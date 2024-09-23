IBM Turbonomic هي منصة برمجية تساعد المؤسسات على تحسين أداء وتكلفة البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها، بما في ذلك البيئات السحابية العامة والخاصة والهجينة. مع Turbonomic، يمكنك:
نزّل تقرير Total Economic Impact of IBM Turbonomic لعام 2024
دولار أمريكي هو إجمالي ما تم توفيره من خلال تحسين الأداء.
تخفيض على التذاكر.
إجراء آلي لتوفير الموارد خلال 4 أشهر
حسّن موارد التطبيقات بصورة استباقية لضمان الأداء بأقل تكلفة.
يُمكنك أتمتة الإجراءات وسير العمل بسلاسة، ما يتيح لفريقك التركيز على المبادرات الاستراتيجية مع الحفاظ على الأداء العالي.
حسّن بيئتك باستمرار في الوقت الفعلي. تأكد من أن تطبيقاتك تتضمن دائمًا الموارد التي تحتاجها للعمل بصورة فعالة.
استكشف سيناريوهات متنوعة واتخذ قرارات مدروسة حول عمليات الترحيل السحابية وتحديث الأجهزة والمزيد باستخدام أداتنا البسيطة للتخطيط.
نسّق بين الفرق متعددة الوظائف وتأكد من تحسين مجموعتك بأكملها باستخدام التحليلات التي تتيح للفِرق اتخاذ قرارات مدروسة.
استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتساب فهم أعمق لبيئتك، واكتشاف فرص التحسين، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لأعمالك.