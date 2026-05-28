يقدّم Sartini وفريقه خدمات تندرج ضمن ثلاثة مجالات تركيز رئيسية: خدمات ITIL، والخدمات المعرفية، وخدمات الأعمال. وتشمل خدماتهم، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة البيئات متعددة السحابات، وإدارة أداء التطبيقات، والمراقبة المستمرة للثغرات والامتثال، إلى جانب تحسين تكلفة السحابة الهجينة. وعادةً ما يمتلك عملاؤهم ما بين 100 و500 خادم، ويديرون بيئات محلية، وبيئات على Azure وAmazon Web Services (AWS)، وبيئات سحابية هجينة. كما يدير فريق BlueIT أيضًا 50 بيئة SAP. يوضح Sartini قائلًا: "اليوم، عند ضم عميل جديد، نبدأ بنشر Turbonomic ونلجأ إلى Instana لضمان أداء التطبيقات أثناء الإصدارات الحيوية لدى العملاء."

ونظرًا إلى تنوّع بيئات العملاء، من الضروري أن تتوفر لدى Sartini وفريقه الأدوات اللازمة لضم كل عميل جديد بكفاءة، ومواصلة تحسين أداء التطبيقات باستمرار في المراحل اللاحقة. تُعد سهولة النشر وسرعة تحقيق القيمة عاملين أساسيين. يشير Sartini قائلًا: "وجدنا أن الإعداد الأولي لكل من Turbonomic وInstana بسيط وسريع." فخلال يوم واحد فقط، يمكن نشر كلتا الأداتين والبدء في تحديد فرص تعديل الحجم بشكل استباقي. يعتمد Instana على وكيل واحد يمكن تثبيته في غضون دقائق، بينما يمكن تثبيت Turbonomic في غضون ساعات. يوضح Sartini قائلًا: "عند ضم عميل جديد، يمكننا الآن أن نعرض له ببضع نقرات فقط كيف يمكن أن يعمل Turbonomic وInstana داخل بيئته." يوفر Turbonomic تحسينًا لتكلفة السحابة الهجينة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، بينما يوفر Instana مراقبة البنية التحتية وقابلية الملاحظة. يشير Sartini قائلًا: "تحتوي كل أداة على لوحة معلومات شاملة وسهلة التصفح، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ على الفور."

قبل أن يبدأ فريق BlueIT في اعتماد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، كان يعتمد على أدوات مراقبة متفرقة وتدخلات يدوية لتحسين بيئات عملائه. أما الآن، فأصبح لديهم رؤية كاملة على مستوى مجموعة التقنيات بالكامل، وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم على تحديد ازدحام الموارد قبل أن تتأثر تجربة المستخدم النهائي. يشير Sartini قائلًا: "تتجلى قوة نهج الذكاء الاصطناعي بالكامل، في رأيي، في أن هذه الأدوات [Turbonomic وInstana] توضّح لنا بشكل استباقي مواضع المشكلات المحتملة، وتوصي بإجراءات لتخصيص الموارد بما يحسّن ضبط أحجامها ويضمن الأداء."

ومن خلال اعتماد هذا النهج الجديد وتقليل الاعتماد على التدخل اليدوي، تمكّن الفريق من توفير مزيد من الوقت لمساعدة كل عميل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة. "يرتكز نموذج الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات على قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن الصحيح بين تخصيص الموارد وتجربة المستخدم النهائي. يرى Sartini قائلًا: "في رأيي، يُعد تطبيق Turbonomic وInstana بلا شك أفضل طريقة لضبط حجم بنيتك التحتية بما يلائم احتياجاتك وتقليل بصمتك الكربونية دون التضحية بالأداء."