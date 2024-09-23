انضم إلى ندوة الإنترنت هذه لاكتشاف كيف يقوم الذكاء الاصطناعي الحواري وأتمتة تكنولوجيا المعلومات بتحويل إدارة الكمبيوتر المركزي لمستخدمي IBM Z باختلاف مستويات خبراتهم.
تقرير Gartner: حالة الكمبيوتر المركزي من IBM على مدار 60 عامًا
يمكنك تعزيز إنتاجية مستخدمي IBM Z واستقلاليتهم وثقتهم من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.
يمكنك مساعدة المستخدمين الجدد لنظام Z على الوصول إلى قاعدة معارف مجال IBM Z والحصول على إجابات عن أسئلتهم باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري.
يمكنك مساعدة خبراء IBM Z على تدوين معارفهم بنظام IBM Z لتحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز التعاون.
يقدم IBM watsonx Orchestrate قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة لتحويل طريقة إنجاز العمل داخل المؤسسة. يتم تخصيص Orchestrate بالمهارات اللازمة لدعم عمل فريقك باستخدام الأدوات التي يستخدمونها بالفعل كل يوم. باستخدام أداة بناء مساعد الذكاء الاصطناعي تنتمي إلى الجيل القادم والتي تسخّر قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يتم تعزيز قدرات خبراء المجال لإنشاء مساعدي ذكاء اصطناعي جدد وقادرين على المنافسة من خلال تجربة بناء قوية تعتمد على رمز برمجي منخفض.
يستخدم watsonx Assistant for Z، والذي بُني على IBM watsonx Orchestrate وبالشراكة مع IBM Research®، نموذجًا لغويًا كبيرًا مخصصًا (LLM) وإطار عمل التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) المخصص لمجال Z. باستخدام watsonx Assistant for Z، يمكنك بسلاسة استيراد الأتمتة الموثوقة الحالية التي تم إنشاؤها باستخدام Ansible وJCL وREXX وغيرها إلى كتالوج المنتجات وبدء الأتمتة من خلال تجربة محادثة حوارية.
يمكنك التواصل مع خبير للتعرف على المزيد عن خطط التسعير وكيفية بدء تسريع مبادرات الأتمتة التي تقوم بها على IBM Z باستخدام watsonx Assistant for Z.
تخيّل أن يكون الحصول على استجابات دقيقة وتنفيذ المهام بدون أخطاء في متناول يدك. انضم إلى ندوة الإنترنت لترى كيف يحول الذكاء الاصطناعي المحادثة وأتمتة تكنولوجيا المعلومات نظام IBM Z لجميع المستخدمين.
بعد مرور 60 عامًا، لا يزال الكمبيوتر المركزي من IBM ضروريًا. مع ظهور تحديات جديدة، يمكن لقادة البنية التحتية وعمليات التشغيل استخدام الأبحاث لزيادة استثماراتهم في الكمبيوتر المركزي من IBM والتكيف مع المتطلبات الحديثة.
تعتمد الشركات على IBM Z لتشغيل تطبيقاتها الأكثر حساسية، حيث يتعامل الكمبيوتر المركزي مع ما يقرب من 70% من المعاملات العالمية حسب القيمة. يوفر مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة كمبيوتر مركزي أبسط وأكثر إنتاجية.
يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الإجابة للمؤسسات التي تسعى إلى توفير تجربة كمبيوتر مركزي أبسط وأكثر إنتاجية. يمكنك فتح آفاق الإنتاجية في الكمبيوتر المركزي باستخدام watsonx Assistant for Z.
هل أنت مستعد لفتح آفاق جديدة من مستويات الإنتاجية على منصة IBM Z باستخدام مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant for Z عند تحديد موعد للحصول على عرض توضيحي مباشر أو التحدث مع أحد خبرائنا.