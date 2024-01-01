الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic ندوات الإنترنت الخاصة بـ Turbonomic
هل أنت على استعداد لتحسين بيئتك السحابية وأتمتتها؟ سجّل في ندوة الإنترنت القادمة لتتعرّف على كيفية مساعدة Turbonomic لك في تحقيق ذلك.
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رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الرموز التصويرية التي تمثل فئات الموارد المختلفة

تعزيز أداء التطبيقات من خلال إدارة الموارد بذكاء

اطلّع على كيفية تقييم المستخدمين الفعليين لـ Turbonomic بناءً على تقارير G2 لربيع 2024

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ندوات الإنترنت المتاحة عند الطلب زيادة كفاءة Cloud Management باستخدام Turbonomic Essentials

انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستعرض كيف يمكن لفريقك الصغير والفعال إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes معًا لضمان الأداء الأمثل للتطبيق بأقل تكلفة.

 تحقيق التوازن بين الأداء الأمثل للتطبيق والتكاليف التقنية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

انضم إلينا للاستماع إلى خبراء IBM الذين سيشاركون أمثلة من عملاء IBM الذين يستخدمون Instana وTurbonomic وApptio، وكيف تسهم هذه المنتجات في تحقيق التوازن وزيادة أداء تقنية المعلومات والقيمة التجارية.

 زيادة قدرات بيئتك السحابية باستخدام Red Hat OpenShift وIBM Turbonomic

استخدم إمكانات تطبيقات OpenShift من خلال الأتمتة التي يمكنك الوثوق فيها.

إدارة التوسع السحابي المتعدد والحد من التكاليف المرتفعة باستخدام الأتمتة

انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستكشف كيفية إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes والمزيد بصورة فعالة.

 أهم 5 نصائح لتحسين سحابتك العامة في 2024

تعرف من خلالهما على كيفية مساعدة Turbonomic لك في إدارة موارد السحابة لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وتلبية متطلبات الأعمال.

 تحقيق أقصى قيمة من منصة Kubernete الخاصة بك

تعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من منصة Kubernetes الخاصة بك من خلال ضمان تحسين الأداء وتقليل التكاليف.

اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان. 

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