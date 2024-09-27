الصفحة الرئيسية AI and ML Cloud Pak for AIOps دمج منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لديك مع عمليات تقنية المعلومات الذكية
اكتشف كيفية تحقيق عمليات استباقية لتقنية المعلومات باستخدام IBM Cloud Pak for AIOps
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رسم توضيحي متساوي القياس لشخص يشاهد لوحات معلومات الأداء
ما هو IBM Cloud Pak for AIOps؟

يمكنك الابتكار بشكل أسرع، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتحويل عمليات تقنية المعلومات عبر مشهد متغير باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات. استفد من الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة لمساعدة مديري عمليات تقنية المعلومات ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) في إدارة الحوادث ومعالجتها.

إذا كنت تبحث عن IBM® Netcool® Operations Insight أو أي من عروض إدارة تقنية المعلومات السابقة من IBM، فإن IBM Cloud Pak® for AIOps هو أحدث تطوير لاستحقاقك الحالي.

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فهم سياق الأعمال وتأثير حوادث تقنية المعلومات باستخدام IBM Cloud Pak for AIOps
المزايا الأتمتة، والتنبؤ، والمعالجة باستخدام الإدارة الحديثة للحوادث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وضع البيانات في سياقها

تمكين المؤسسات من خلال وضع البيانات في سياقها وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات فعالة.

 التوصيات الاستباقية

يمكن تحقيق حل الحوادث وتشخيصها بشكل أسرع وتقديم توصيات استباقية استنادًا إلى التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي.

 الحل التعاوني للمشكلات

تعزيز العمل الجماعي وتحسين قدرات حل المشكلات من خلال الاستفادة من الميزات التعاونية التي تتيح التعاون السلس ومشاركة المعرفة بين الفِرَق.

 أتمتة التزويد

تبسيط العمليات وتوفير الوقت بفضل قدرات التزويد المؤتمتة، وهو ما يتيح تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة.

 النشر المرن

يمكن الاستفادة من مرونة خيارات النشر المتعددة، وهو ما يسمح للمؤسسات باختيار البيئة التي تناسب احتياجاتها على أفضل وجه، سواء أكانت بيئة محلية، أم سحابية، أم مختلطة.
المزايا
استيعاب البيانات وتكاملها عبر النطاقات تبسيط تكوين البيانات والاستفادة من أدوات الأتمتة للاتصال بأنظمة مختلفة، واستيعاب البيانات وتحليلها من مجالات، وأدوات، ومصادر متعددة في الوقت الفعلي أو تاريخيًّا.
إنشاء الطوبولوجيا تمتع بالتحكم في البنية الأساسية الديناميكية، وهو ما يتيح التجميع الدوري لطوبولوجيا الأصول الموحدة لتقنية المعلومات، وتوفير رؤية للتطبيقات والموارد مع البيانات في الوقت الحقيقي أو التاريخية لتحديد الحوادث بشكل فعال.
ارتباط الأحداث وضغطها يمكن تقليل الحمل الزائد للأحداث من خلال ربط الأحداث وضغطها. ويمكن الاستفادة من تحليلات الأحداث لتجميع الأحداث، وإثرائها، وحجبها، وإنشاء عرض مصور لها بناءً على السمات التي يحددها المستخدم. كما يمكن استخدام الوقت، والطوبولوجيا، وأنماط السلوك لإدارة الحوادث بكفاءة.
العمليات المسرّعة بالذكاء الاصطناعي يمكن تقليل متوسط وقت حل المشكلات باستخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي لتمكين فرق العمليات من فهم الحادث وتشخيصه. ويمكن الوصول إلى التدريب غير الخاضع للإشراف وأدوات إدارة النماذج سهلة الاستخدام. كما يمكن عرض تنبيهات الحوادث المترابطة، والمقاييس، والطوبولوجيا، ودفاتر التشغيل الموصى بها ضمن وحدة تحكم إدارية واحدة، بينما يضمن تكامل ChatOps التواصل والتنسيق مع أعضاء الفريق المهمين.
المعالجة المعززة الكشف عن الحالات الشاذة وإنشاء خطوط أساس، والاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن الحالات غير الطبيعية والرؤى العميقة وقابلية التفسير، وتسريع عملية المعالجة من خلال توصيات أفضل الإجراءات التالية، ودفاتر التشغيل المؤتمتة، وتجنب المخاطر بشكل استباقي.
جولة تفاعلية
نظرة على المنتج
قصص العملاء
مبتكر أسطوري يجلب الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات إلى مؤسسته العالمية

استفادت شركة Electrolux من قدرات العمليات المستقلة لضمان الاستخدام المناسب لوحدة المعالجة المركزية لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 75%.
توجيه مشاركة المعجبين إلى آفاق جديدة

باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، أنشأت شركة The Masters إدارة سلسة ومتسقة عبر سحابات متعددة، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة بنسبة 2.5 مقارنةً بنهج السحابة الواحدة.
المركز الوطني للحوسبة عالية الأداء

يعمل المركز الوطني للحوسبة عالية الأداء (NCHC) على تسريع وتيرة البحث والابتكار على الصعيد الوطني لتحسين خدمات الشبكة العامة ومنع انقطاعات الخدمة بشكل استباقي باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM IBM Instana Observability

تمتع بفهم بيئات تقنية المعلومات الفوضوية من خلال إمكانية مراقبة التطبيق المؤتمتة بالكامل، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتحقيق الأداء الأمثل وتجربة مستخدم فائقة.

 IBM® Turbonomic® Application Resource Management

يمكنك توفير الموارد التي تحتاجها تطبيقاتك تلقائيًّا من أجل الأداء مع الالتزام بنُهُج العمل.

 IBM SevOne® Network Performance Management

اكتشف واحدًا من أكثر أنظمة مراقبة الشبكة شمولًا، وقابليةً للتوسع، وتخصيصًا للتطبيقات لعمليات الشبكة الحديثة.
الموارد البنية المرجعية

اكتشف كيف يمكن أن يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي وبناء الشبكات العصبية لتحديد النماذج التحليلية في أتمتة عمليات تقنية المعلومات.

 الوثائق

تعرَّف على أحدث الإصدارات، وقم بالوصول إلى وثائق تعليمية إضافية، وابحث عن المزيد من الطرق للحصول على الدعم.

 المجتمع

اقرأ منشورات المدونة من خبراء IBM وانضم إلى المناقشات. أو سجّل في ورش العمل الفنية التي تعرض المنتجات وحالات الاستخدام.

 متطلبات النظام

ابحث عن متطلبات النظام للمنصة ونظام التشغيل، بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات النظام.

 أدلة التثبيت

احصل على أدلة التثبيت الخاصة بـ ®IBM Cloud Pak، بما في ذلك محتوى النظرة العامة والخطوات الإرشادية.
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