تختلف منصة Turbonomic عن أدوات الترحيل السحابي الأخرى في أنها تتيح للمؤسسات تحليل الميزات والعيوب المحتملة لاستراتيجية "الرفع والنقل" مقارنةً باستراتيجية التبني السحابي المحسّنة بشكل أفضل. يمكن أن تساعدك هذه المقارنة المفصلة في الشعور بثقة أكبر في رحلة ترحيلك السحابي.

تطابق عمليات الترحيل بنمط "الرفع والنقل" بين مثيلات الأجهزة الافتراضية المحلية الحالية والتخزين وأقرب نظير لهما في السحابة. تُعد هذه الطريقة عادةً أسرع، لكنها قد تكون أكثر تكلفة وقد تؤثر على الأداء. تقوم استراتيجيات الترحيل المحسّنة بمراجعة مقاييس استخدام الأجهزة الافتراضية والتخزين السابقة لاختيار أفضل نوع من الأجهزة الافتراضية/المثيلات ومستوى التخزين في منطقة مزود السحابة المحدد. تساعد هذه الطريقة في تعزيز أداء أحمال التشغيل بأقل تكلفة ممكنة. يُقدم برنامج Turbonomic خططًا مفصلة لكلتا استراتيجيتَي الترحيل، والتي يمكن للمؤسسات مقارنتها وتحليلها حتى لكل إجراء تحسين فردي.

