقلل الوقت المستغرق لطرح المنتج في السوق.
يعمل على تبسيط خدمات البنية التحتية والبيانات لتطبيقات OpenShift من خلال تمكين مهندسي المنصة من إدارة OpenShift مركزيًا وتبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل التعقيدات والتكاليف التشغيلية.
يؤدي إلى تحسين الإنتاجية من خلال تبسيط إدارة البنية التحتية لمهندسي المنصة، وتمكين المطورين من التركيز على البرمجة والابتكار وتحسين التعاون بين المجموعتين من خلال بيئة موحَّدة ومبسطة.
يحسِّن من مدى توفر التطبيقات ويقلل مخاطر المشكلات المتعلقة بالشبكة والتخزين. حيث تضمن الشبكة الداخلية المخصصة عالية السرعة المقترنة بتخزين NVMe تحقيق أهداف الأداء. كما أن التكرار القوي للبيانات المقترنة باستراتيجيات تجاوز الفشل يضمن استمرار توفر التطبيقات ذات المهام الحساسة.
*في مقابل عدم استخدام قدرات التخزين المؤقت لنظام IBM Fusion System مع watsonx.data.
اقرأ كتب IBM Redbook
تعمل فِرق هندسة المنصات وتطوير التطبيقات على زيادة الإنتاجية من خلال أتمتة Fusion لتوفير وحدات تخزين البيانات.
تضمن أن البيانات متاحة دائمًا، حتى أثناء الأحداث التخريبية أو فشل النظام.
من خلال تشفير البيانات والاحتفاظ بها واستعادتها للحماية من فقدان البيانات المتعمد أو غير المقصود.
تحتاج التطبيقات إلى التشغيل من الحافة إلى المركز وإلى السحابة، ما يستدعي أن تتسم بياناتك بالقدرة على التنقل.
يبحث علماء البيانات عن طرق بسيطة وسريعة لإنشاء رؤى بيانات قابلة للتنفيذ على نطاق واسع.
استفِد من الذكاء الاصطناعي ومنصة البيانات الجاهزة على مستوى المؤسسة والمصممة لمضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي في كل أعمالك.
توقع النتائج بسرعة أكبر باستخدام منصة مبنية على بنية بيانات مركزية التحكم. جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، بصرف النظر عن مكان وجودها.
يمكنك الحصول على أداء ذكي لإدارة الأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية في منصة واحدة.