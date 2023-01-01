يُمكنك الحفاظ على امتثال التطبيقات باستمرار، حتى في أثناء تطورها.
تعمل منصة IBM Concert على تجاوز التعقيدات المتعلقة بتحقيق الامتثال والحفاظ عليه للتطبيقات الحديثة، التي تتغير باستمرار. وباستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم عناصر التطبيقات ومقارنتها بمعايير الأمن الشائعة، توفر Concert توصيات ملموسة ذات أولوية تمنح مالكي التطبيق ومطوريه الطريقة الأكثر كفاءةً وتأثيرًا للمضي قدمًا.
لماذا Concert؟
يُمكنك تتبع الامتثال في مقابل أي معيار امتثال بتنسيق OSCAL، ومنها معايير الامتثال الخاصة بالعمل التي تقدمها.
يُمكنك تقييم تأثير إجراءات الامتثال بمقارنتها مع المعايير المخصصة أو الخاصة بالأعمال.
يُمكن تتبع الانحرافات عن معايير الامتثال وتقييم تأثير مسارات المعالجة المحتملة.
يُمكنك تحديد أولويات إجراءات الامتثال وتجميعها تلقائيًّا للمدققين وتقييم أدلة الامتثال غير الوظيفية/الفنية.