تقليل مخاطر سلسلة توريد البرمجيات مع تحسين إنتاجية المطورين في الوقت نفسه
يحتوي عدد كبير من التطبيقات اليوم على أكواد برمجية إشكالية لا يعرفها أحد. وقد يكون من الصعب تحديد مكتبات الأكواد البرمجية المصدرية الإشكالية وقد تشكل خطرًا على تطبيقاتك. غالبًا ما يعاني المطورون ومالكو التطبيقات في صيانة التطبيقات التي تستخدم مكتبات متعددة مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مخاطر الترخيص، من بين أمور أخرى. ويؤدي ارتفاع معدل استبدال المطورين إلى تضخيم المخاطر عندما يتولى المطورون الجدد مكتبات قديمة من دون معرفة مشكلاتها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وجود مكتبات بثغرات مخفية—مشكلات في الترخيص وإصدارات قديمة وغيرها—يمكن استغلالها.
يساعد IBM Concert فرق التطبيقات على التعامل مع مكتبات الأكواد البرمجية المصدرية الإشكالية ومخاطر الترخيص من خلال توفير رؤية واضحة لمخاطر الأمان والترخيص للمكتبات مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث.
لماذا IBM Concert؟
تعرف على كيفية مواجهة التحديات الأمنية باستخدام قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف يمكنك تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط إدارة التطبيقات
يكشف Concert عن مخاطر تركيبة البرمجيات عبر سلسلة التوريد الخاصة بك، ويحدد المخاطر ذات التأثير الأكبر على تطبيقك، ويقدم معارف قابلة للتنفيذ ويوصي بمسار واضح للمعالجة.
يمنحك Concert رؤية واضحة لمخاطر الأمان والتراخيص الخاصة بمكتباتك مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث لديك. ويقترح عليك إصدارات أكثر أمانًا وحماية للترقية إليها، ما يساعدك على تحديد المكونات التي يجب الاحتفاظ بها أو استبدالها للحصول على تطبيق أقوى وأكثر أمانًا.
يعمل Concert بشكل استباقي على تخفيف مخاطر المكتبات مفتوحة المصدر المعرضة للخطر الموجودة في الإنتاج وفي خط الإعداد لديك، ما يتيح لك مراقبة سلامة خدماتك باستمرار.
يسلط Concert الضوء على معلومات الحزمة ذات الصلة مثل الشركة المصنعة/المورد، والثغرات الأمنية، والتراخيص، والحزم غير المدعومة/الضارة، ويقترح إصدارات وحزم بديلة للحماية الفعالة من الحزم الضارة.