منصة Google Cloud عبارة عن مجموعة من عروض السحابة العامة والتي تنشئها وتديرها Google. تعمل المنصة على أجهزة Google وتتكون من العديد من الخدمات المستضافة للحوسبة، والتخزين، وتطوير التطبيقات.

تطابق منصة IBM Turbonomic طلب التطبيق بشكل مستمر في الوقت الفعلي مع جميع خيارات تكوين GCP، فهي تسمح لك بأتمتة الإجراءات بثقة، حيث يوضع دائمًا الأداء في المقام الأول، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأجهزة الافتراضية وإعادة تكوينها من خلال تحليل موارد الأجهزة الافتراضية، وبيانات الفوترة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة IBM Turbonomic جميع مثيلات Google Kubernetes Engine (GKE) ويمكنها "دمج" مجموعات GKE مع موارد GCP الأساسية.