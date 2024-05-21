الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx.ai نماذج الأساس في watsonx.ai 
استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM على منصة Watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة
اعرف المزيد عن نماذج Granite ابدأ تجربتك المجانية
لقطة شاشة للمنتج من نماذج أساس watsonx.ai

المدونة

حصلت نماذج Granite على لقب صاحب الأداء القوي في ™The Forrester Wave: نماذج أساس الذكاء الاصطناعي للغة، للربع الثاني من عام 2024

 اقرأ المدونة
نماذج من فئة المؤسسات مع قوة الاختيار

يتم تصميم نماذج ™IBM watsonx   للمؤسسات، ويتم تحسينها لمجالات الأعمال وحالات الاستخدام المستهدفة. من خلال استوديو الذكاء الصناعي ™IBM® watsonx.ai نحن نقدم مجموعة مختارة من النماذج من فئة المؤسسات الفعالة من حيث التكلفة التي طورتها IBM، ونماذج المصدر المفتوح والنماذج التي يتم الحصول عليها من مزودي الخدمات من جهات خارجية لمساعدة العملاء والشركاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وتشغيله بوتيرة أسرع وبأقل قدر من المخاطر. يمكنك نشر نماذج الذكاء الاصطناعي أينما كان عبء العمل لديك،  سواء أكان محليًا، أم على السحابة الهجينة.

تتبع IBM نهجًا متميزًا في تقديم نماذج الأساس من فئة المؤسسات:

  • مفتوحة:إحضار أفضل نماذج IBM مفتوحة المصدر والمجربة إلى مكتبة نماذج أساس watsonx أو مكتبتك.
  • موثوقة: تدريب النماذج على البيانات الموثوقة والمدارة للتطبيقات التي تتطلب الشفافية والحوكمة والأداء على مستوى المؤسسة.
  • مصممة لغرض محدد: مصممة خصوصًا للمؤسسات ومحسَّنة لمجالات الأعمال وحالات الاستخدام المستهدفة.
  • مُعززة للقدرات: تعزز قدرات العملاء من خلال خيارات النماذج ذات الأسعار التنافسية لبناء الذكاء الاصطناعي الذي يناسب احتياجات أعمالهم الفريدة وملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم على النحو الأمثل.
 وجهة نظر نموذج IBM: نهج متمايز لنماذج أساس الذكاء الاصطناعي
أصبح نموذج Llama 3 متوفرًا الآن في مكتبة نماذج أساس Watsonx.
الكتاب الإلكتروني: استكشف كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب
نماذج IBM

تمنحك مكتبة نماذج أساس IBM watsonx الخيار والمرونة لاختيار النموذج الذي يناسب احتياجات عملك ومصالحك الإقليمية وملفات تعريف المخاطر بأفضل شكل ممكن من مكتبة من النماذج المملوكة بشكل خاص ومفتوحة المصدر والتابعة لجهات خارجية.

 نماذج Granite، التي طورتها IBM Research

Granite هي سلسلة IBM الرائدة من نماذج أساس LLM التي تعتمد على بنية محول فك التشفير فقط. حيث يتم تدريب نماذج Granite اللغوية على بيانات المؤسسات الموثوقة التي تشمل الإنترنت والبيانات الأكاديمية والتعليمات البرمجية والبيانات القانونية والمالية. لدينا حاليًا أربعة نماذج في سلسلة Granite.

  1. Granite 13b chat: نموذج محادثة مُحسّن لحالات استخدام الحوار ويعمل بشكل جيد مع الوكيل الافتراضي وتطبيقات المحادثة
  2. Granite 13b instruct: نموذج تعليمات تم تدريبه على البيانات المالية عالية الجودة للأداء الجيد في مهام القطاع المالي
  3. Granite Code: عائلة من النماذج تتراوح أحجامها بين 3B و34B وتم تدريبها على 116 لغة برمجة
  4. Granite multilingual: تم تدريبه على فهم النصوص وإنشائها باللغات الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية
  5. Granite Japanese: مُصمم لأداء مهام لغوية على النصوص اليابانية
 نماذج IBM المضمنة

استخدم نماذج مضمنة مفتوحة المصدر طورتها IBM ونشرتها في منصة IBM watsonx.ai، لمهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

  • slate-125m-english-rtrvr: توفره IBM بأبعاد إخراجية تبلغ 768
  • slate-30m-english-rtrvr: توفره IBM بأبعاد إخراجية تبلغ 384

جرّب منصة watsonx.ai مجانًا

 تقرير IBM Research

شاهد كيف تم تدريب نماذج Granite ومصادر البيانات المستخدمة
لماذا IBM Granite؟         اعرف المزيد عن نماذج Granite موثوق به

من خلال تدريبها على المحتوى ذي الصلة بالمؤسسة، تفي IBM Granite بمعايير إدارة البيانات الصارمة والمعايير التنظيمية ومعايير المخاطر المحددة والمنفذة وفقًا لمدونة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومكتب الخصوصية الرئيسي لدى IBM.

