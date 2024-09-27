يمكنك الابتكار بشكل أسرع، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتحويل عمليات تقنية المعلومات عبر مشهد متغير باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات. استفد من الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة لمساعدة مديري عمليات تقنية المعلومات ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) في إدارة الحوادث ومعالجتها.

إذا كنت تبحث عن IBM® Netcool® Operations Insight أو أي من عروض إدارة تقنية المعلومات السابقة من IBM، فإن IBM Cloud Pak® for AIOps هو أحدث تطوير لاستحقاقك الحالي.