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إدارة الثغرات الأمنية للتطبيقات

توصيات ذات أولوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليل متوسط وقت الحل (MTTR) المتعلق بالثغرات الأمنية.

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قم بتمكين مالكي التطبيقات، ومهندسي موثوقية الموقع، من تحديد الأولويات بطريقة استباقية والتخفيف من آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة وتتبُّعها لضمان الحصول على عمليات مرنة.

 

يؤدي الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية إلى استنزاف موارد تكنولوجيا المعلومات. كما أن تقييم الأولوية والتأثير، وإيجاد مسارات المعالجة، وتقييم التأثيرات اللاحقة، واتخاذ الإجراءات، كل ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا. لذلك، تُقلل IBM Concert الوقت المستغرق في تقارير فحص الأمن بنسبة 25% من خلال تحديد التكرارات، والسماح بالإصلاحات في أماكن متعددة مع المطور ذاته، وتوفير السياق الداعم.

تعمل IBM Concert أيضًا على تقليل متوسط الوقت المستغرق لحل المشكلة (MTTR) من خلال أتمتة عملية الفرز والتحليل. وبفضل التوصيات ذات الأولوية المبنية على تأثير التطبيق، ستقضي وقتًا أقل في اتخاذ القرار ووقتًا أطول في حل المشكلات.

لماذا IBM Concert؟

  • يُمكنك فتح آفاق الرؤى من خلال أدواتك الحالية:  اربط المنصة وتعمّق في تفاصيل نقاط الضعف والثغرات الأمنية باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي الغني لإجراء إصلاحات سريعة. وقل وداعًا للبيانات المعزولة ومرحبًا بالرؤية الكاملة للمخاطر.
  • رؤى تركّز على التطبيق: انطلق إلى ما وراء حدود البنية التحتية التقليدية والبيانات المنعزلة. وبفضل ذكاء IBM X-Force المدمج في Concert، يُمكنك الحصول على معارف في الوقت الفعلي بخصوص المخاطر المحتملة والتهديدات الناشئة.
  • تحديد أولوية المخاطر: لا تعتمد Concert على درجات CVSS فقط. بل تذهب إلى أبعد الحدود الممكنة، مستفيدةً من الذكاء الاصطناعي التوليدي لجمع كل الرؤى الصحيحة معًا لتحديد أولويات المخاطر ونقاط الضعف والثغرات الأمنية التي يتعرض لها التطبيق. (درجة المخاطرة)
المزايا الحصول على رؤية كاملة للمخاطر

دمج إدارة نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة للتطبيق في لوحة معلومات تفاعلية واحدة للحصول على رؤية كاملة.

 تحديد أولويات المخاطر بناءً على التأثير

يُمكنك تمكين التخفيف المركّز والفعال للمخاطر باستخدام التحليل المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يصنّف نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة بناءً على تأثيرها.

 تقييم تأثير المخاطر والثغرات الأمنية

يُمكنك تقييم "حجم انتشار" المخاطر، مع تقديم رؤى بخصوص التأثير التشغيلي للثغرات الأمنية.

 الحصول على توصيات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي بشأن تخفيف آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة

تستخدم Concert الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم اقتراحات ملموسة للتخفيف من آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة باستخدام اللغة الطبيعية، مع التعمق الفوري في السياق وإجراءات المتابعة.

 ربط الأدوات الموجودة للمعالجة بسرعة أكبر

يُمكنك تحويل الإجراءات المقترحة إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال عمليات تكامل مع ServiceNow، وJira، وGitHub، وهو ما يؤدي إلى تقليل وقت المعالجة بدرجة أكبر.

 تطبيق الدروس المستفادة من جهود تخفيف الآثار السابقة

يُمكنك الاطلاع على مقدار تأثير نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة في تطبيقك بمرور الوقت والتعرّف على تأثير جهود تخفيف آثار نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة التي تم تنفيذها قبل ذلك.
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على عرض توضيحي مباشر وابدأ التحكم في عملياتك باستخدام معارف الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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