توصيات ذات أولوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليل متوسط وقت الحل (MTTR) المتعلق بالثغرات الأمنية.
يؤدي الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية إلى استنزاف موارد تكنولوجيا المعلومات. كما أن تقييم الأولوية والتأثير، وإيجاد مسارات المعالجة، وتقييم التأثيرات اللاحقة، واتخاذ الإجراءات، كل ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا. لذلك، تُقلل IBM Concert الوقت المستغرق في تقارير فحص الأمن بنسبة 25% من خلال تحديد التكرارات، والسماح بالإصلاحات في أماكن متعددة مع المطور ذاته، وتوفير السياق الداعم.
تعمل IBM Concert أيضًا على تقليل متوسط الوقت المستغرق لحل المشكلة (MTTR) من خلال أتمتة عملية الفرز والتحليل. وبفضل التوصيات ذات الأولوية المبنية على تأثير التطبيق، ستقضي وقتًا أقل في اتخاذ القرار ووقتًا أطول في حل المشكلات.
لماذا IBM Concert؟
دمج إدارة نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة للتطبيق في لوحة معلومات تفاعلية واحدة للحصول على رؤية كاملة.
يُمكنك تمكين التخفيف المركّز والفعال للمخاطر باستخدام التحليل المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يصنّف نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة بناءً على تأثيرها.
يُمكنك تقييم "حجم انتشار" المخاطر، مع تقديم رؤى بخصوص التأثير التشغيلي للثغرات الأمنية.
تستخدم Concert الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم اقتراحات ملموسة للتخفيف من آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة باستخدام اللغة الطبيعية، مع التعمق الفوري في السياق وإجراءات المتابعة.
يُمكنك تحويل الإجراءات المقترحة إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال عمليات تكامل مع ServiceNow، وJira، وGitHub، وهو ما يؤدي إلى تقليل وقت المعالجة بدرجة أكبر.
يُمكنك الاطلاع على مقدار تأثير نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة في تطبيقك بمرور الوقت والتعرّف على تأثير جهود تخفيف آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة التي تم تنفيذها قبل ذلك.