تحسين تكاليف AWS

توفّر Amazon Web Services (AWS) منصة بنية تحتية موثوقة وقابلة للتوسع في البيئة السحابية. ومع ذلك، فإن إمكانيات المرونة والقابلية للتوسع تأتي في كثير من الأحيان مع نقص في المعارف حول ما هو مطلوب من منظور تخصيص التطبيقات. وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الأداء وتكاليف تتجاوز الميزانية.
تقوم منصة IBM Turbonomic بإنشاء إجراءات مستمرة لتحسين مثيلات EC2، وقواعد بيانات RDS، وأحجام EBS، وخدمة Kubernetes المرنة (EKS) بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. وتساعد الإجراءات الموصى بها في تعزيز الأداء مع تقليل التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تدير منصة IBM Turbonomic مخزونك من المثيلات (RI) وتوجه الإجراءات التي تعزز استخدام وتغطية المثيلات المحجوزة (RI)، كل ذلك من خلال عدسة أداء التطبيقات.
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برمجيات IBM متاحة الآن عالميًا على سوق AWS. اقرأ المزيد
عندما تبدأ الشركات في رحلة التحول إلى التقنيات السحابية، يكون الهدف غالبًا مزدوجًا: إلغاء قفل قابلية التوسع والحفاظ على تكاليف السحابة ضمن الميزانية. ومع ذلك، فإن إمكانيات المرونة والقابلية للتوسع غالبًا ما تكون مقيَّدة بسبب نقص المعارف حول ما هو مطلوب من منظور توفير موارد التطبيقات، ما يؤدي إلى ضعف الأداء وفواتير تتجاوز الميزانية.
في هذا التقرير، ستتعلم كيف يتعامل Turbonomic مع هذه التحديات. تشمل المواضيع:
تعترف AWS بـ IBM Turbonomic كشريك تقني أساسي، وذلك بفضل خبرتها في العمليات السحابية وأحمال تشغيل Microsoft والترحيل والتحديث والحاويات والأمن.
أصبح Turbonomic الآن متاحًا للشراء كبرنامج كخدمة وبرنامج على AWS Marketplace (الرابط خارج موقع ibm.com).
برنامج كخدمة مستضاف على AWS أو محليًا
الاتصال بحسابات AWS دون وكلاء عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام بيانات اعتماد للقراءة فقط
التكامل مع AWS CloudWatch لجمع جميع المقاييس والبيانات الوصفية
اكتشاف الكيانات في AWS والبدء في إنشاء إجراءات التحسين خلال 60 دقيقة
Virtual machines (EC2 instances)
وحدات التخزين
خوادم قواعد البيانات (مثيلات RDS)
المناطق
المناطق بما في ذلك GovCloud (الولايات المتحدة)
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للجهاز الافتراضي
ذاكرة VM الافتراضية (إذا كانت مفعّلة)
الوصول إلى التخزين على الجهاز الافتراضي (معدل إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية)
صافي إنتاجية الجهاز الافتراضي
إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج للجهاز الافتراضي
سعة تخزين الجهاز الافتراضي
تغطية المثيلات المحجوزة على الجهاز الافتراضي
الذاكرة الافتراضية لقواعد البيانات
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية لقواعد البيانات
سعة تخزين قواعد البيانات
إنتاجية الإدخال/الإخراج لقواعد البيانات
معدل دخول ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
اتصالات قاعدة البيانات
مخزون المثيلات المحجوزة
تغطية المثيلات المحجوزة (الأجهزة الافتراضية)
توسيع أو تقليص مثيلات AWS إلى نوع أو مستوى مختلف (بما في ذلك المثيلات المحجوزة)
إيقاف/تشغيل مثيلات AWS (المعروفة باسم "parking")
زيادة/تقليل حجم قرص EBS
حذف حجم EBS غير المرتبط
تكبير/تصغير قاعدة البيانات
شراء مثيلات محجوزة للمنطقة
تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المثيلات المحجوزة وخطط التوفير، وتحديد فرص لزيادة تغطية الخصم
ادعم دورات الإصدار السريع من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها من خلال سيناريوهات التخطيط "ماذا لو"
الضبط التلقائي المدروس للتكلفة ليتوافق مع متطلبات أحمال التشغيل، ما يؤدي إلى القضاء على نقص الاستخدام والإفراط في العرض مع الحفاظ على الأداء
نموذج ومقارنة تأثيرات الأداء والتكلفة لكل من خطط "الرفع والنقل" وخطط الترحيل المحسنة، من خلال مطابقة أحمال التشغيل الحالية لديك مع مجموعات وأنواع — EC2 و EBS الأمثل، كما هي، ثم تحسينها
تعزيز التعاون بين فرق التقنية السحابية والتطبيق وعمليات التطوير حول مصدر واحد للبيانات
تسريع إنجاز أحمال التشغيل على AWS من خلال عمليات قابلة للتوسع وقابلة للتكرار تخص ترحيل أحمال التشغيل المستقبلية والدمج السحابي
اكتشاف تلقائي ورسم خرائط للروابط المتبادلة بين خدمات EKS، والحاويات، والمواصفات، والحجيرات، ووحدات التحكم في الأحمال التشغيلية، والأسماء، والعناقيد، و virtual machines
تحسين أداء Kubernetes بشكل مستمر وتقليل التكلفة من خلال تحديد الحاويات المناسبة تلقائيًا، وحركة الحجيرات، وتوسيع نطاق المجموعة والتخطيط
تتيح لك منصة Turbonomic من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، و الأتمتة الذكية، و المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاختزال المسجل ببراءة اختراع إدارة جميع حسابات AWS الخاصة بمؤسستك — بالإضافة إلى بيئات السحابة العامة الأخرى ومراكز البيانات المحلية — من لوحة تحكم واحدة.
تحكم في تكلفة التقنية السحابية مع الحفاظ على الأداء من خلال أدوات تحسين تكلفة التقنية السحابية القابلة للأتمتة.
تسريع مبادرات ترحيل التقنية السحابية من خلال إمكانيات التخطيط الدقيق وسهل الاستخدام للترحيل إلى التقنية السحابية.
تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
تكامل خدمات أمازون ويب هو واحد من عدة عمليات تكامل السحابة العامة المتوفرة على منصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات السحابة العامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك المخزون الخاص بالمثيلات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
يُحسِن Azure VMs وقواعد البيانات والتخزين بناءً على الطلب في الوقت الفعلي من خلال إجراءات تتجدد باستمرار.
مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة Google السحابية بصورة مستمرة وآنيًا.