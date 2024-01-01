الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic معارف ولوحات معلومات الذكاء الاصطناعي مع IBM Turbonomic
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معارف ولوحات معلومات الذكاء الاصطناعي لتوضيح IBM Turbonomic
ضوضاء أقل. معارف أعمق.

تولِّد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الحديثة كمًا هائلاً من البيانات تغمر فرق العمل لديك بالمعلومات.

توفر منصة IBM® Turbonomic® ثلاث لوحات معلومات مدمجة تعرض مقاييس أساسية تساعدك على اتخاذ أفضل القرارات بشأن الأعمال. توضح لوحات المعلومات أيضًا مدى تأثير أتمتة هذه القرارات في بيئتك. بالنسبة إلى الفرق أو طرق العرض الأخرى، يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات مخصصة داخل واجهة المستخدم.
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سرّع عمليات تكنولوجيا المعلومات، حسّن أداء التطبيقات، وقلل تكاليف البيئة السحابية.
المزايا نزّل تقرير Total Economic Impact of IBM Turbonomic لعام 2024 معارف مبسطة لاتخاذ قرارات مستنيرة

يوفر Turbonomic معارف فائقة الإمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال أتمتة هذه المعارف، يعزز المستخدمون الكفاءة ويضمنون توافق الإجراءات مع أهداف أعمالهم.

 لوحات معلومات بها اجراءات قابلة للتنفيذ، تقود للتميز في الأعمال.

يأتي Turbonomic مزودًا بثلاث لوحات معلومات مدمجة تعرض مقاييس مهمة، ما يسهل عملية اتخاذ القرارات المثلى ويوضح مدى تأثير أتمتة القرارات. ويتمتع المستخدمون أيضًا بالمرونة في إنشاء لوحات معلومات مخصصة مصممة خصوصًا للفرق المختلفة.

 طرق عرض شاملة لتحسين الأداء

استمتع برقابة معززة مع لوحات المعلومات التنفيذية من Turbonomic، فهي تقدم معارف في الوقت الفعلي بشأن أحمال التشغيل وأداء البيئات السحابية والمحلية وبيئات الحاويات. تضمن لوحات المعلومات المخصصة تحليلات وإجراءات دقيقة عبر مجموعة الموارد لجميع الفرق.
كيفية عمل معارف الذكاء الاصطناعي
لوحة المعلومات التنفيذية للسحابة اعرض أحمال التشغيل ومزودي الخدمة السحابية وحسابات السحابة في الوقت الفعلي. تعرف على مدى تأثير تبني حلول الأتمتة في الكفاءة والأداء والمخاطر. استكشف الوفورات التراكمية والاستثمارات اللازمة والوفورات المحتملة، إلى جانب تكاليف السحابة التقديرية السحابة واستخدام المثيلات المحجوزة.
لوحة معلومات تنفيذية محلية عرض أحمال التشغيل التفصيلية، وسجل الإجراءات، والوفورات في التكاليف والتحسينات. يعرض مخطط الحالة الحالية أفضل المجموعات حسب وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو الذاكرة أو سعة التخزين أو الاستخدام. للتخطيط المستقبلي، تُظهر لوحة المعلومات هذه أيضًا الوقت اللازم لاستنفاد الموارد العنقودية. يمكنك أيضًا عرض مدى تحسن كثافة الأجهزة الظاهرية لكل مضيف أو سعة التخزين.
لوحة معلومات منصة حاويات عرض إجمالي أداء البنية التحتية للحاوية وقدرتها الاستيعابية وسلامتها. احصل على معارف بشأن أفضل مجموعات منصات الحاويات لكي تتمكن من تقييم مدى سلامتها وفرزها حسب مستوى المخاطر. اعرض أفضل الخدمات وأفضل مساحات الأسماء لتحديد الحصة والاستخدام الفعلي.
لوحة معلومات مخصصة تتيح لك منصة IBM Turbonomic إمكانية تحديد نطاق طرق العرض التي تهم الفرق المختلفة. وبغض النظر عن كيفية هيكلة منظمتك، يمكن لكل فريق الحصول على المعلومات التي يحتاجها، مع العلم أن التحليلات والإجراءات تأخذ في الحسبان العلاقات بين الموارد عبر مجموعة من العناصر.
التقييمات
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ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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