IDC: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي الأولوية الجديدة للمؤسسات.

يكشف استطلاع AI View لعام 2026 والذي أجرته IDC أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز بسرعة جميع أعباء العمل الأخرى — وأن معظم المؤسسات غير مستعدة لتلبية متطلبات البنية التحتية. فقط 12% يُجرون تحليلاً كاملاً لعائد الاستثمار (ROI)، كما أن إشراك قسم تكنولوجيا المعلومات في مرحلة متأخرة يؤدي إلى عدم توافق التوقعات، وتجاوز الميزانيات، وتوقف عمليات التشغيل. تُسلط IDC الضوء على الحاجة إلى منصات متكاملة وشاملة تُبسط النشر الهجين وتُسرّع العمليات التشغيلية للذكاء الاصطناعي.

تُشير IDC إلى أن "فقط 12% يُجرون تحليلاً كاملاً لعائد الاستثمار (ROI)" وأن "الذكاء الاصطناعي سيصبح عبء العمل الأكبر في غضون السنوات الثلاث المقبلة".