شركة Atruvia AG، المزود المركزي لخدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك التعاونية في ألمانيا، تخوض رحلة لتحويل نفسها من مشغل مركز بيانات تقليدي إلى شريك رقمنة شامل. تهدف إلى تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة التي تمكّن البنوك من الازدهار في مشهد مالي سريع التطور.

وبفضل تاريخها المتجذر في عمليات مركز البيانات، واجهت شركة Atruvia تحدي تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلبات المتزايدة على التوافر والمرونة والسرعة في الخدمات المصرفية.

في الماضي، كانت عمليات التحسين لديهم يدوية، وتفاعلية، ومقتصرة على طبقات البنية التحتية الفردية. فشل هذا النهج المجزأ في إدراك السياق العام والترابط بين مكونات النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات.

لدعم متطلبات البنوك المستقبلية، طمحت Atruvia إلى إنشاء منصة سحابة هجينة حديثة ومؤتمتة. كان الهدف هو تجاوز النظر إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كغاية بل جعلها بدلاً من ذلك عامل تمكين لخدمات مصرفية آمنة ومستدامة ومرنة.

يتطلب تحقيق هذا الهدف نهجاً متكاملاً ومؤتمتاً لإدارة الموارد، وهو نهج يمكن أن يضمن الاستقرار والأداء وكفاءة التكلفة مع تحسين المرونة في الوقت نفسه. لمواجهة هذا التحدي، شرعت شركة Atruvia في إجراء تحول كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.