 الأداء العالي

تحسين الدقة لمجالات أعمال المؤسسات المستهدفة مثل التمويل وحالات الاستخدام مثل RAG، ويتم تحقيق ذلك من خلال تقنيات الضبط الدقيق للمحادثات ومواءمة النماذج.

 الفعالية من حيث التكلفة

نموذج ذو سعر تنافسي مع متطلبات بنية تحتية أقل وتعويض الملكية الفكرية ومجموعة أدوات سهلة الاستخدام لتخصيص النموذج وتكامل التطبيق.
مكتبة نماذج الأساس

حدد نموذج الأساس التوليدي الذي يلبي احتياجاتك بأفضل شكل ممكن. بعد أن تكون لديك قائمة قصيرة من النماذج لحالة الاستخدام الخاصة بك، اختبر النماذج بشكل منهجي باستخدام تقنيات الهندسة السريعة لمعرفة النماذج التي تظهر النتائج المرجوة باستمرار.

 شاهد المزيد من معلومات التسعير الخاصة بمنصة Watsonx
اسم النموذج المزود حالات الاستخدام طول السياق السعر دولار أمريكي/1 مليون رمز مميز

نموذج granite-20b متعدد اللغات

النموذج المميز

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية.

8192

0.60

granite-13b-chat 

النموذج المميز

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). 

 

8192

0.60

granite-13b-instruct

النموذج المميز

IBM 

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

8192

0.60

granite-34b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

8192

0.60

granite-20b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

8192

0.60

granite-8b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

8192

0.60

granite-3b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

8192

0.60

granite-8b-japanese

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغة اليابانية. 

4096

0.60

granite-7b-lab

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). 

 

8192

0.60

llama-3-405b-instruct

الجديدة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والترميز، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.

128k*

الإدخال: 5.00 / الإخراج: 16.00

llama-3-1-70b-instruct

الجديدة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والترميز، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.

128k

1.80

llama-3-1-8b-instruct 

الجديدة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والترميز، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.

128k

0.60

llama-3-8b-instruct

Meta

يدعم مهام التلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج والترجمة.

8192

0.60

llama-3-70b-instruct

Meta

يدعم مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتوليد، والتلخيص، والتصنيف، والأسئلة والأجوبة، والاستخراج، والترجمة وإنشاء الكود.

8192

1.80

llama-2-70b-chat

مهملة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

4096

1.80

llama-2-13b-chat

مهملة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). متاح للضبط الفوري. 

4096

0.60

llama2-13b-dpo-v7 (اللغة الكورية)

مهملة

MindsAndCompany

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغة الكورية.

4096

1.80

allam-1-13b-instruct

SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والترجمة باللغة العربية.

4096

1.80

codellama-34b-instruct

Meta

نموذج خاص بالمهام الخاصة بالتعليمات البرمجية من خلال توليد وترجمة التعليمات البرمجية من تلقين اللغة الطبيعية.

16384

1.80

mistral-large-2

الجديدة

Mistral AI

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتوليد والترميز والتصنيف والاستخراج والترجمة و مهام RAG باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية.

128k*

10.00

mixtral-8x7b-instruct

Mistral AI

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) وإنشاء الكود.

32768*

0.60

jais-13b-chat (اللغة العربية)

core42

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة باللغة العربية.

2048

1.80

flan-t5-xl-3b

Google

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). متاح للضبط الفوري.

4096

0.60

flan-t5-xxl-11b

Google

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

4096

1.80

flan-ul2-20b

Google

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

4096

5.00

elyza-japanese-llama-2-7b-instruct

ELYZA

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة. 

4096

1.80

mt0-xxl-13b

BigScience 

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد.

4096

1.80
مكتبة نماذج التضمين

تقوم نماذج التضمين بتحويل النص المُدخَل إلى تضمينات، وهي تمثيلات متجهة كثيفة للنص المُدخَل. تمثل التضمينات العلاقات الدلالية والنحوية الدقيقة بين الكلمات والمقاطع في فضاء متجهي.
اسم النموذج المزود حالات الاستخدام طول السياق السعر دولار أمريكي/1 مليون رمز مميز

slate-125m-english-rtrvr-v2

الجديدة

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

512

0.10

slate-125m-english-rtrvr

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

 

512

0.10

slate-30m-english-rtrvr-v2

الجديدة

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

 

512

0.10

slate-30m-english-rtrvr

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

 

