تحسين تكلفة Azure

يعد Microsoft Azure منصة بنية تحتية من Microsoft للسحابة العامة. تتكامل منصة IBM Turbonomic مع Azure من خلال مبدأ خدمة Azure وتستفيد من Azure Resource Manager.

تنشئ منصة Turbonomic باستمرار إجراءات تعمل على تحسين أجهزة Azure الافتراضية وقواعد البيانات والأقراص بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. وتساعد إجراءاتها الموصى بها على ضمان مستوى أداء متميز مع تقليل التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المنصة بإدارة مخزون المثيلات المحجوزة (RIs) وتوجيه الإجراءات التي تزيد من استخدام المثيلات المحجوزة وتغطيتها من خلال عدسة أداة التطبيق.

ملاحظة: لتحقيق الوعي بمثيلات Azure المحجوزة والأسعار المتفاوض عليها، يجب عليك تزويد منصة Turbonomic بإمكانية الوصول إلى أسعار اتفاقية Microsoft Enterprise من خلال هدف اتفاقية Microsoft Enterprise.