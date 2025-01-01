إدارة تكاليف السحابة الذكية الأكثر فاعلية

يكاد يكون من المستحيل على البشر - مهما كانت خبرتهم في عمليات التطوير أو هندسة موثوقية الموقع (SRE) أو التقنيات السحابية - الاستمرار في اختيار أدق إعدادات للحوسبة والتخزين وقواعد بيانات التطبيقات السحابية التي تقدم الأداء الأمثل وبأقل تكلفة. لذا ينبغي لك العمل على زيادة تخصيص البنية التحتية السحابية لتجنُّب حدوث مخاطر تمس الأداء، حتى لا ينتهي بك الأمر بفاتورة خدمات سحابية مرتفعة دون داعٍ.

باستخدام حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحسين السحابة من منصة IBM® Turbonomic ، يمكنك ضمان أداء التطبيقات (سواء التطبيقات التقليدية أو التطبيقات السحابية الأصلية) وتحسين التكاليف باستمرار. حيث يمكن استخدام أدوات إدارة التكاليف السحابية التي على هذه المنصة في البيئات السحابية العامة والخاصة، متعددة السحابات والهجينة، ومع أي مزود خدمات سحابية رئيسي. بفضل برنامج Turbonomic، تصبح استثماراتك في التقنيات السحابية أكثر ذكاءً، وتصبح حلول الأتمتة أسهل، ويمكن الوفاء بالوعود التي طالما سمعت عنها من حيث المرونة وسرعة وصول المنتج إلى السوق.