512

0.10

all-minilm-l12-v2

OS-NLP-CV

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

256

0.10

multilingual-e5-large

Microsoft

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

256

0.10

قصص العملاء

تتحمس الشركات لاحتمال الاستفادة من نماذج الأساس، والتعلم الآلي في مكان واحد، مع بياناتها الخاصة، لتسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
استكشف مزيدًا من قصص العملاء
استخدمت Wimbledon نماذج أساس watsonx.ai لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على إنشاء تعليقات التنس. اقرأ دراسة الحالة
استخدمت ®The Recording Academy قصص الذكاء الاصطناعي مع IBM watsonx لإنشاء محتوى تحريري حول المرشحين لجائزة ®GRAMMY وتوسيع نطاقه. يقدم نموذج Watsonx رؤى ثاقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسرد الذكاء الاصطناعي باللغة الإسبانية إلى المنصات الرقمية لدورة The Masters. يستخدم AddAI.Life منصة watsonx.ai للوصول إلى نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر مختارة لبناء مساعدين افتراضيين ذوي جودة عالية.
الشراكات بشأن النماذج
أطلقت شركتا IBM وMeta تحالف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مجتمع مفتوح لتسريع الابتكار المفتوح والمسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي تقدم شركة IBM نماذج Llama 3 المفتوحة على منصة watsonx بناءً على تعاونها مع شركة Meta لتعزيز الابتكار المفتوح للذكاء الاصطناعي توفر الشراكات الإستراتيجية الجديدة مع Mistral وSDAIA للعملاء مجموعة واسعة من خيارات النماذج على مستوى المؤسسات Salesforce تدمج نماذج IBM Granite مع منصة Einstein 1 تتعاون IBM وSAP من أجل تضمين قدرات نماذج Granite في مجموعة حلول وتطبيقات SAP السحابية
الأخبار والموارد
يتوفر الآن نموذج Mixtral 8x7b مفتوح المصدر على منصة Watsonx لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة ومرونة كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) للمؤسسات تم إطلاق IBM وMeta Llama 2 على منصة watsonx.ai، لتحسين إنتاجية الذكاء الاصطناعي Hugging Face وIBM تتعاونان في مجال المصدر المفتوح بناء الذكاء الاصطناعي للأعمال: نماذج أساس IBM Granite مقدمة إلى التكنولوجيا الكامنة وراء منصة watsonx.ai Presto: فهم جميع بياناتك كيف تخصص IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات تعرّف على المزيد حول قوة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة

حماية الملكية الفكرية لنماذج الذكاء الاصطناعي

تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بشكل مسؤول ونشرها واستخدامها. توفر منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات IBM watsonx عملية متكاملة من البداية إلى النهاية لبناء نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها. وبالنسبة إلى النماذج التي طورتها IBM، فإننا بحث عن الازدواجية ونزيلها، ونستخدم قوائم حظر عناوين URL، وعوامل تصفية للمحتوى غير المرغوب فيه وأخرى لجودة المستندات، ونستخدم تقنيات تقسيم الجمل وترميزها، ويتم كل ذلك قبل تدريب النماذج.

وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات بشكل أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونحن نواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، بما في ذلك تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة حول حماية البيانات الخاصة بالنماذج التي طورتها IBM.  

نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة بشكل مستمر. وكدليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار نماذجها الأساسية، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة IBM وبرامجها .

وعلاوة على ذلك، وخلافاً لبعض مزودي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وتماشياً مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، لا تطلب IBM من عملائها تعويض شركة IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وبما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض عن النماذج التي طورتها IBM.

تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:

(1) عائلة Slate لنماذج التشفير فقط.

(2) عائلة Granite لنماذج فك التشفير فقط.

تعرف على المزيد حول ترخيص نماذج Granite
اتخِذ الخطوة التالية

اتخذ الخطوة التالية لبدء تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي للأعمال وتوسيع نطاقهما.

 ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف كن شريكًا لأعمال شركة IBM تواصل مع مجتمع IBM وثائق SaaS وثائق البرمجيات الدعم
الحواشي

*طول السياق الذي يدعمه مزود النماذج، ولكن طول السياق الفعلي على المنصة محدود. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على  الوثائق.

يتم احتساب الاستدلال بوحدات الموارد. وحدة الموارد الواحدة تعادل 1000 رمز مميز. يتم احتساب رموز الإدخال والإكمال بنفس السعر. 1000 رمز مميز يعادل عادةً حوالي 750 كلمة.

لا تتوفر جميع النماذج في جميع المناطق، راجع وثائقنا للحصول على التفاصيل.

يتم التعبير عن طول السياق بالرموز المميزة.

تخضع بيانات IBM فيما يتعلق بخططها وتوجهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار مسبق وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.

 