قم بتمكين مالكي التطبيقات، ومهندسي موثوقية الموقع، من تحديد الأولويات بطريقة استباقية والتخفيف من آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة وتتبُّعها لضمان الحصول على عمليات مرنة.

يؤدي الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية إلى استنزاف موارد تكنولوجيا المعلومات. كما أن تقييم الأولوية والتأثير، وإيجاد مسارات المعالجة، وتقييم التأثيرات اللاحقة، واتخاذ الإجراءات، كل ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا. لذلك، تُقلل IBM Concert الوقت المستغرق في تقارير فحص الأمن بنسبة 25% من خلال تحديد التكرارات، والسماح بالإصلاحات في أماكن متعددة مع المطور ذاته، وتوفير السياق الداعم.

تعمل IBM Concert أيضًا على تقليل متوسط الوقت المستغرق لحل المشكلة (MTTR) من خلال أتمتة عملية الفرز والتحليل. وبفضل التوصيات ذات الأولوية المبنية على تأثير التطبيق، ستقضي وقتًا أقل في اتخاذ القرار ووقتًا أطول في حل المشكلات.

لماذا IBM Concert؟