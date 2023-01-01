يُمكنك ضمان الامتثال المستمر لمعايير الأمن التي تشهد تطوّرًا مستمرًا مع تقليل استخدام الموارد وتعظيم سلامة الأمن إلى أقصى حد ممكن.

تعمل منصة IBM Concert على تجاوز التعقيدات المتعلقة بتحقيق الامتثال والحفاظ عليه للتطبيقات الحديثة، التي تتغير باستمرار. وباستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم عناصر التطبيقات ومقارنتها بمعايير الأمن الشائعة، توفر Concert توصيات ملموسة ذات أولوية تمنح مالكي التطبيق ومطوريه الطريقة الأكثر كفاءةً وتأثيرًا للمضي قدمًا.

تبسيط إدارة التكاليف : يُنفَق 25% من إيرادات الأعمال على الامتثال 1

: يُنفَق 25% من إيرادات الأعمال على الامتثال زيادة الكفاءة: تقليل العبء الواقع على فرق التطبيق والامتثال



لماذا Concert؟