تحسين تكاليف AWS

عندما تبدأ الشركات في رحلة التحول إلى التقنيات السحابية، يكون الهدف غالبًا مزدوجًا: إلغاء قفل قابلية التوسع والحفاظ على تكاليف السحابة ضمن الميزانية. ومع ذلك، فإن إمكانيات المرونة والقابلية للتوسع غالبًا ما تكون مقيَّدة بسبب نقص المعارف حول ما هو مطلوب من منظور توفير موارد التطبيقات، ما يؤدي إلى ضعف الأداء وفواتير تتجاوز الميزانية.

في هذا التقرير، ستتعلم كيف يتعامل Turbonomic مع هذه التحديات. تشمل المواضيع: