تولِّد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الحديثة كمًا هائلاً من البيانات تغمر فرق العمل لديك بالمعلومات.
توفر منصة IBM® Turbonomic® ثلاث لوحات معلومات مدمجة تعرض مقاييس أساسية تساعدك على اتخاذ أفضل القرارات بشأن الأعمال. توضح لوحات المعلومات أيضًا مدى تأثير أتمتة هذه القرارات في بيئتك. بالنسبة إلى الفرق أو طرق العرض الأخرى، يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات مخصصة داخل واجهة المستخدم.
سرّع عمليات تكنولوجيا المعلومات، حسّن أداء التطبيقات، وقلل تكاليف البيئة السحابية.
يوفر Turbonomic معارف فائقة الإمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال أتمتة هذه المعارف، يعزز المستخدمون الكفاءة ويضمنون توافق الإجراءات مع أهداف أعمالهم.
يأتي Turbonomic مزودًا بثلاث لوحات معلومات مدمجة تعرض مقاييس مهمة، ما يسهل عملية اتخاذ القرارات المثلى ويوضح مدى تأثير أتمتة القرارات. ويتمتع المستخدمون أيضًا بالمرونة في إنشاء لوحات معلومات مخصصة مصممة خصوصًا للفرق المختلفة.
استمتع برقابة معززة مع لوحات المعلومات التنفيذية من Turbonomic، فهي تقدم معارف في الوقت الفعلي بشأن أحمال التشغيل وأداء البيئات السحابية والمحلية وبيئات الحاويات. تضمن لوحات المعلومات المخصصة تحليلات وإجراءات دقيقة عبر مجموعة الموارد لجميع الفرق.