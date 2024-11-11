باستخدام أداة Concert، يقوم فريق Software SRE بأتمتة تحليل نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) وجرد الشهادات.

فيما يتعلق بالثغرات والمخاطر الأمنية الشائعة (CVE)، يقوم الفريق بتغذية بيانات المسح الضوئي من Twistlock إلى Concert، والذي ينشئ ملخصات مكتوبة لكل من الثغرات والمخاطر الأمنية الشائعة (CVE)، بما في ذلك الاقتراحات الملموسة والقابلة للتنفيذ لمعالجة الثغرات الأمنية. كما أنه ينتج خريطة تفاعلية توضح كيفية ارتباط كل من الثغرات والمخاطر الأمنية الشائعة (CVE) بجميع مجالات منصة البرمجيات كخدمة الخاصة بشركة IBM .

"يُجري Concert المقارنة التبادلية ويعطينا المعلومات السياقية: هذه نقطة الضعف والتعرض الشائعة، وهذه المخاطر المرتبطة بها، وهذه طريقة التخفيف، وهذه إمكانية تطبيقها. يقول فيلاسكو: "لقد ساعدنا هذا الأمر حقًا". "كانت لدينا كل هذه الفرق المختلفة التي تقوم بالعملية نفسها في صوامع منعزلة، في حين أن Concert يجمعنا معًا، مما يسمح لنا بتجميع تلك المعلومات."

ويضيف فيلاسكو أن الفريق يستخدم ميزة الدردشة في Concert، المدعومة بمنصة ™IBM watsonx، لتوسيع فهمهم للمخاطر الفعلية التي تشكلها نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE). وتتيح لهم هذه المعرفة الأعمق إمكانية تحديد الأولويات ومعالجة العناصر الأكثر أهمية بسرعة أكبر. "يمكن لفرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) لدينا طرح أسئلة لم يكن من الممكن الإجابة عنها من قبل: ما وضع المخاطر لدينا على مستوى المؤسسة، وعلى مستوى برامج IBM، وعلى مستوى مجموعة واسعة من الفرق، والتقنيات، والتطبيقات المتباينة؟ يمنحني برنامج Concert القدرة على رؤية العناصر أو الحزم التي تُشكِّل المخاطر حقًا فيما يتعلق بتطبيق معين، ومقدارها. يمكننا أن نرى التأثير المحتمل في جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات وبيئات الإنتاج، بما في ذلك وقت التشغيل."

فيما يتعلق بالشهادات، يستخدم الفريق الآن Concert للتحقق من الشهادات الموجودة بالمقارنة مع قائمة الشهادات المدارة، ويتحقق الحل تلقائيًا من العناصر غير المدارة وينبه الفريق بشأن الشهادات منتهية الصلاحية أو غير المدارة.

وأخيرًا، يستخدم فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) أيضًا ميزة إدارة سير العمل في Concert، والتي تتكامل مع أدوات مثل JIRA وServiceNow وGit. تساعد هذه الميزة على تبسيط عملية تخصيص التذاكر وإدارتها، ما يؤدي إلى استجابات أسرع عند الحاجة إلى عوامل التخفيف.