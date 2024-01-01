انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستعرض كيف يمكن لفريقك الصغير والفعال إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes معًا لضمان الأداء الأمثل للتطبيق بأقل تكلفة.
انضم إلينا للاستماع إلى خبراء IBM الذين سيشاركون أمثلة من عملاء IBM الذين يستخدمون Instana وTurbonomic وApptio، وكيف تسهم هذه المنتجات في تحقيق التوازن وزيادة أداء تقنية المعلومات والقيمة التجارية.
استخدم إمكانات تطبيقات OpenShift من خلال الأتمتة التي يمكنك الوثوق فيها.
انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستكشف كيفية إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes والمزيد بصورة فعالة.
تعرف من خلالهما على كيفية مساعدة Turbonomic لك في إدارة موارد السحابة لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وتلبية متطلبات الأعمال.
تعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من منصة Kubernetes الخاصة بك من خلال ضمان تحسين الأداء وتقليل التكاليف.