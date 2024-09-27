IBM Concert

يُمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للكشف عن رؤى ملموسة وتوصيات قابلة للتنفيذ - والتي قد تؤدي إلى تفعيل إجراءات مؤتمتة لتحسين تطبيقات الأعمال الحساسة. وتوفر Concert لمالكي التطبيقات، والمطورين، ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) الطريقة الأكثر فعاليةً للمضي قدمًا، وهو ما يساعدهم على توقع المشكلات قبل حدوثها، ومن ثمّ يتمكنون من إعادة التركيز في العمل الذي يعزز تأثير الأعمال.