يمكن أن تكون عملية الترحيل إلى منصة سحابية عملية محيرة ومستهلكة للوقت ومكلفة. ولذلك توفر منصة IBM Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام للترحيل إلى السحابة، ما يتيح لك تحسين استهلاكك للسحابة من البداية وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة. سواء كانت مؤسستك تفضل استراتيجية السحابة أولاً أو السحابة الهجينة أو السحابة المتعددة، يمكن لبرنامج Turbonomic تقديم أدوات تخطيط ترحيل إلى السحابة مريحة تسهم في تسريع التحول الرقمي الخاص بك ومساعدتك في الاستفادة القصوى من التسعير المخفض.
كيفية إدارة انتشار تقنية السحابة المتعددة وتكاليفها المتزايدة عبر الأتمتة
يقوم برنامج Turbonomic بتحليل احتياجات الموارد الفعلية لتطبيقات أحمال التشغيل، سواء كانت سحابية أو تعمل على البنية التحتية المحلية. بعد ذلك، يقدم البرنامج خطط ترحيل التطبيقات المحتملة التي توضح الإجراءات المحددة وتحدد التكوينات السحابية التي ستدعم أحمالك التشغيلية إذا اخترت نهج "الرفع والنقل" مقارنةً بالنهج الذي يحسّن الأحمال التشغيلية كجزء من عملية الترحيل. يمكن أن تساعد استراتيجية تقييم الترحيل هذه في تحقيق توفير التكاليف من خلال تجنب عمليات الترحيل المكلفة بنمط الرفع والنقل.
يقوم برنامج Turbonomic بتحليل الفواتير وتعديلات الأسعار التي تم التفاوض عليها مع مزود خدمة السحابة الخاص بك ويضع خطط ترحيل تأخذ في الاعتبار التسعير المخفض. وتشمل هذه الخطط نقل أحمال التشغيل من التسعير حسب الطلب إلى التسعير المخفض من خلال عمليات شراء إضافية مثل (المثيلات المحجوزة وخصومات الاستخدام الملتزم بها).
تقدم منصة Turbonomic سير عمل موجه يساعدك في تكوين سيناريوهات مختلفة لحالة استخدام الحل السحابي الخاصة بمؤسستك. يمكنك اختيار أحمال التشغيل التي ترغب في ترحيلها والأماكن التي تريد ترحيلها إليها في نظام سحابتك، بالإضافة إلى تفضيلاتك فيما يتعلق بالتسعير المخفض والتراخيص. باستخدام هذه المدخلات، يقوم برنامج Turbonomic بإنشاء خطة ترحيل في غضون دقائق.
إجراء تجربة باستخدام خطط "الاحتمالات" لترحيل أنظمتك بالكامل لتقييم استراتيجيات الترحيل المختلفة عبر AWS و Azure و GCP
تحليل ومقارنة تأثيرات الأداء والتكلفة لكل من استراتيجيات "الرفع والنقل" والتخطيط المحسّن للترحيل، لتمكينك من اتخاذ قرارات ترحيل مستندة إلى بيانات دقيقة
تحديد متطلبات الحوسبة والتخزين بدقة من جميع الخيارات المتاحة في دلائل خدمات AWS و Azure و GCP، مع الأخذ في الاعتبار أي حجوزات أو خطط توفير أو خصومات تم التفاوض عليها مع مزود (مزودي ) السحابة الخاص بك
تعزيز التعاون بين وحدات البنية التحتية والتطبيقات وعمليات التطوير حول مصدر واحد للبيانات
إنشاء خطة ترحيل قابلة للمشاركة تتضمن متطلبات الترحيل الدقيقة، بما في ذلك أنواع مثيلات الحوسبة، وأحجام التخزين، والتكاليف المرتبطة بها
تسريع تخطيط الترحيل باستخدام سير العمل الموجه الذي يمكن لفرق العمل تخصيصه لأنظمتها المحددة
تحديد فرص خفض التكاليف أو الاستثمارات المطلوبة خلال عملية الترحيل
التحكم في التكاليف غير المتوقعة بعد الترحيل عبر التحسين المستمر
تنفيذ عمليات قابلة للتوسع والتكرار لترحيل أحمال التشغيل السحابية المستقبلية ودمج السحابة
Turbonomic يتكامل بسلاسة دون الحاجة إلى وكلاء مع مزود الخدمة السحابية الخاص بك، ما يُحسن تكاليف السحابة ويضمن أداء التطبيقات
تختلف منصة Turbonomic عن أدوات الترحيل السحابي الأخرى في أنها تتيح للمؤسسات تحليل الميزات والعيوب المحتملة لاستراتيجية "الرفع والنقل" مقارنةً باستراتيجية التبني السحابي المحسّنة بشكل أفضل. يمكن أن تساعدك هذه المقارنة المفصلة في الشعور بثقة أكبر في رحلة ترحيلك السحابي.
تطابق عمليات الترحيل بنمط "الرفع والنقل" بين مثيلات الأجهزة الافتراضية المحلية الحالية والتخزين وأقرب نظير لهما في السحابة. تُعد هذه الطريقة عادةً أسرع، لكنها قد تكون أكثر تكلفة وقد تؤثر على الأداء. تقوم استراتيجيات الترحيل المحسّنة بمراجعة مقاييس استخدام الأجهزة الافتراضية والتخزين السابقة لاختيار أفضل نوع من الأجهزة الافتراضية/المثيلات ومستوى التخزين في منطقة مزود السحابة المحدد. تساعد هذه الطريقة في تعزيز أداء أحمال التشغيل بأقل تكلفة ممكنة. يُقدم برنامج Turbonomic خططًا مفصلة لكلتا استراتيجيتَي الترحيل، والتي يمكن للمؤسسات مقارنتها وتحليلها حتى لكل إجراء تحسين فردي.
اكتشف كيف يمكن لـ Turbonomic أن يساعد في تسهيل عملية الترحيل السحابي لديك.
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دخلت J.B. Hunt Transport, Inc في تحالف استراتيجي مع Google Cloud وكلفت فريق تكنولوجيا المعلومات لديها بترحيل الجزء الأكبر من نظام الحوسبة الخاصة بهم، والتي شملت 1,000 virtual machines، و90 مجموعة Kubernetes، و915 عقدة Kubernetes، و27,000 حاوية، و500 قاعدة بيانات، من Microsoft Azure إلى Google Cloud. اكتشف كيف استخدمت J.B. Hunt برنامج IBM Turbonomic لتنفيذ مشروع كان من الممكن أن يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر في غضون 35 يوم عمل فقط، دون أي فترة تعطل.
باستخدام حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تكاليف السحابة باستخدام Turbonomic، يمكنك تعزيز أداء التطبيقات (سواء كانت تقليدية أو سحابية) بشكل مستمر وتحسين التكاليف.
يقوم Turbonomic تلقائيًا بتحسين مستويات موارد تطبيقاتك بينما يقوم بتعديل الحجم بشكل ديناميكي وفقًا لاحتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.
يوفّر Turbonomic تحسينًا مستمرًا يمكنك أتمتته بأمان. وهذا ما يجعله منصة مثالية لفرق عمليات السحابة والهندسة التي تتبنى عمليات المالية لتقليل النفقات، وضمان الأداء، وزيادة القيمة التجارية.