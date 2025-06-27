IBM Concert for Z

تبسيط إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات للكمبيوتر المركزي بكفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي 

خبرة مدمجة لمرونة الكمبيوتر المركزي

IBM Concert® for Z هو مركز لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُحدِث تحولاً في كيفية إدارة المؤسسات لمرونة الكمبيوتر المركزي من خلال تجميع البيانات والرؤى المنفصلة للتحرك بشكل أسرع وتبسيط العمليات.
التركيز على الأولويات الحساسة

معالجة المشكلات والتنبيهات عبر ®IBM Z التي تم تجميعها  وتصنيفها وترتيبها حسب الفعالية والوضوح.
تقليل الوقت اللازم لإصلاح المشكلات

حل المشكلات بسرعة باستخدام إمكانية الكشف عن الأسباب الأساسية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتوصيات المدمجة المخصصة لبيئتك.
سد الثغرات في مهارات الكمبيوتر المركزي  

الحصول على الوعي الكامل عن نظام السلامة والتعمق في المشكلات من خلال توصيات الخبير المدمجة ودردشة وكيل الذكاء الاصطناعي لاتخاذ إجراءات حاسمة.
الحصول على رؤية موحدة وشاملة

فهم التأثير الكامل للحوادث من خلال لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وطرق عرض الطوبولوجيا وتحليل التأثير في الوقت الفعلي.

 

الميزات

لقطة شاشة توضح إدارة العمليات

الكشف عن الخلل: استخدام التعلم الآلي لاكتشاف المشكلات مبكرًا من خلال تحديد الانحرافات عن سلوك النظام العادي.

 

تخطيط الطوبولوجيا: عرض الارتباطات على مستوى المعاملات بين التطبيقات والبنية التحتية لرؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).

 

ارتباط الأحداث: تجميع التنبيهات وتحديد أولوياتها عبر Z systems لتقليل التشويش وتسريع أوقات الاستجابة.

 

نصيحة الخبير المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الحصول على توصيات دقيقة لمعالجة المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبرة IBM Z المدمجة، ما يضمن تسريع حل المشكلات المعقدة.
لقطة شاشة توضح رؤى تقارير تحليل البرامج المعتمدة (APAR)

رؤى مخاطر الصيانة: تصور المخاطر والمتطلبات الأساسية والعلاقات لتحديد خارطة طريق ترقية البرمجيات بشكل واضح.

 

مراقبة الانحراف: تتبع انحراف الصيانة وإدارتها عبر نظام التشغيل z/OS® لضمان تحديثات متسقة وفي الوقت المناسب.

 

استراتيجيات التخفيف من المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي: مراقبة المنتجات قيد التشغيل، وتتبع الميزات والاستفادة من استراتيجيات التخفيف من المخاطر التي تم إنشاؤها بواسطة watsonx.ai® للحد من المخاطر.

 

تحليل التأثير: تحديد تبعيات تقارير تحليل البرامج المعتمدة (APAR) وتطبيق تحديثات حساسة بشكل أسرع لتقليل التعطيل.

 
لقطة شاشة توضح الأمان والامتثال في IBM Concert

رؤية شهادة السلامة: مراقبة شهادة السلامة من IBM Z ووضع الامتثال من وجهة نظر واحدة وموحدة.  

 

مراقبة الامتثال: تتبع الامتثال عبر دورة حياة التطبيق من خلال عناصر تحكم مركزية جاهزة للتدقيق.

 
لقطة شاشة توضح إدارة العمليات

الكشف عن الخلل: استخدام التعلم الآلي لاكتشاف المشكلات مبكرًا من خلال تحديد الانحرافات عن سلوك النظام العادي.

 

تخطيط الطوبولوجيا: عرض الارتباطات على مستوى المعاملات بين التطبيقات والبنية التحتية لرؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).

 

ارتباط الأحداث: تجميع التنبيهات وتحديد أولوياتها عبر Z systems لتقليل التشويش وتسريع أوقات الاستجابة.

 

نصيحة الخبير المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الحصول على توصيات دقيقة لمعالجة المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبرة IBM Z المدمجة، ما يضمن تسريع حل المشكلات المعقدة.
لقطة شاشة توضح رؤى تقارير تحليل البرامج المعتمدة (APAR)

رؤى مخاطر الصيانة: تصور المخاطر والمتطلبات الأساسية والعلاقات لتحديد خارطة طريق ترقية البرمجيات بشكل واضح.

 

مراقبة الانحراف: تتبع انحراف الصيانة وإدارتها عبر نظام التشغيل z/OS® لضمان تحديثات متسقة وفي الوقت المناسب.

 

استراتيجيات التخفيف من المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي: مراقبة المنتجات قيد التشغيل، وتتبع الميزات والاستفادة من استراتيجيات التخفيف من المخاطر التي تم إنشاؤها بواسطة watsonx.ai® للحد من المخاطر.

 

تحليل التأثير: تحديد تبعيات تقارير تحليل البرامج المعتمدة (APAR) وتطبيق تحديثات حساسة بشكل أسرع لتقليل التعطيل.

 
لقطة شاشة توضح الأمان والامتثال في IBM Concert

رؤية شهادة السلامة: مراقبة شهادة السلامة من IBM Z ووضع الامتثال من وجهة نظر واحدة وموحدة.  

 

مراقبة الامتثال: تتبع الامتثال عبر دورة حياة التطبيق من خلال عناصر تحكم مركزية جاهزة للتدقيق.

 

حالة الاستخدام

يحمل رجل دفتر ملاحظات بالقرب من نظام Z
مخاطر الصيانة لنظام IBM Z

تحسين المرونة الهجينة باستخدام Concert for Z ومنح فرق العمليات الأمنية رؤية مُحسنة عبر البيئات الهجينة. وبفضل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُتيح لك ذلك تقييم المخاطر وتحقيق الامتثال الشامل وتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها لتعزيز مرونة التطبيق وتقليل فترة التعطل.

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المزيد من الأتمتة لتسريع الكفاءة

رسم توضيحي لشاشات لوحة معلومات Concert

®IBM Concert

IBM Concert عبارة عن مركز عمليات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبيئات الموزعة الحديثة يقوم بتوحيد البيانات المجزأة ويؤدي إلى أتمتة الإجراءات لتعزيز مرونة التطبيقات وضمان الامتثال المستمر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. وهو يوفر رؤى في الوقت الفعلي، وإجراءات ذات أولوية، وتقارير جاهزة للتدقيق،—ما يساعد الفرق على تقليل المخاطر وتحسين الأداء وإثبات فعالية التحكم على نطاق واسع.
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مهندسان يعملان على كمبيوتر في غرفة الخادم باستخدام IBM Z

Watsonx Assistant for Z

يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الأتمتة الإجابة للمؤسسات التي تسعى إلى توفير تجربة كمبيوتر مركزي أبسط وأكثر إنتاجية. ويمكنك تعزيز إنتاجية مستخدمي IBM Z واستقلاليتهم وثقتهم من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

 
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الخطوات التالية

اكتشف كيف يقوم Concert for Z بتحويل الإشارات غبر المرتبطة إلى رؤى قابلة للتنفيذ—ما يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع، وتبسيط عمليات الكمبيوتر المركزي.
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