منصة Google Cloud عبارة عن مجموعة من عروض السحابة العامة والتي تنشئها وتديرها Google. تعمل المنصة على أجهزة Google وتتكون من العديد من الخدمات المستضافة للحوسبة، والتخزين، وتطوير التطبيقات.
تطابق منصة IBM Turbonomic طلب التطبيق بشكل مستمر في الوقت الفعلي مع جميع خيارات تكوين GCP، فهي تسمح لك بأتمتة الإجراءات بثقة، حيث يوضع دائمًا الأداء في المقام الأول، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأجهزة الافتراضية وإعادة تكوينها من خلال تحليل موارد الأجهزة الافتراضية، وبيانات الفوترة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة IBM Turbonomic جميع مثيلات Google Kubernetes Engine (GKE) ويمكنها "دمج" مجموعات GKE مع موارد GCP الأساسية.
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خدمات البرامج كخدمة (SaaS) أو محليًا
يتصل من دون وكيل بحسابك (حساباتك) على GCP عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) مع قراءة بيانات الاعتماد فقط
يتكامل مع وكيل العمليات لسحب جميع المقاييس والبيانات الوصفية
يكتشف كيانات GCP ويبدأ في إنشاء إجراءات التحسين في غضون 60 دقيقة
الأجهزة الظاهرية
الأقراص
المناطق
المناطق
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للجهاز الافتراضي
الذاكرة الافتراضية للجهاز الافتراضي (إذا جرى تفعيله)
الوصول إلى التخزين على الجهاز الافتراضي (معدل إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية)
صافي إنتاجية الجهاز الافتراضي
إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج للجهاز الافتراضي
مقدار التخزين على الجهاز الافتراضي
تغطية المثيلات المحجوزة على الجهاز الافتراضي
الذاكرة الافتراضية لقواعد البيانات
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية لقواعد البيانات
مقدار تخزين قواعد البيانات
إنتاجية الإدخال/الإخراج لقواعد البيانات
معدل دخول ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
اتصالات قاعدة البيانات
مخزون خصومات الاستخدام المُلزم
تغطية الأجهزة الافتراضية المشمولة بخصم الاستخدام المُلزم
- توسيع نطاق الجهاز الافتراضي لأعلى/لأسفل إلى نوع أو مستوى مختلف (بما في ذلك خصومات الاستخدام المُلزم)
- إيقاف/بدء تشغيل الجهاز الافتراضي (المعروف باسم "parking")
- تكبير/تصغير حجم أقراص التخزين
- حذف أقراص التخزين المنفصلة
تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من خصومات الاستخدام المُلزم (CUDs) الحالية، وتحديد الفرص لزيادة تغطية الخصم
دعم دورات الإصدار السريع من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها عبر سيناريوهات التخطيط "ماذا لو"
الضبط التلقائي المدروس للتكلفة ليتوافق مع متطلبات أحمال التشغيل، ما يؤدي إلى القضاء على نقص الاستخدام والإفراط في العرض مع الحفاظ على الأداء
نمذجة ومقارنة الأداء والآثار المترتبة على تكلفة خطط "الرفع والنقل" وخطط الترحيل المُحسّنة، وتعيين أحمال التشغيل لديك لتتناسب بشكل أفضل مع الأجهزة الافتراضية، وعائلات أقراص التخزين وأنواعها- كما هي، ومن ثم تحسينها
تعزيز التعاون بين فرق عمليات التطوير والسحابة والتطبيق فيما يتعلق بمصدر واحد للبيانات
تسريع إنجاز أعباء العمل على GCP من خلال عمليات قابلة للتوسع وقابلة للتكرار تخص ترحيل أعباء العمل المستقبلية والدمج السحابي
اكتشاف وتحديد بشكل تلقائي لأوجه الترابط بين خدمات GKE، والحاويات، والمواصفات، والحجيرات، ووحدات التحكم في أعباء العمل، ومساحات الأسماء، والمجموعات، وVirtual Machines
تحسين أداء Kubernetes بشكل مستمر وتقليل التكلفة من خلال تحديد الحاويات المناسبة تلقائيًا، وحركة الحجيرات، وتوسيع نطاق المجموعة والتخطيط
يتيح لك العرض المصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، والأتمتة الذكية، والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتجريد الحاصل على براءة اختراع الذي توفره برامج ®Turbonomic إدارة جميع حسابات Google Cloud الخاصة بمؤسستك — بالإضافة إلى بيئات السحابة العامة الأخرى وبيئات مركز البيانات المحلية — من لوحة تحكم واحدة.
تحكم في تكلفة السحابة مع الحفاظ على الأداء من خلال أدوات تخفيض تكلفة السحابة القابلة للأتمتة.
تمكن من تسريع مبادرات الترحيل إلى السحابة من خلال إمكانيات التخطيط الدقيق وسهل الاستخدام للترحيل إلى السحابة.
تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
يعد تكامل منصة Google Cloud إحدى العمليات المتعددة لتكامل السحابة العامة المتوفرة على منصة IBM Turbonomic. اتصل بأدوات السحابة العامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك مخزون المثيلات المحجوزة، مع الإجراءات التي تصدر بشكل مستمر بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
تمتع بتحسين نظامك بما في ذلك إدارة مخزون المثيلات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
تمكن من تحسين أجهزة Azure الافتراضية، وقواعد البيانات، ووحدات التخزين بناءً على الطلب في الوقت الفعلي من خلال الإجراءات التي يتم إنشاؤها بشكل مستمر.