الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic تحسين kubernetes باستخدام IBM Turbonomic
يمكنك تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة قليلة التكلفة.
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رسم توضيحي لتحسين kubernetes
تحسين Kubernetes من حيث الأداء وفاعلية التكاليف

يساعد IBM Turbonomic على تحسين بيئات Kubernetes من خلال أتمتة إدارة الموارد لتحقيق مرونة النظام والتوازن بين الأداء والتكاليف.

تشمل مزايا Turbonomic ما يلي:

  • الأداء بأقل تكلفة
  • تقليل تكاليف السحابة من خلال الأتمتة
  • تحسين عملية تحديد حجم الحاوية، وعمليات نقل مجموعات الحاويات (pod)، وإجراءات توسيع المجموعة، وذلك بشكل مستمر وآمن حسب الطلب.
  • رؤية شاملة لنظام Kubernetes للحصول على رؤى أعمق حول السلامة
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اقرأ كيف يمكن تحسين Kubernetes من حيث الأداء

إدارة الأداء

التحليل تجاوز الحدود لتحقيق أهداف مستوى الخدمة (SLO) وتحسين تجربة العملاء، تحتاج إلى تحليل مستمر للطلب على التطبيقات وتحليل الأتمتة المستمرة. وبهذه الطريقة، يتوفر لك مصدر شامل لجمع بيانات حقيقية، من جميع الجوانب، يتيح لك ربط أهداف مستوى الخدمة (SLO) بتوفير الموارد الديناميكية المخصصة لمجموعات Kubernetes.
التخصيص المناسب للموارد التخصيص المناسب للحاويات يمكنك توسيع حجم طلبات وقيود موارد الحاويات، أو تضييقها، بناءً على طلب أعباء العمل. ويمكن تنفيذ الإجراءات في الوقت الفعلي أو كجزء من عملية نشر عمليات التطوير. حيث تساعد هذه الإجراءات على تقليل تكاليف السحابة من خلال تحري الدقة العالية عند التزويد بموارد وحدة المعالجة المركزية والحوسبة.
توفير الموارد عمليات النقل المستمر لمجموعات الحاويات (pod) متى تحتاج إلى نقل مجموعة حاويات؟ إلى أي عقدة؟ يمكنك نقل الحاويات تلقائيًا لتجنب الازدحام في الموارد وإزالة التجزئة من المجموعة دون انقطاع.
توفير الموارد توسيع نطاق المجموعة بشكل ذكي متى تقوم بتوسيع نطاق المجموعة؟ إلى أي مدى؟ يمكن لبرنامج Turbonomic تحديد متى تكون مجموعات الحاويات (pod) لديها سعة مجموعة غير كافية أو زائدة وتوفير إجراءات لتعديلها وفقًا لذلك.يساعدك هذا على إدارة الاستخدام الأمثل لموارد Kubernetes والتركيز على تحسين التكاليف بشكل عام.
التخطيط التخطيط للحاويات كيف يمكنك التكيف مع زيادة النمو؟ من خلال بضع نقرات، يمكنك محاكاة كيفية تحسين بيئتك الحالية لفتح آفاق جديدة للنمو.وهذا يتيح لك توسيع مبادراتك الرقمية مع البقاء ملتزمًا بإدارة تكاليف Kubernetes ومواردها.

دراسة حالة

فريق من الزملاء يتعاونون في غرفة مشتركة
البرمجيات والخدمات
شركة O.C. Tanner تحسِّن الموارد وتوجِّه اهتمامها نحو الابتكار

لضمان تقديم تجارب مميزة وجذابة، نجحت شركة O.C. Tanner في تطوير خدماتها بشكل دوري. لكن لتمكين المطورين من القيام بعملهم المتميز، يحتاج المطورون إلى الوصول إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب داخل بيئة مرنة متسارعة الوتيرة. وقد كان هذا تحديًا كبيرًا حتى بدأت الشركة في استخدام برنامج IBM Turbonomic لتحسين تكاليف السحابة الهجينة.

عمليات التكامل يمكنك التكامل مع منصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر لا ينقطع. عرض جميع عمليات التكامل Kubernetes

تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.

 تعرّف على المزيد ®Red Hat ®OpenShift

تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.

 تعرّف على المزيد Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

يمكنك التأكد من سلامة أداء التطبيقات التي تعمل على EKS وعرض مجموعات EKS الخاصة بك بجانب توزيعات أخرى.

 تعرّف على المزيد Azure Kubernetes Service (AKS)

احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.

 تعرّف على المزيد Google Kubernetes Engine (GKE)

تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.

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حالات الاستخدام ذات الصلة تقنية المعلومات المستدامة

تستخدم منصة Turbonomic الأتمتة الذكية لزيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعَّالة بشكل مستمر.

 تحديث مركز البيانات

يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.

 تخطيط الترحيل إلى السحابة

تقدم منصة Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام لترحيل السحابة، مما يُتيح لك تحسين استهلاك خدمات السحابة من البداية تمامًا وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة.
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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