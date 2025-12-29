تتعاون Unipol مع IBM لإعادة تشكيل عمليات تكنولوجيا المعلومات بهدف اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بأكملها.
وصلت شركة Unipol Assicurazioni S.p.A.، المزوِّد الرائد لخدمات التأمين في إيطاليا، إلى مرحلة حاسمة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها. لتلبية الطلبات التشغيلية المتزايدة وتجنُّب الركود، اعتمدت Unipol الأتمتة الذكية وسَعَت إلى بناء بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع لتكنولوجيا المعلومات. لن تعمل هذه البنية التحتية الجديدة على تبسيط العمليات القائمة فحسب، بل ستمكِّن أيضًا من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات، ودعم مرونة الأعمال على المدى الطويل.
لتحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات وتمكين اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، تعاونت Unipol مع IBM لتطوير منصة NAMI (Next Automation Monitoring Insurance)، وهي منصة أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مبنية على منظومة IBM® watsonx. استوديو الذكاء الاصطناعي IBM® watsonx.ai الذي ساهم في تمكين حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات Unipol التشغيلية، مع واجهات لغة طبيعية متكاملة مع الأدوات للحصول على رؤًى فورية وتبسيط مهام سير العمل.
دعمت هذه القدرات حلول IBM® watsonx Orchestrate لمهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل والتفاعلات الطبيعية البديهية، وIBM® Cloud Pak for Data للإعداد، وIBM® Cloud Pak for AIOps للمراقبة في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية. تم بناء الحل في البداية على IBM® Cloud، ثم تم ترحيله إلى السحابة الهجينة باستخدام منصة Red Hat OpenShift، ما مكَّن من تحقيق قابلية التوسع والمرونة في النشر. لتلبية معايير الحوكمة لدى Unipol، وفَّرت بنية IBM® Fusion Hyper-Converged Infrastructure (HCI) البينة اللازمة في البيئة المحلية.
تستخدم NAMI نهجًا متعدد النماذج، يجمع بين نماذج Llama من Meta وPixtral AI من Mistral ونماذج الأساس IBM® Granite، لمواءمة كل نموذج مع المهمة المناسبة.
أحدثت NAMI تحوُّلًا جذريًا في عمليات Unipol، وحققت بذلك أثرًا فوريًا ومستدامًا على المدى الطويل. انخفضت أوقات الاستجابة للأحداث من 20 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، ما أدّى إلى تسريع عملية الحل وتقليل الانقطاع. خلال شهرين، تمكَّنت NAMI من تحليل أكثر من 800 حدث نظامي بشكل ذاتي، مع التعامل مع 538 حالة فقط بشكل تصعيدي. في السابق، كانت غرفة التحكم لدى Unipol تراقب 26% فقط من الأحداث في الوقت شبه الفعلي. ومنذ يونيو 2025، تولَّت NAMI إدارة 100% من العمليات، ما أتاح للفِرق التقنية التركيز على المبادرات الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.
تحسَّنت الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، حيث انخفض وقت عمليات المحاسبة والمطالبات من 21 إلى 18 ساعة، بينما تراجع وقت التعامل مع الحوادث بنسبة 90%، ما مكَّن الفِرق التقنية من تحليل البيانات بسرعة أكبر. من خلال دمج أكثر من اثني عشر نظام مراقبة في بحيرة بيانات موحَّدة، ساعدت NAMI على تفعيل المراقبة في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية والتقارير الآلية، ما ساهم في تعزيز عملية اتخاذ القرار.
في المستقبل، تخطِّط Unipol لتوسيع NAMI لتشمل الأتمتة الكاملة للأحداث، وتحوُّل العمليات القائم على الذكاء الاصطناعي، ودعم السحابة الهجينة، مع التطور نحو بنية تحتية محسَّنة باستخدام تقنية IBM z17 لتمكين التحسين المستمر وتطوُّر الأعمال الذكي.
تُعَد Unipol Assicurazioni S.p.A.، التي تأسست عام 1963 ويقع مقرها الرئيسي في بولونيا - إيطاليا، واحدة من أبرز مجموعات التأمين في البلاد. تخدم Unipol ما يصل إلى 16.8 مليون عميل عبر أكبر شبكة وكالات في إيطاليا، وتقدِّم مجموعة شاملة من الخدمات تشمل التأمين على السيارات والمنازل والصحة والحياة وإدارة الأصول. مع قوى عاملة تزيد عن 12,000 موظف، تقدِّم الشركة حلولًا مبتكرة مصممة خصيصًا للأفراد والشركات على حد سواء.
