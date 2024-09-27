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IBM Concert

استمتع بتبسيط إدارة التطبيقات وعمليات التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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تحسين إنتاجية مالك التطبيق والمطوّر ومهندس موثوقية الموقع (SRE)

تمنحك منصة IBM Concert التحكم؛ حتى تتمكن من تبسيط وتحسين إدارة التطبيقات والعمليات التي تستخدمها لتوجيه تركيزك نحو تقديم تجارب عملاء محسّنة باستمرار. وتوفر Concert، المدعومة بـ watsonx، الميزات التالية:

  • ترتبط ببيئتك ومجموعة أدواتك الحالية
  • تجمع أدوات متباينة وبيانات معزولة معًا
  • تتيح للفرق إمكانية إجراء تعيين للبيانات والعناصر التابعة في الوقت الفعلي
  • تفهم الأسباب الأساسية للتحديات التشغيلية
  • تتعامل مع المشكلات على نحوٍ استباقي من خلال إجراءات موصى بها وعمليات أتمتة
ما هي منصة IBM Concert؟
مليار تطبيق منطقي جديد سيتم إنشاؤه في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2028*

تُتيح لك منصة Concert إمكانية إدارة التطبيقات بسلاسة عبر أي بيئة ومجموعة أدوات.

 %33 يقول المديرون التنفيذيون إنهم لا يتمكنون من استخدام البيانات التي يتلقونها في كثير من الأحيان**

يُمكن ربط Concert بجميع تدفقات البيانات المتباينة الواردة من الأدوات الأساسية كي تتمكن من فهم تطبيقاتك حقًا واتخاذ قرارات أعمال تعتمد على النتائج.

 تريليون دولار أمريكي من المتوقع أن تتحقق بحلول عام 2026 كمكاسب من الإنتاجية للمؤسسات التي تستفيد من تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي***

تستفيد Concert من الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تعيين البيانات والعناصر التابعة في الوقت الفعلي وتقوم بأتمتة المهام لتقليل التكاليف التقنية، والمخاطر، وأعباء الامتثال بدرجة كبيرة.
المزايا الحصول على رؤية كاملة للتطبيقات

يُمكنك الحصول على رؤية كاملة من جميع الجوانب لتطبيقاتك، بدايةً من التطوير حتى النشر وإنشاء تحليلات وتصورات وتوصيات مستنيرة يُمكنك تحويلها إلى إجراءات عملية بسرعة.

 فتح آفاق الرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي 

يُمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للكشف عن رؤى ملموسة وتوصيات قابلة للتنفيذ - والتي قد تؤدي إلى تفعيل إجراءات مؤتمتة لتحسين تطبيقات الأعمال الحساسة. وتوفر Concert لمالكي التطبيقات، والمطورين، ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) الطريقة الأكثر فعاليةً للمضي قدمًا، وهو ما يساعدهم على توقع المشكلات قبل حدوثها، ومن ثمّ يتمكنون من إعادة التركيز في العمل الذي يعزز تأثير الأعمال.

 الاحتفاظ بالبيانات المهمة لأغراض التحليل الجنائي

يُمكنك الاحتفاظ بسجلات دقيقة لحالات النظام بمرور الوقت لإعادة بناء الأحداث والوقوف على نقاط الضعف وعلاج المشكلات بفعّالية بهدف تحسين الأمن والامتثال والسلامة التشغيلية.

 معالجة التحديات التي تواجه التطبيقات في مختلف حالات الاستخدام

يُمكنك التعمق في تفاصيل سلامة التطبيقات باستخدام عوامل، مثل المخاطر، والامتثال، والتكلفة، والأمن، وغير ذلك. وتوفر منصة Concert توصيات تشغيلية واستراتيجية ذات صلة يمكنك تنفيذها لتحسين تطبيقاتك.
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على عرض توضيحي مباشر وابدأ التحكم في عملياتك باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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* سيتم إنشاء مليار تطبيق منطقي جديد في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2028
مذكرة IDC بشأن السوق: مليار تطبيق منطقي جديد. أبريل 2024، IDC #US51953724

** 33% من المديرين التنفيذيين لا يستطيعون استخدام جميع البيانات التي يتلقونها
مدونة IDC: التنقل عبر مستويات بنية ذكاء المؤسسة

*** مكاسب إنتاجية بقيمة تريليون دولار أمريكي متوقعة بحلول عام 2026 للمؤسسات التي تستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي
IDC FutureScape: توقعات مستقبل العمل في جميع أنحاء العالم لعام 2024 (الوثيقة رقم US49963723، أكتوبر 2023)