يتم تصميم نماذج ™IBM watsonx للمؤسسات، ويتم تحسينها لمجالات الأعمال وحالات الاستخدام المستهدفة. من خلال استوديو الذكاء الصناعي ™IBM® watsonx.ai نحن نقدم مجموعة مختارة من النماذج من فئة المؤسسات الفعالة من حيث التكلفة التي طورتها IBM، ونماذج المصدر المفتوح والنماذج التي يتم الحصول عليها من مزودي الخدمات من جهات خارجية لمساعدة العملاء والشركاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وتشغيله بوتيرة أسرع وبأقل قدر من المخاطر. يمكنك نشر نماذج الذكاء الاصطناعي أينما كان عبء العمل لديك، سواء أكان محليًا، أم على السحابة الهجينة.
تتبع IBM نهجًا متميزًا في تقديم نماذج الأساس من فئة المؤسسات:
تمنحك مكتبة نماذج أساس IBM watsonx الخيار والمرونة لاختيار النموذج الذي يناسب احتياجات عملك ومصالحك الإقليمية وملفات تعريف المخاطر بأفضل شكل ممكن من مكتبة من النماذج المملوكة بشكل خاص ومفتوحة المصدر والتابعة لجهات خارجية.
Granite هي سلسلة IBM الرائدة من نماذج أساس LLM التي تعتمد على بنية محول فك التشفير فقط. حيث يتم تدريب نماذج Granite اللغوية على بيانات المؤسسات الموثوقة التي تشمل الإنترنت والبيانات الأكاديمية والتعليمات البرمجية والبيانات القانونية والمالية. لدينا حاليًا أربعة نماذج في سلسلة Granite.
استخدم نماذج مضمنة مفتوحة المصدر طورتها IBM ونشرتها في منصة IBM watsonx.ai، لمهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
جرّب منصة watsonx.ai مجانًا
شاهد كيف تم تدريب نماذج Granite ومصادر البيانات المستخدمة
من خلال تدريبها على المحتوى ذي الصلة بالمؤسسة، تفي IBM Granite بمعايير إدارة البيانات الصارمة والمعايير التنظيمية ومعايير المخاطر المحددة والمنفذة وفقًا لمدونة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومكتب الخصوصية الرئيسي لدى IBM.
تحسين الدقة لمجالات أعمال المؤسسات المستهدفة مثل التمويل وحالات الاستخدام مثل RAG، ويتم تحقيق ذلك من خلال تقنيات الضبط الدقيق للمحادثات ومواءمة النماذج.
نموذج ذو سعر تنافسي مع متطلبات بنية تحتية أقل وتعويض الملكية الفكرية ومجموعة أدوات سهلة الاستخدام لتخصيص النموذج وتكامل التطبيق.
حدد نموذج الأساس التوليدي الذي يلبي احتياجاتك بأفضل شكل ممكن. بعد أن تكون لديك قائمة قصيرة من النماذج لحالة الاستخدام الخاصة بك، اختبر النماذج بشكل منهجي باستخدام تقنيات الهندسة السريعة لمعرفة النماذج التي تظهر النتائج المرجوة باستمرار.
نموذج granite-20b متعدد اللغات
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية.
8192
0.60
granite-13b-chat
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
8192
0.60
granite-13b-instruct
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
8192
0.60
granite-34b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
8192
0.60
granite-20b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
8192
0.60
granite-8b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
8192
0.60
granite-3b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
8192
0.60
granite-8b-japanese
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغة اليابانية.
4096
0.60
granite-7b-lab
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
8192
0.60
llama-3-405b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والترميز، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.
128k*
الإدخال: 5.00 / الإخراج: 16.00
llama-3-1-70b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والترميز، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.
128k
1.80
llama-3-1-8b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والترميز، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.
128k
0.60
llama-3-8b-instruct
Meta
يدعم مهام التلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج والترجمة.
