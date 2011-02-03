الصفحة الرئيسية

AI and ML

watsonx

watsonx.ai

 تسعير watsonx.ai
استوديو شامل ومتكامل لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية
ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
لقطة شاشة برمجية لمنتج watsonx
تسعير watsonx.ai

استكشف مستويات تسعير خططنا التجريبية والأساسية والقياسية على منصة ™IBM® watsonx.ai. للاطلاع على نموذج التسعير، استكشف قسم نماذج الأساس والتضمين من شركة IBM، وتسعير نماذج الأساس والتضمين الخاصة بالجهات الخارجية.
مستويات التسعير (SaaS)
إصدار تجريبي مجاني البدء ابدأ تجربتك المجانية Essentials الأفراد، ونقاط الاتصال Standard الاستخدام الإنتاجي المؤسسي

معايير الرسوم

استدلال النموذج بناءً على وحدة الموارد (لكل 1000 رمز مميز)2

وظيفة التعلم الآلي (ML) استنادًا إلى سعة وحدة الساعة (لكل أداة أو وقت التشغيل)1

استخراج النص بناءً على الصفحة
استضافة النموذج بناءً على الساعة

  

وظيفة التعلم الآلي (ML) (حد 20 وحدة سعة في الساعة لكل شهر)1

الاستدلال (50000 رمز مميز شهريًا)2

خدمة Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج ™IBM watsonx التي طورتها IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

 

وظيفة التعلّم الآلي

الاستدلال

خدمة Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

الضبط الفوري

استخراج النص

1050 دولارًا أمريكيًا شهريًا* - رسوم المستوى

وظيفة التعلّم الآلي

الاستدلال

خدمة Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

الضبط الفوري

استخراج النص

نماذج الأساس المخصصة

استضافة النموذج

نشر النماذج عند الطلب
نماذج الأساس من IBM
اسم النموذج النشر من قِبل IBM الدفع لكل رمز مميز السعر  لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي* النشر عند الطلب الدفع بالساعة السعر في الساعة بالدولار الأمريكي*

granite-3-1-8b-instruct

 0.20 دولار أمريكي*

granite-3-8b-base

5,22 دولار أمريكي*

granite-3-1-2b-instruct

0,10 دولار أمريكي*

granite-guardian-3-8b

0,20 دولار أمريكي*

granite-guardian-3-2b

0,10 دولار أمريكي*

نموذج granite-20b متعدد اللغات

0,60 دولار أمريكي*

granite-13b-chat 

0,60 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*

granite-13b-instruct

0,60 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*

granite-34b-code-instruct

0,60 دولار أمريكي*

granite-20b-code-instruct

0,60 دولار أمريكي*

granite-8b-code-instruct

0,60 دولار أمريكي*

granite-3b-code-instruct

0,60 دولار أمريكي*

granite-8b-japanese

0,60 دولار أمريكي*

granite-7b-lab

0,60 دولار أمريكي*

granite-20b-code-base-schema-linking

5,22 دولار أمريكي*

granite-20b-code-base-sql-gen

5,22 دولار أمريكي*
نماذج التضمين من IBM
اسم النموذج السعر لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي*

slate-125m-english-rtrvr-v2

0,10 دولار أمريكي*

slate-125m-english-rtrvr

0,10 دولار أمريكي*

slate-30m-english-rtrvr-v2

0,10 دولار أمريكي*

slate-30m-english-rtrvr

0,10 دولار أمريكي*
نماذج الأساس الخاصة من جهات أخرى 
اسم النموذج المزود النشر من قِبل IBM الدفع لكل رمز مميز السعر لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي* النشر عند الطلب الدفع بالساعة السعر في الساعة بالدولار الأمريكي*

llama-3-3-70b-instruct

شركة Meta

1,80 دولار أمريكي*

10,40 دولارات أمريكي*

llama-3-3-70b-instruct-hf

شركة Meta

20,85 دولار أمريكي*

llama-3-2-90b-vision-instruct

شركة Meta

2,00 دولار أمريكي*

llama-3-2-11b-vision-instruct

شركة Meta

0,35 دولار أمريكي*

llama-guard-3-11b-vision

شركة Meta

0,35 دولار أمريكي*

llama-3-2-1b-instruct

شركة Meta

0,10 دولار أمريكي*

llama-3-2-3b-instruct

شركة Meta

0,15 دولار أمريكي*

llama-3-405b-instruct

شركة Meta

الإدخال: 5.00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 16.00 دولارًا أمريكيًا*

llama-3-1-70b-instruct

شركة Meta

1,80 دولار أمريكي*

llama-3-1-8b-instruct 

شركة Meta

0,60 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*

llama-3-1-8b

شركة Meta

5,22 دولار أمريكي*

llama3-llava-next-8b-hf

llava-hf

0,60 دولار أمريكي*

llama-3-8b-instruct

شركة Meta

0,60 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*

llama-3-70b-instruct

شركة Meta

1,80 دولار أمريكي*

20,85 دولار أمريكي*

llama-2-70b-chat

شركة Meta

20,85 دولار أمريكي*

llama-2-13b-chat

شركة Meta

5,22 دولار أمريكي*

llama2-13b-dpo-v7 (اللغة الكورية)

MindsAndCompany

1,80 دولار أمريكي*

allam-1-13b-instruct

SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)

1,80 دولار أمريكي*

codellama-34b-instruct

شركة Meta

1,80 دولار أمريكي*

pixtral-12b

Mistral AI

0,35 دولار أمريكي* 

mistral-large-2

Mistral AI

الإدخال: 3,00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 10,00 دولارات أمريكية*

mixtral-8x7b-instruct

Mistral AI

0,60 دولار أمريكي*

10,40 دولارات أمريكي*

mixtral-8x7b-base

Mistral AI

10,40 دولارات أمريكي*

mistral-nemo-instruct-2407

Mistral AI

5,22 دولار أمريكي*

jais-13b-chat (اللغة العربية)

core42

1,80 دولار أمريكي*

flan-t5-xl-3b

Google

0,60 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*

flan-t5-xxl-11b

Google

1,80 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*

flan-ul2-20b

Google

5,00 دولارات أمريكية*

5,22 دولار أمريكي*

elyza-japanese-llama-2-7b-instruct

ELYZA

1,80 دولار أمريكي*

mt0-xxl-13b

BigScience

1,80 دولار أمريكي*

5,22 دولار أمريكي*
نماذج التضمين من جهات أخرى
اسم النموذج المزود السعر  لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي*

all-mini-l6-v2

Microsoft

0,10 دولار أمريكي*

all-minilm-l12-v2

OS-NLP-CV

0,10 دولار أمريكي*

multilingual-e5-large

Intel

0,10 دولار أمريكي*
تسعير البرامج

watsonx.ai متاح اليوم كبرنامج، ويستند تسعير watsonx.ai إلى عدد أنوية المعالج الافتراضية (VPC).

 
اتخِذ الخطوة التالية

جرِّب watsonx.ai مجانًا أو واصل رحلتك الاستكشافية.

 ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف كن شريك أعمال لشركة IBM تواصل مع مجتمع IBM سلسلة تعلُّم الذكاء الاصطناعي التوليدي الدعم
الحواشي

1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.

بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء). 

ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.