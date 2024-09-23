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قم بإدارة البيئة السحابية الهجينة وتحسينها باستمرار باستخدام الأتمتة الذكية
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رجل يسير على جسر
حسّن AWS، وAzure، وGoogle Cloud، وKubernetes، ومركز البيانات والمزيد

IBM Turbonomic هي منصة برمجية تساعد المؤسسات على تحسين أداء وتكلفة البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها، بما في ذلك البيئات السحابية العامة والخاصة والهجينة. مع Turbonomic، يمكنك:

  • أتمتة إجراءات التحسين بصورة مستمرة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تدخل بشري
  • تقديم موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الأكثر كفاءة بصورة استباقية عبر جميع مجموعاتك
  • تجنب التخصيص الزائد للموارد لبيئتك السحابية
  • زيادة عائد الاستثمار وتخفيض فاتورتك السحابية باستخدام الموارد التي تحتاجها فقط
استكشاف المزيد تقرير Forrester

نزّل تقرير Total Economic Impact of IBM Turbonomic لعام 2024
2 مليون

دولار أمريكي هو إجمالي ما تم توفيره من خلال تحسين الأداء.

 أبرز العملاء: Providence %70

تخفيض على التذاكر.

 أبرز العملاء: SulAmérica أكثر من 175 ألفًا

إجراء آلي لتوفير الموارد خلال 4 أشهر

 أبرز العملاء: IBM TechZone

حالات الاستخدام الرئيسية

تحسين السحابة يُساهم التحسين السحابي التلقائي والمستمر في تعزيز الكفاءة. تعرّف على المزيد حول تحسين تكلفة السحابة
تخطيط الترحيل إلى السحابة سرّع عملية الترحيل السحابي، سواءٌ كنت تفضل استراتيجية السحابة أولًا، أو السحابة المتعددة أو الهجينة باستخدام تخطيط سهل للترحيل إلى السحابة. تعرّف على المزيد حول تخطيط الترحيل إلى السحابة
تحديث مركز البيانات حدّث مركز البيانات لديك لتلبية المتطلبات. تعرّف على المزيد حول تحديث مركز البيانات
أتمتة العمليات المالية اتخذ قرارات الإنفاق السحابي القائمة على البيانات وزد من عائد الاستثمار في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة. تعرّف على المزيد حول العمليات المالية
تحسين Kubernetes حدد إجراءات توفير الموارد المناسبة تلقائيًا في الوقت المناسب والتأكد من حصول التطبيقات ذات المهام الحساسة على ما تحتاجه بالضبط لتلبية أهداف مستوى الخدمة. تعرّف على المزيد حول Kubernetes
تقنية المعلومات المستدامة قلل من استهلاك البيئة السحابية ومركز البيانات لتقليل التأثير الكربوني وتحقيق أهداف الاستدامة. تعرّف على المزيد حول الاستدامة

تنبيه لعملاء VMware!

حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية VMware الخاص بك. حسّن تكاليف وأداء VMware باستخدام IBM Turbonomic. 

 تعرف على الطريقة

القدرات

تحسين أداء التطبيقات بأقل تكلفة

حسّن موارد التطبيقات بصورة استباقية لضمان الأداء بأقل تكلفة.

 الأتمتة التي يمكن لفِرق الهندسة والتشغيل والتطبيقات الوثوق بها

يُمكنك أتمتة الإجراءات وسير العمل بسلاسة، ما يتيح لفريقك التركيز على المبادرات الاستراتيجية مع الحفاظ على الأداء العالي.

 التحسين المستمر للموارد

حسّن بيئتك باستمرار في الوقت الفعلي. تأكد من أن تطبيقاتك تتضمن دائمًا الموارد التي تحتاجها للعمل بصورة فعالة.

 سيناريوهات التخطيط المحتملة

استكشف سيناريوهات متنوعة واتخذ قرارات مدروسة حول عمليات الترحيل السحابية وتحديث الأجهزة والمزيد باستخدام أداتنا البسيطة للتخطيط.

 إزالة البيانات المجزأة عبر الفِرق غير المترابطة

نسّق بين الفرق متعددة الوظائف وتأكد من تحسين مجموعتك بأكملها باستخدام التحليلات التي تتيح للفِرق اتخاذ قرارات مدروسة.

 رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتساب فهم أعمق لبيئتك، واكتشاف فرص التحسين، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لأعمالك.
التقييمات
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هل أنت مستعد لتحسين أداء تطبيقاتك وتقليل التكاليف؟ دعنا نتحدث عن IBM Turbonomic!

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