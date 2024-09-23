يقدم IBM watsonx Orchestrate قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة لتحويل طريقة إنجاز العمل داخل المؤسسة. يتم تخصيص Orchestrate بالمهارات اللازمة لدعم عمل فريقك باستخدام الأدوات التي يستخدمونها بالفعل كل يوم. باستخدام أداة بناء مساعد الذكاء الاصطناعي تنتمي إلى الجيل القادم والتي تسخّر قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يتم تعزيز قدرات خبراء المجال لإنشاء مساعدي ذكاء اصطناعي جدد وقادرين على المنافسة من خلال تجربة بناء قوية تعتمد على رمز برمجي منخفض.

يستخدم watsonx Assistant for Z، والذي بُني على IBM watsonx Orchestrate وبالشراكة مع IBM Research®، نموذجًا لغويًا كبيرًا مخصصًا (LLM) وإطار عمل التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) المخصص لمجال Z. باستخدام watsonx Assistant for Z، يمكنك بسلاسة استيراد الأتمتة الموثوقة الحالية التي تم إنشاؤها باستخدام Ansible وJCL وREXX وغيرها إلى كتالوج المنتجات وبدء الأتمتة من خلال تجربة محادثة حوارية.