يتم تصميم نماذج ™IBM watsonx للمؤسسات، ويتم تحسينها لمجالات الأعمال وحالات الاستخدام المستهدفة. من خلال استوديو الذكاء الصناعي ™IBM® watsonx.ai نحن نقدم مجموعة مختارة من النماذج من فئة المؤسسات الفعالة من حيث التكلفة التي طورتها IBM، ونماذج المصدر المفتوح والنماذج التي يتم الحصول عليها من مزودي الخدمات من جهات خارجية لمساعدة العملاء والشركاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وتشغيله بوتيرة أسرع وبأقل قدر من المخاطر. يمكنك نشر نماذج الذكاء الاصطناعي أينما كان عبء العمل لديك، سواء أكان محليًا، أم على السحابة الهجينة.

تتبع IBM نهجًا متميزًا في تقديم نماذج الأساس من فئة المؤسسات: