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إدارة امتثال التطبيقات

يُمكنك الحفاظ على امتثال التطبيقات باستمرار، حتى في أثناء تطورها.

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يُمكنك ضمان الامتثال المستمر لمعايير الأمن التي تشهد تطوّرًا مستمرًا مع تقليل استخدام الموارد وتعظيم سلامة الأمن إلى أقصى حد ممكن.

 

تعمل منصة IBM Concert على تجاوز التعقيدات المتعلقة بتحقيق الامتثال والحفاظ عليه للتطبيقات الحديثة، التي تتغير باستمرار. وباستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم عناصر التطبيقات ومقارنتها بمعايير الأمن الشائعة، توفر Concert توصيات ملموسة ذات أولوية تمنح مالكي التطبيق ومطوريه الطريقة الأكثر كفاءةً وتأثيرًا للمضي قدمًا.

  • تبسيط إدارة التكاليف: يُنفَق 25% من إيرادات الأعمال على الامتثال1
  • زيادة الكفاءة: تقليل العبء الواقع على فرق التطبيق والامتثال

لماذا Concert؟

  • تكامل مستمر: دمج مراقبة الامتثال في دورة حياة التطبيق والتأكد من الالتزام بالمعايير بالتزامن مع تطور التطبيق وزيادة حجمه
  • نظرة شاملة: استخدام رؤية موحدة لتأثيرات الامتثال في مستوى فرق التطبيق والأمن والامتثال لتمكين التعاون واتخاذ القرار بشكل مبسط
  • التركيز على الأولويات: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعطاء الأولوية للامتثال في أثناء التطوير لتجنب إعادة الهيكلة المكلفة بعد النشر وتعزيز ثقافة الامتثال الاستباقية داخل فرق التطبيق
المزايا تتبع وضع الامتثال الذي تحظى به تطبيقاتك

يُمكنك تتبع الامتثال في مقابل أي معيار امتثال بتنسيق OSCAL، ومنها معايير الامتثال الخاصة بالعمل التي تقدمها.

 تقييم تأثير الامتثال

يُمكنك تقييم تأثير إجراءات الامتثال بمقارنتها مع المعايير المخصصة أو الخاصة بالأعمال.

 مراقبة انحرافات الامتثال

يُمكن تتبع الانحرافات عن معايير الامتثال وتقييم تأثير مسارات المعالجة المحتملة.

 تحديد أولويات جهود الامتثال

يُمكنك تحديد أولويات إجراءات الامتثال وتجميعها تلقائيًّا للمدققين وتقييم أدلة الامتثال غير الوظيفية/الفنية.
اتخِذ الخطوة التالية

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المصدر: تقرير Northrow State of Compliance Trends لعام 2023 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)