استكشف مستويات تسعير خططنا التجريبية والأساسية والقياسية على منصة ™IBM® watsonx.ai. للاطلاع على نموذج التسعير، استكشف قسم نماذج الأساس والتضمين من شركة IBM، وتسعير نماذج الأساس والتضمين الخاصة بالجهات الخارجية.
معايير الرسوم
استدلال النموذج بناءً على وحدة الموارد (لكل 1000 رمز مميز)2
وظيفة التعلم الآلي (ML) استنادًا إلى سعة وحدة الساعة (لكل أداة أو وقت التشغيل)1
استخراج النص بناءً على الصفحة
استضافة النموذج بناءً على الساعة
وظيفة التعلم الآلي (ML) (حد 20 وحدة سعة في الساعة لكل شهر)1
الاستدلال (50000 رمز مميز شهريًا)2
خدمة Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج ™IBM watsonx التي طورتها IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
وظيفة التعلّم الآلي
الاستدلال
خدمة Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
الضبط الفوري
استخراج النص
1050 دولارًا أمريكيًا شهريًا* - رسوم المستوى
وظيفة التعلّم الآلي
الاستدلال
خدمة Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
الضبط الفوري
استخراج النص
نماذج الأساس المخصصة
استضافة النموذج
نشر النماذج عند الطلب
granite-3-1-8b-instruct
0.20 دولار أمريكي*
granite-3-8b-base
5,22 دولار أمريكي*
granite-3-1-2b-instruct
0,10 دولار أمريكي*
granite-guardian-3-8b
0,20 دولار أمريكي*
granite-guardian-3-2b
0,10 دولار أمريكي*
نموذج granite-20b متعدد اللغات
0,60 دولار أمريكي*
granite-13b-chat
0,60 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
granite-13b-instruct
0,60 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
granite-34b-code-instruct
0,60 دولار أمريكي*
granite-20b-code-instruct
0,60 دولار أمريكي*
granite-8b-code-instruct
0,60 دولار أمريكي*
granite-3b-code-instruct
0,60 دولار أمريكي*
granite-8b-japanese
0,60 دولار أمريكي*
granite-7b-lab
0,60 دولار أمريكي*
granite-20b-code-base-schema-linking
5,22 دولار أمريكي*
granite-20b-code-base-sql-gen
5,22 دولار أمريكي*
slate-125m-english-rtrvr-v2
0,10 دولار أمريكي*
slate-125m-english-rtrvr
0,10 دولار أمريكي*
slate-30m-english-rtrvr-v2
0,10 دولار أمريكي*
slate-30m-english-rtrvr
0,10 دولار أمريكي*
llama-3-3-70b-instruct
شركة Meta
1,80 دولار أمريكي*
10,40 دولارات أمريكي*
llama-3-3-70b-instruct-hf
شركة Meta
20,85 دولار أمريكي*
llama-3-2-90b-vision-instruct
شركة Meta
2,00 دولار أمريكي*
llama-3-2-11b-vision-instruct
شركة Meta
0,35 دولار أمريكي*
llama-guard-3-11b-vision
شركة Meta
0,35 دولار أمريكي*
llama-3-2-1b-instruct
شركة Meta
0,10 دولار أمريكي*
llama-3-2-3b-instruct
شركة Meta
0,15 دولار أمريكي*
llama-3-405b-instruct
شركة Meta
الإدخال: 5.00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 16.00 دولارًا أمريكيًا*
llama-3-1-70b-instruct
شركة Meta
1,80 دولار أمريكي*
llama-3-1-8b-instruct
شركة Meta
0,60 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
llama-3-1-8b
شركة Meta
5,22 دولار أمريكي*
llama3-llava-next-8b-hf
llava-hf
0,60 دولار أمريكي*
llama-3-8b-instruct
شركة Meta
0,60 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
llama-3-70b-instruct
شركة Meta
1,80 دولار أمريكي*
20,85 دولار أمريكي*
llama-2-70b-chat
شركة Meta
20,85 دولار أمريكي*
llama-2-13b-chat
شركة Meta
5,22 دولار أمريكي*
llama2-13b-dpo-v7 (اللغة الكورية)
MindsAndCompany
1,80 دولار أمريكي*
allam-1-13b-instruct
SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)
1,80 دولار أمريكي*
codellama-34b-instruct
شركة Meta
1,80 دولار أمريكي*
pixtral-12b
Mistral AI
0,35 دولار أمريكي*
mistral-large-2
Mistral AI
الإدخال: 3,00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 10,00 دولارات أمريكية*
mixtral-8x7b-instruct
Mistral AI
0,60 دولار أمريكي*
10,40 دولارات أمريكي*
mixtral-8x7b-base
Mistral AI
10,40 دولارات أمريكي*
mistral-nemo-instruct-2407
Mistral AI
5,22 دولار أمريكي*
jais-13b-chat (اللغة العربية)
core42
1,80 دولار أمريكي*
flan-t5-xl-3b
0,60 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
flan-t5-xxl-11b
1,80 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
flan-ul2-20b
5,00 دولارات أمريكية*
5,22 دولار أمريكي*
elyza-japanese-llama-2-7b-instruct
ELYZA
1,80 دولار أمريكي*
mt0-xxl-13b
BigScience
1,80 دولار أمريكي*
5,22 دولار أمريكي*
all-mini-l6-v2
Microsoft
0,10 دولار أمريكي*
all-minilm-l12-v2
OS-NLP-CV
0,10 دولار أمريكي*
multilingual-e5-large
Intel
0,10 دولار أمريكي*
1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.
2 بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء).
ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.