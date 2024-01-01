البرمجيات والخدمات

شركة O.C. Tanner تحسِّن الموارد وتوجِّه اهتمامها نحو الابتكار

لضمان تقديم تجارب مميزة وجذابة، نجحت شركة O.C. Tanner في تطوير خدماتها بشكل دوري. لكن لتمكين المطورين من القيام بعملهم المتميز، يحتاج المطورون إلى الوصول إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب داخل بيئة مرنة متسارعة الوتيرة. وقد كان هذا تحديًا كبيرًا حتى بدأت الشركة في استخدام برنامج IBM Turbonomic لتحسين تكاليف السحابة الهجينة.