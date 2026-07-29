تهدر المؤسسات مبالغ تُقدَّر بالملايين سنويًا لأن أحمال التشغيل غير المخصصة للإنتاج تظل قيد التشغيل بعد توقف الفِرق عن استخدامها بوقت طويل. يُعد IBM Turbonomic Parking Edition عرضًا من البرمجيات كخدمة (SaaS)، يساعد على خفض تكاليف السحابة من خلال إيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا وبصورة تلقائية عبر AWS وAzure وGoogle Cloud. باستخدام الجداول الزمنية والسياسات، يمكن للفِرق أتمتة جدولة تشغيل أحمال التشغيل وإيقافها مؤقتًا، وتقليل الجهد التشغيلي، وتحقيق وفورات فورية.