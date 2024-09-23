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watsonx Assistant for Z

اكتشف مستويات جديدة من الإنتاجية على منصة IBM Z باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي

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عصر جديد من إنتاجية الكمبيوتر المركزي من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي

يعمل IBM watsonx™ Assistant for Z على تعزيز إنتاجية المستخدم من خلال تجميع عقود من الخبرة وأفضل الممارسات وإدراجها في الأدوات التي يحتاجها فريقك للتفاعل مع الكمبيوتر المركزي وإدارته.

 

صُمم مساعد الذكاء الاصطناعي (AI) هذا لتبسيط وتحسين تنفيذ المهام المعقدة والمتكررة على حد سواء من خلال تدوين المعارف التي يتمتع بها خبراء Z في مجموعة موثوقة من عمليات الأتمتة التي يمكن استخدامها بواسطة مبرمجي النظام والمشغلين والمطورين بغض النظر عن مستوى خبراتهم.

 

يعمل IBM watsonx Assistant for Z على تحسين استقلالية وثقة مستخدمي IBM Z من خلال تقليل الوقت اللازم لإلحاق المستخدمين الجدد إلى Z وتسريع نقل المعرفة من خبراء نظام Z.

 

 
إحداث تغيير جذري في تجربة الكمبيوتر المركزي لديك

انضم إلى ندوة الإنترنت هذه لاكتشاف كيف يقوم الذكاء الاصطناعي الحواري وأتمتة تكنولوجيا المعلومات بتحويل إدارة الكمبيوتر المركزي لمستخدمي IBM Z باختلاف مستويات خبراتهم.
تقرير Gartner: "حالة الكمبيوتر المركزي من IBM على مدار 60 عامًا"

تقرير Gartner: حالة الكمبيوتر المركزي من IBM على مدار 60 عامًا
مزايا العميل زيادة الإنتاجية

يمكنك تعزيز إنتاجية مستخدمي IBM Z واستقلاليتهم وثقتهم من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

 تقليل منحنى التعلم

يمكنك مساعدة المستخدمين الجدد لنظام Z على الوصول إلى قاعدة معارف مجال IBM Z والحصول على إجابات عن أسئلتهم باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري.

 تكويد قاعدة المعرفة

يمكنك مساعدة خبراء IBM Z على تدوين معارفهم بنظام IBM Z لتحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز التعاون.

السمات الرئيسية
مساعد الذكاء الاصطناعي الحواري تقديم تجارب خدمة ذاتية قادرة على توفير إجابات منسقة ومساعدة في الوقت المناسب من خلال مساعد حواري مدرك للسياق.
الأتمتة الذكية يمكنك استخدام أفضل الإجراءات التالية الموصى بها وتشغيل الأتمتة لإكمال المهام باستخدام المهارات ذات الصلة بمحادثتك.
كتالوج المهارات يمكنك بسلاسة استكشاف واستيراد مسارات سير العمل الحالية كمهارات في كتالوج المنتجات أو إنشاء مهارات مخصصة تناسب حالات الاستخدام المحددة التي تحتاج إليها.
البناء على watsonx Orchestrate

يقدم IBM watsonx Orchestrate قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة لتحويل طريقة إنجاز العمل داخل المؤسسة. يتم تخصيص Orchestrate بالمهارات اللازمة لدعم عمل فريقك باستخدام الأدوات التي يستخدمونها بالفعل كل يوم. باستخدام أداة بناء مساعد الذكاء الاصطناعي تنتمي إلى الجيل القادم والتي تسخّر قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يتم تعزيز قدرات خبراء المجال لإنشاء مساعدي ذكاء اصطناعي جدد وقادرين على المنافسة من خلال تجربة بناء قوية تعتمد على رمز برمجي منخفض.

يستخدم watsonx Assistant for Z، والذي بُني على IBM watsonx Orchestrate وبالشراكة مع IBM Research®، نموذجًا لغويًا كبيرًا مخصصًا (LLM) وإطار عمل التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) المخصص لمجال Z. باستخدام watsonx Assistant for Z، يمكنك بسلاسة استيراد الأتمتة الموثوقة الحالية التي تم إنشاؤها باستخدام Ansible وJCL وREXX وغيرها إلى كتالوج المنتجات وبدء الأتمتة من خلال تجربة محادثة حوارية.

 

 استكشف watsonx Orchestrate
كيفية الشراء

يمكنك التواصل مع خبير للتعرف على المزيد عن خطط التسعير وكيفية بدء تسريع مبادرات الأتمتة التي تقوم بها على IBM Z باستخدام watsonx Assistant for Z.
الموارد إحداث تغيير جذري في تجربة الكمبيوتر المركزي لديك

تخيّل أن يكون الحصول على استجابات دقيقة وتنفيذ المهام بدون أخطاء في متناول يدك. انضم إلى ندوة الإنترنت لترى كيف يحول الذكاء الاصطناعي المحادثة وأتمتة تكنولوجيا المعلومات نظام IBM Z لجميع المستخدمين.

 حالة الكمبيوتر المركزي من IBM على مدار 60 عامًا

بعد مرور 60 عامًا، لا يزال الكمبيوتر المركزي من IBM ضروريًا. مع ظهور تحديات جديدة، يمكن لقادة البنية التحتية وعمليات التشغيل استخدام الأبحاث لزيادة استثماراتهم في الكمبيوتر المركزي من IBM والتكيف مع المتطلبات الحديثة.

 ملخص حل IBM watsonx Assistant for Z

تعتمد الشركات على IBM Z لتشغيل تطبيقاتها الأكثر حساسية، حيث يتعامل الكمبيوتر المركزي مع ما يقرب من 70% من المعاملات العالمية حسب القيمة. يوفر مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة كمبيوتر مركزي أبسط وأكثر إنتاجية.

 ملخص من صفحة واحدة لحل IBM watsonx Assistant for Z

يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الإجابة للمؤسسات التي تسعى إلى توفير تجربة كمبيوتر مركزي أبسط وأكثر إنتاجية. يمكنك فتح آفاق الإنتاجية في الكمبيوتر المركزي باستخدام watsonx Assistant for Z.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لفتح آفاق جديدة من مستويات الإنتاجية على منصة IBM Z باستخدام مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant for Z عند تحديد موعد للحصول على عرض توضيحي مباشر أو التحدث مع أحد خبرائنا.

 

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