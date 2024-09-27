يمكنك الابتكار بشكل أسرع، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتحويل عمليات تقنية المعلومات عبر مشهد متغير باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات. استفد من الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة لمساعدة مديري عمليات تقنية المعلومات ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) في إدارة الحوادث ومعالجتها.
إذا كنت تبحث عن IBM® Netcool® Operations Insight أو أي من عروض إدارة تقنية المعلومات السابقة من IBM، فإن IBM Cloud Pak® for AIOps هو أحدث تطوير لاستحقاقك الحالي.
تمكين المؤسسات من خلال وضع البيانات في سياقها وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات فعالة.
يمكن تحقيق حل الحوادث وتشخيصها بشكل أسرع وتقديم توصيات استباقية استنادًا إلى التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي.
تعزيز العمل الجماعي وتحسين قدرات حل المشكلات من خلال الاستفادة من الميزات التعاونية التي تتيح التعاون السلس ومشاركة المعرفة بين الفِرَق.
تبسيط العمليات وتوفير الوقت بفضل قدرات التزويد المؤتمتة، وهو ما يتيح تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة.
يمكن الاستفادة من مرونة خيارات النشر المتعددة، وهو ما يسمح للمؤسسات باختيار البيئة التي تناسب احتياجاتها على أفضل وجه، سواء أكانت بيئة محلية، أم سحابية، أم مختلطة.
استفادت شركة Electrolux من قدرات العمليات المستقلة لضمان الاستخدام المناسب لوحدة المعالجة المركزية لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 75%.
باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، أنشأت شركة The Masters إدارة سلسة ومتسقة عبر سحابات متعددة، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة بنسبة 2.5 مقارنةً بنهج السحابة الواحدة.
يعمل المركز الوطني للحوسبة عالية الأداء (NCHC) على تسريع وتيرة البحث والابتكار على الصعيد الوطني لتحسين خدمات الشبكة العامة ومنع انقطاعات الخدمة بشكل استباقي باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
تمتع بفهم بيئات تقنية المعلومات الفوضوية من خلال إمكانية مراقبة التطبيق المؤتمتة بالكامل، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتحقيق الأداء الأمثل وتجربة مستخدم فائقة.
يمكنك توفير الموارد التي تحتاجها تطبيقاتك تلقائيًّا من أجل الأداء مع الالتزام بنُهُج العمل.
اكتشف واحدًا من أكثر أنظمة مراقبة الشبكة شمولًا، وقابليةً للتوسع، وتخصيصًا للتطبيقات لعمليات الشبكة الحديثة.
اكتشف كيف يمكن أن يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي وبناء الشبكات العصبية لتحديد النماذج التحليلية في أتمتة عمليات تقنية المعلومات.
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