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Concert

شهادة السلامة

الحد من حالات توقف التطبيق بسبب انتهاء صلاحية الشهادات

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تتبع الشهادات في واجهة موحدة

في عالم السحابة الهجينة حاليًا، تعاني الشركات في تتبع عدد كبير من الشهادات التي تديرها فرق وأدوات مختلفة معزولة. ويزيد عدم وجود رؤية مركزية لسلامة الشهادات من مخاطر حالات تعطل التطبيقات بسبب الشهادات منتهية الصلاحية. يمكن أن تتسبب هذه الشهادات منتهية الصلاحية أو القديمة أو التي كوّنت بشكل خاطئ في حدوث حالات توقف غير متوقعة وتعطيل استمرارية العمل وتعريض مؤسستك لمخاطر أمنية مثل هجمات الوسيط، خاصةً عندما تكون عمليات التجديد غير متسقة وغير موحدة.

يعمل IBM® Concert على تبسيط كيفية تعامل فرق الأمن وتقنية المعلومات مع سلامة الشهادات.

لماذا IBM Concert؟

  • لوحة معلومات موحدة للشهادات: من خلال تقديم عرض موحد لكل الشهادات عبر الفرق والأدوات المعزولة، يمكّن Concert فرقك من مراقبة حالة الشهادة وتواريخ انتهاء صلاحيتها بشكل استباقي ومستمر.
  • إدارة انتهاء صلاحية الشهادات وتجديدها: استبق حالات التوقف المحتملة للتطبيقات الناجمة عن الشهادات منتهية الصلاحية—يمكن تكوين Concert لإنشاء تذاكر تلقائيًا مع اقتراب انتهاء صلاحية الشهادات.
  • سجلات تدقيق الشهادات: يحتفظ Concert بسجل مفصل لنشاط الشهادة لأغراض التدقيق والامتثال.
الميزات احصل على رؤية كاملة للشهادات

توفر لوحة المعلومات الموحدة من Concert عرضًا موحدًا لشهاداتك عبر البيئات المحلية وبيئات السحابة والبيئات الهجينة. ويوفر نهج الإدارة المركزية هذا قدرات رؤية وتحكم وإعداد تقارير أفضل لفرقك، ما يساعد على منع حالات التعطل والانتهاكات الأمنية.

 مراقبة حالة الشهادة باستمرار

غالبًا ما تؤدي شهادات SSL / TLS منتهية الصلاحية إلى حالات توقف غير مخطط لها. يُجري Concert فحص شامل لشهادة SSL / TLS ويراقب حالة الشهادة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد Concert لإنشاء تذاكر تلقائيًا لتجديد الشهادات منتهية الصلاحية أو استبدالها.

 الحصول على رؤية واضحة لأنواع الشهادات

يوفر Concert رؤية محسّنة للشهادات الموقعة ذاتيًا، وهي ميزة مهمة غالبًا ما تتجاهلها الأدوات المتخصصة، ما يساعد المؤسسات على البقاء متقدمة على المخاطر الأمنية المحتملة.

 الحصول على السياق وراء الشهادات المنتهية الصلاحية

يدمج Concert بيانات الشهادات مع معرفة البيئات والتطبيقات، ما يوفر سياقًا أكثر تحديدًا لمخاطر انتهاء الصلاحية.

 
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