8192
0.60
llama-3-70b-instruct
Meta
يدعم مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتوليد، والتلخيص، والتصنيف، والأسئلة والأجوبة، والاستخراج، والترجمة وإنشاء الكود.
8192
1.80
llama-2-70b-chat
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
4096
1.80
llama-2-13b-chat
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). متاح للضبط الفوري.
4096
0.60
llama2-13b-dpo-v7 (اللغة الكورية)
MindsAndCompany
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغة الكورية.
4096
1.80
allam-1-13b-instruct
SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والترجمة باللغة العربية.
4096
1.80
codellama-34b-instruct
Meta
نموذج خاص بالمهام الخاصة بالتعليمات البرمجية من خلال توليد وترجمة التعليمات البرمجية من تلقين اللغة الطبيعية.
16384
1.80
mistral-large-2
Mistral AI
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتوليد والترميز والتصنيف والاستخراج والترجمة و مهام RAG باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية.
128k*
10.00
mixtral-8x7b-instruct
Mistral AI
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) وإنشاء الكود.
32768*
0.60
jais-13b-chat (اللغة العربية)
core42
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة باللغة العربية.
2048
1.80
flan-t5-xl-3b
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). متاح للضبط الفوري.
4096
0.60
flan-t5-xxl-11b
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
4096
1.80
flan-ul2-20b
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
4096
5.00
elyza-japanese-llama-2-7b-instruct
ELYZA
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة.
4096
1.80
mt0-xxl-13b
BigScience
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد.
4096
1.80
تقوم نماذج التضمين بتحويل النص المُدخَل إلى تضمينات، وهي تمثيلات متجهة كثيفة للنص المُدخَل. تمثل التضمينات العلاقات الدلالية والنحوية الدقيقة بين الكلمات والمقاطع في فضاء متجهي.
slate-125m-english-rtrvr-v2
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-125m-english-rtrvr
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-30m-english-rtrvr-v2
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-30m-english-rtrvr
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
all-minilm-l12-v2
OS-NLP-CV
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
256
0.10
multilingual-e5-large
Microsoft
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
256
0.10
تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بشكل مسؤول ونشرها واستخدامها. توفر منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات IBM watsonx عملية متكاملة من البداية إلى النهاية لبناء نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها. وبالنسبة إلى النماذج التي طورتها IBM، فإننا بحث عن الازدواجية ونزيلها، ونستخدم قوائم حظر عناوين URL، وعوامل تصفية للمحتوى غير المرغوب فيه وأخرى لجودة المستندات، ونستخدم تقنيات تقسيم الجمل وترميزها، ويتم كل ذلك قبل تدريب النماذج.
وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات بشكل أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونحن نواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، بما في ذلك تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة حول حماية البيانات الخاصة بالنماذج التي طورتها IBM.
نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة بشكل مستمر. وكدليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار نماذجها الأساسية، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة IBM وبرامجها .
وعلاوة على ذلك، وخلافاً لبعض مزودي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وتماشياً مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، لا تطلب IBM من عملائها تعويض شركة IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وبما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض عن النماذج التي طورتها IBM.
تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:
(1) عائلة Slate لنماذج التشفير فقط.
(2) عائلة Granite لنماذج فك التشفير فقط.
*طول السياق الذي يدعمه مزود النماذج، ولكن طول السياق الفعلي على المنصة محدود. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الوثائق.
يتم احتساب الاستدلال بوحدات الموارد. وحدة الموارد الواحدة تعادل 1000 رمز مميز. يتم احتساب رموز الإدخال والإكمال بنفس السعر. 1000 رمز مميز يعادل عادةً حوالي 750 كلمة.
لا تتوفر جميع النماذج في جميع المناطق، راجع وثائقنا للحصول على التفاصيل.
يتم التعبير عن طول السياق بالرموز المميزة.
تخضع بيانات IBM فيما يتعلق بخططها وتوجهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار مسبق وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.