تحسين تكلفة Azure باستخدام IBM Turbonomic
تمكن من تحسين أجهزة Azure الافتراضية والأقراص و SQL و AKS ومخزون المثيلات المحجوزة تلقائيًا والتكاليف بناءً على الطلب في الوقت الفعلي باستخدام Turbonomic for Azure
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رسم توضيحي للتكامل مع Microsoft Azure مع IBM Turbonomic
تحسين Azure سريعًا

يعد Microsoft Azure منصة بنية تحتية من Microsoft للسحابة العامة. تتكامل منصة IBM Turbonomic مع Azure من خلال مبدأ خدمة Azure وتستفيد من Azure Resource Manager.

تنشئ منصة Turbonomic باستمرار إجراءات تعمل على تحسين أجهزة Azure الافتراضية وقواعد البيانات والأقراص بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. وتساعد إجراءاتها الموصى بها على ضمان مستوى أداء متميز مع تقليل التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المنصة بإدارة مخزون المثيلات المحجوزة (RIs) وتوجيه الإجراءات التي تزيد من استخدام المثيلات المحجوزة وتغطيتها من خلال عدسة أداة التطبيق.

ملاحظة: لتحقيق الوعي بمثيلات Azure المحجوزة والأسعار المتفاوض عليها، يجب عليك تزويد منصة Turbonomic بإمكانية الوصول إلى أسعار اتفاقية Microsoft Enterprise من خلال هدف اتفاقية Microsoft Enterprise.
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تكامل Turbonomic Azure

النشر

  • خدمات البرامج كخدمة (SaaS) أو محليًا

  • يتصل بدون وكيل بحسابك (حساباتك) على Azure عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) مع قراءة بيانات الاعتماد فقط

  • يتكامل مع Azure Resource Manager لسحب جميع المقاييس والبيانات الوصفية

  • يكتشف كيانات Azure ويبدأ في إنشاء إجراءات التحسين في غضون 60 دقيقة 

 الكيانات المكتشفة

  • Virtual machines (أجهزة Azure الافتراضية)

 المقاييس المكتشفة

  • وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للجهاز الافتراضي

  • الذاكرة الافتراضية للجهاز الافتراضي (إذا جرى تفعيله)

  • الوصول إلى التخزين على الجهاز الافتراضي (معدل إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية)

  • صافي إنتاجية الجهاز الافتراضي 

  • إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج للجهاز الافتراضي

  • مقدار التخزين على الجهاز الافتراضي

  • تغطية المثيلات المحجوزة على الجهاز الافتراضي

  • الذاكرة الافتراضية لقواعد البيانات

  • وحدة المعالجة المركزية الافتراضية لقواعد البيانات

  • مقدار تخزين قواعد البيانات

  • إنتاجية الإدخال/الإخراج لقواعد البيانات

  • معدل دخول ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات 

  • اتصالات قاعدة البيانات

  • مخزون المثيلات المحجوزة

  • تغطية المثيلات المحجوزة (الأجهزة الافتراضية)

 إنشاء إجراءات التحسين

  • تكبير/تصغير الجهاز الافتراضي إلى نوع أو مستوى مختلف (بما في ذلك المثيلات المحجوزة)

  • إيقاف/تشغيل جهاز Azure الافتراضي (المعروف باسم ‘parking’)

  • تكبير/تصغير حجم الأقراص

  • حذف الأقراص المنفصلة

  • تكبير/تصغير قاعدة البيانات

  • تعليق قاعدة البيانات (تجمعات SQL مخصصة)

  • شراء مثيلات محجوزة للمنطقة
تحسين تكلفة Azure

  • تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المثيلات المحجوزة وخطط التوفير، وتحديد فرص لزيادة تغطية الخصم

  • دعم دورات الإصدار السريع من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها عبر سيناريوهات التخطيط "ماذا لو"

  • الضبط التلقائي المدروس للتكلفة ليتوافق مع متطلبات أحمال التشغيل، ما يؤدي إلى القضاء على نقص الاستخدام والإفراط في العرض مع الحفاظ على الأداء
تخطيط الترحيل إلى Azure 

  • تمكن من نمذجة ومقارنة الأداء والآثار المترتبة على التكلفة من خطط "الرفع والنقل" وخطط الترحيل المُحسّنة، وتعيين أحمال التشغيل لديك لتتناسب بشكل أفضل مع الأجهزة الافتراضية، وعائلات أقراص التخزين وأنواعها- كما هي، ومن ثم تحسينها

  • تعزيز التعاون بين فرق عمليات التطوير والسحابة والتطبيق فيما يتعلق بمصدر واحد للبيانات

  • تسريع إنجاز أحمال التشغيل على Azure من خلال عمليات قابلة للتوسع وقابلة للتكرار تخص ترحيل أحمال التشغيل المستقبلية والدمج السحابي
دعم السحابة الأصلية لخدمة Azure Kubernetes Service (AKS) محليًا 

  • اكتشف وحدد تلقائيًا أوجه الترابط بين خدمات AKS، والحاويات، والمواصفات، والحجيرات، ووحدات التحكم في أحمال التشغيل، ومساحات الأسماء، والمجموعات، وVirtual Machines 

  • تحسين أداء Kubernetes بشكل مستمر وتقليل التكلفة من خلال تحديد الحاويات المناسبة تلقائيًا، وحركة الحجيرات، وتوسيع نطاق المجموعة والتخطيط
التحسين الذاتي لإدارة الموارد لبرنامج Azure وكل شيء آخر

يتيح لك العرض المصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، والأتمتة الذكية، والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتجريد الحاصل على براءة اختراع إدارة جميع حسابات Azure الخاصة بمؤسستك- بالإضافة إلى بيئات السحابة العامة الأخرى وبيئات مركز البيانات المحلية- من لوحة تحكم واحدة.

 تحسين تكلفة السحابة

تحكم في تكلفة السحابة مع الحفاظ على الأداء من خلال أدوات تخفيض تكلفة السحابة القابلة للأتمتة.

تخطيط الترحيل إلى السحابة

تمكن من تسريع مبادرات الترحيل إلى السحابة من خلال إمكانيات التخطيط الدقيق وسهل الاستخدام للترحيل إلى السحابة.

تحسين Kubernetes

تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
المزيد من عمليات تكامل السحابة العامة

يعد التكامل مع Microsoft Azure إحدى العمليات المتعددة لتكامل السحابة العامة المتوفرة على منصة IBM Turbonomic. اتصل بأدوات السحابة العامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك مخزون المثيلات المحجوزة، مع الإجراءات التي تصدر بشكل مستمر بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.

 عرض جميع عمليات التكامل Amazon Web Services (AWS)

تمتع بتحسين نظامك بما في ذلك إدارة مخزون المثيلات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.

 تعرف على المزيد منصة Google Cloud (GCP)

طابق طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة Google Cloud بصورة مستمرة وفي الوقت الفعلي.

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لقد حان وقت تسريع العمليات

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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